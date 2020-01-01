Промокоды и скидки Riche | Июнь 2020

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Электронная почта:
info@riche.me
Телефон:
8 800 302-03-87
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Косметика на основе органических растительных компонентов и масел Riche Cosmetics производится в России и продается по всей стране и за ее пределами. История бренда началась в 2015 году, когда его основатели разработали 4 формулы кофейных скрабов, которые продавались через аккаунты в социальной сети Инстаграм.
Сегодня ассортимент Riche насчитывает больше 50 наименований косметики по уходу за лицом, телом и волосами. Средства бренда реализуются через собственный интернет-магазин и фирменные корнеры, расположенные в мультибрендовых магазинах косметики.
Продукция марки сертифицирована и соответствует международным требованиям к качеству и безопасности. Формулы средств составлены из натуральных элементов, безопасны и эффективно влияют на процессы, происходящие в клетках кожи.
Riche открыт для потребителей и готов показать все стадии производства на бесплатной экскурсии по предварительной записи.
Для новых покупателей и подписчиков сайта Riche предлагает воспользоваться промокодами, а также купить продукцию по акции или купону. Помимо веб-сайта, клиентам доступны мобильные приложения для IOS и Android.
Для активации скидки нужно скопировать нужный промокод на нашем сервисе и перейти на сайт продавца. Поле ввода кода купона появится после добавления товара в корзину и перехода к оформлению покупки.
После ввода контактных данных пользователю перезвонят консультанты Рише для уточнения деталей заказа и согласования времени доставки и оплаты.
Для формирования лояльности клиентов бренд часто поощряет покупателей разнообразными дисконтными мероприятиями, среди которых:
скидка на заказ от установленной суммы;
натуральная косметика по специальной цене;
два товара по цене одного;
скидка на первый заказ за подписку;
средство в подарок при одновременном заказе нескольких продуктов;
бесплатная доставка по России при покупке от определенной суммы;
промокод на весь ассортимент, кроме товаров, которые предлагаются с дисконтом от первоначальной цены;
дисконт на первую покупку от установленной суммы;
купон с денежным номиналом на любую покупку;
средство в подарок за подписку на новости интернет-магазина;
промокод на весь ассортимент.
Перечень действующих купонов и других дисконтных предложений обновляется на нашем сайте по мере запуска новых акций.
По промокодам и скидочным купонам, которые дают скидку на весь ассортимент, можно купить с дисконтом следующие популярные лоты из каталога Рише:
средства по уходу за лицом: молочко и гели для умывания, масла-праймеры под макияж, наборы уходовых продуктов, очищающие кремы, мицеллярную воду, тонизирующие софтнеры, биоцеллюлозные патчи против морщин и кругов, сыворотки, увлажняющие маски, курс успокаивающих альгинатных масок, отшелушивающие скрабы и пилинги, натуральное мыло;
продукты для ухода за телом: дренажную щётку для сухого массажа, кофейные скрабы, увлажняющие, тонизирующие, питательные, успокаивающие масла и кремы, уход за руками и др.;
для волос: шампуни и бальзамы для сохранения цвета, придания объема, защиты от повреждений, в также масла для секущихся кончиков;
органическое мыло ручной работы с редкими породами глин и комплексами натуральных масел в составе;
коллекции антисептиков с увлажняющими свойствами для защиты от инфекций;
комплексы для борьбы с целлюлитом, восстановления волос и увеличения их объема.
Наборы средств по уходу за волосами и кожей можно купить со скидкой по промокодам, которые часто предлагаются магазином для покупки товаров из этой категории. В каждый набор входит несколько продуктов марки для решения конкретной задачи.
Если у клиента возникнут вопросы по продукции, то ответы можно найти в разделе «Помощь», где дана информация о специфике косметики. Интерактивная форма обратной связи на сайте позволяет получить индивидуальную консультацию по использованию средства марки Riche от экспертов бренда.
По территории России компания осуществляет транспортировку посылок двумя способами: курьерской службой и Почтой России. По Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области услуги логистики оказывает компания Смарт, в другие города и населенные пункты — СДЭК и Почта России.
Оплатить заказ можно наличными курьеру при получении товара или наложенным платежом в отделении почты. В рамках действующих акций заказ от определенной суммы чека доставляется бесплатно по РФ, Беларуси, Украине и Казахстану. Продавец заявляет, что готов осуществить возврат товара и оплаченных денег в 30-дневный срок с момента вручения товара покупателю.
При доставке в страны СНГ и другие зарубежные государства потребуется предоплата в 100%, которую можно внести через сервис PayPal с карты любого банка.