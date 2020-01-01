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Промокоды и скидки Столото | Август 2020

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подарок

Скидка
Играйте через приложение Столото для телефона и ловите награды

Лучшее
предложение

Скидка
Участвуйте в лотереях и получите приглашение в закрытый Премиум-клуб Столото с лучшими привилегиями

Лучшее
предложение

Скидка
Получите членство Премиум-клуба Столото и доступ к специальным акциям

Беспл
подарок

Скидка
Пригласите друга и получите в подарок 9 бонусов и 1 спецбонус

Лучшее
предложение

Скидка
Предлагаем воспользоваться преимуществами нового сервиса - участие в лотерее по СМС

Лучшее
предложение

Скидка
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Скидка
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Программа лояльности Столото

Лотерейный сервис Столото запустил программу лояльности для своих пользователей. Участие в этой программе дает дополнительные возможности для выигрыша: получайте бонусы за покупки билетов, участие в опросах и акциях, приглашение друзей и обменивайте эти бонусы на лотерейные билеты. ... Чтобы стать участником программы, нужно просто зарегистрироваться на сайте.


Посетить Столото
Контакты Столото

Юридический адрес:
Москва, 109316, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3

Электронная почта:
info@stoloto.ru

Телефон:
8 900 555-00-55

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Программа лояльности Столото

Лотерейный сервис Столото запустил программу лояльности для своих пользователей. Участие в этой программе дает дополнительные возможности для выигрыша: получайте бонусы за покупки билетов, участие в опросах и акциях, приглашение друзей и обменивайте эти бонусы на лотерейные билеты. ... Чтобы стать участником программы, нужно просто зарегистрироваться на сайте.


Посетить Столото
Контакты Столото

Юридический адрес:
Москва, 109316, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3

Электронная почта:
info@stoloto.ru

Телефон:
8 900 555-00-55

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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1WIN
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Специальные предложения от Столото

Столото – крупнейший распространитель государственных лотерей

Столото – крупнейший распространитель государственных лотерей

Лотерейный онлайн-супермаркет Столото – это удобная платформа для участия в государственных лотереях. Миссия компании – поддержка российского спорта и возрождение интереса у населения к лотерейной культуре. 

Бренд сотрудничает с десятком ведущих компаний и отлично зарекомендовал себя на международном рынке. Лотерейный онлайн-супермаркет гарантированно выплачивает выигрыши своим клиентам.

Почему Столото можно доверять:

  • правила распространения и реализации лотерейных билетов, проведения тиражей контролируются государством;

  • розыгрыши комбинаций транслируются в прямом эфире лотерейного центра Столото;

  • для тиражей используется только сертифицированное лотерейное оборудование;

  • компания входит в ассоциацию лотерей США и Европы;

  • бренд хорошо узнаваем на всей территории федерации;

  • перечисление выигрыша победителю проводится с максимальной степенью защиты данных (с целью сохранения безопасности игрока).

Бренд имеет представительства в каждом регионе Российской Федерации. При оформлении лотереи онлайн каждый пользователь может получить скидку на первый заказа или любой электронный билет, используя актуальный промокод. 

Промокоды Столото

Промокоды Столото

Действующий промокод – это возможность получить гарантированную скидку на товары лотерейного супермаркета Stoloto. Скидочный купон может быть фиксированным или плавающим. В первом варианте дисконт выражается в рублях, а во втором – в процентах. Для того чтобы промокод сработал, необходимо соблюдение нескольких условий:

  • код купона можно использовать только один раз;

  • сроки проведения акции должны быть актуальными;

  • товары в корзине должны соответствовать условиям акции.

Чтобы активировать код на скидку, необходимо:

  1. Авторизоваться на сайте Stoloto.

  2. Выбрать лотерею, в которой собираетесь поучаствовать.

  3. На нашей странице из списка актуальных купонов выбрать подходящий для данного типа лотереи и кликнуть поле «Открыть».

Промокод автоматически активируется, а пользователь будет перенаправлен на страницу лотерейного супермаркета. Стоимость билетов сразу будет отображаться со скидкой, оговоренной в условиях промокода. 

  1. Добавить необходимое количество лотерейных билетов в корзину.

  2. Оплатить заказ.

Обратите внимание, что количество и условия акционных предложений постоянно обновляются. Чтобы не упустить свою выгоду, подпишитесь на новости лотерейного центра и следите за промокодами на нашей странице.

Как еще получить скидку от Столото

Как еще получить скидку от Столото

Для тех, кто хочет побеждать, онлайн-платформа продажи лотерейных билетов предлагает несколько вариантов для получения выгоды от покупок на Столото:

  • регистрируйтесь на сайте и получайте бонусы за каждый приобретенный билет: бесплатные билеты, подарки, доступ к особым играм;

  • получайте награды за активность на платформе;

  • приглашайте друзей и получайте за это бонусы; 

  • становитесь участником премиум-клуба Столото и получайте первоклассное обслуживание (сопровождение личным менеджером), дополнительные возможности (новые «Любимые числа», «Билет в один клик»), индивидуальные предложения, увеличенные автовыплаты, улучшенный дизайн приложения, доступ к закрытым акциям;

  • используйте промокоды на первую покупку, участвуйте в промоакциях;

  • активируйте подписку на новости Столото, чтобы первыми получать информацию о распродажах на сайте. 

Лотереи на Столото

Лотереи на Столото

Сегодня в рамках еженедельных розыгрышей выигрышными оказываются более 600 тысяч лотерейных билетов. Десятки счастливчиков пополняют ряды миллионеров Российской Федерации каждую неделю. На выплату призового фонда в этом году уже выделено более 14 миллиардов рублей.

Все варианты лотерейных розыгрышей вынесены на главную страницу портала Stoloto. В каталоге правого сайдбара перечислены виды реализуемых лотерейных билетов: Бинго-75, Специгра, Гослото «4 из 20», «5 из 36», «6 из 45», «7 из 49», Спортлото Матчбол, Зодиак, Рапидо 2.0, «12/24», Дуаль, Джокер, Топ-3, КЕНО «Спортлото», «Жилищная лотерея», «6 из 36», Русское лото, Русское лото «Экспресс», Золотая подкова.

Новичкам или тем, кого интересует определенный приз, для удобства навигации лотереи сгруппированы также и по типу выигрышей: 

  • многомиллионные суперпризы;

  • билеты по сниженным ценам;

  • хиты продаж;

  • розыгрыши квартир, автомобилей и миллионов рублей;

  • розыгрыши призов и гаджетов;

  • пакетные лотереи;

  • быстрые лотереи.

Чтобы не пропустить «время Х», для пользователей на правом сайдбаре рядом с каждой лотереей обновляется таймер, отсчитывающий время до розыгрыша призов.

На онлайн-платформе также в левый сайдбар вынесено меню с дополнительными услугами: на покупку билетов при помощи SMS, ссылки на трансляции тиражей, проверку выигрышных комбинаций.

Оплата лотерейных билетов

Оплата лотерейных билетов

Важно, что Stoloto поддерживает социальные инициативы и долю прибыли от реализации билетов перечислят в благотворительные организации.

Приобрести билеты в лотерейном супермаркете можно несколькими способами:

  • наличными в розничных пунктах продаж;

  • через онлайн-маркет: оплата платежными картами Visa, MasterCard, Мир;

  • через мобильное приложение: оплата через личный кабинет онлайн-банкинга;

  • через SMS-сообщение;

  • наличными через вендинговые аппараты;

  • в лотерейном центре. 

Прежде чем оплатить покупку на сайте, необходимо авторизоваться и войти в личный кабинет.

Часто задаваемые вопросы про Столото

★ Как получить промокоды в Столото?

Необходимо зайти на страницу Столото и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Столото?

Чтобы воспользоваться промокодом от Столото необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Столото доступно | Август?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Столото актуальны | Август?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Столото.

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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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