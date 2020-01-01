Промокоды и скидки Riche | Июнь 2020

Интернет-магазин натуральной косметики Riche

Косметика на основе органических растительных компонентов и масел Riche Cosmetics производится в России и продается по всей стране и за ее пределами. История бренда началась в 2015 году, когда его основатели разработали 4 формулы кофейных скрабов, которые продавались через аккаунты в социальной сети Инстаграм.

Сегодня ассортимент Riche насчитывает больше 50 наименований косметики по уходу за лицом, телом и волосами. Средства бренда реализуются через собственный интернет-магазин и фирменные корнеры, расположенные в мультибрендовых магазинах косметики.

Продукция марки сертифицирована и соответствует международным требованиям к качеству и безопасности. Формулы средств составлены из натуральных элементов, безопасны и эффективно влияют на процессы, происходящие в клетках кожи.

Riche открыт для потребителей и готов показать все стадии производства на бесплатной экскурсии по предварительной записи.

Для новых покупателей и подписчиков сайта Riche предлагает воспользоваться промокодами, а также купить продукцию по акции или купону. Помимо веб-сайта, клиентам доступны мобильные приложения для IOS и Android.