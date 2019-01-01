Промокоды Столплит на Сентябрь 2019

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1 оценка поставлена средняя 5

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Мебельная фабрика «Столплит» это одна из крупнейших компаний по производству мебели и аксессуаров для дома. «Столплит» предлагает покупателям готовые интерьерные решения для любой комнаты и помогает создать практичную и уютную обстановку в доме. Откройте для себя онлайн-магазин с ши... рочайшим ассортиментом товаров по привлекательным ценам, постоянно обновляющиеся акции, 3D-программы для проектирования будущих комнат, бонусную программу и другие привилегии! Вы не уверены в своем выборе? Специалисты горячей линии с радостью помогут Вам сделать грамотную покупку. Вы так же можете бесплатно заказать выезд дизайнера помещений на дом – в соответствии с размером и возможностями помещения Вам будет предложено множество стильных вариантов оформления! Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Столплит – просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее на странице оплаты заказа.


Посетить Столплит

Контакты Столплит

Юридический адрес:
141420, Московская обл., мкр. Сходня, городского округа Химки, пос. Усково владение 1023

Электронная почта:
nfo@stolplit.ru

Телефон:
8 (499) 769-30-00

Соц. сети:

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Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

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На сайте так же действует акция бесплатной доставки на покупки суммой от 40000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться предложением, добавьте все необходимые товары в корзину и перейдите к странице оплаты заказа – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.

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Онлайн-магазин мебели и товаров для дома «Столплит» уверен в своих ценах и готов подкрепить это действиями! Если Вы нашли аналогичные товары дешевле у магазина-конкурента, «Столплит» снизит свою цену и зачислит Вам 1000 бонусов на клубный счет! Для того, чтобы воспользоваться акцией, выберите товар на сайте, заполните форму и получите купон Столплит на скидку прямо по электронной почти. Помните, данная скидка не может быть суммирована с другими акциями магазина. С подробными условиями Вы можете ознакомиться на официальном сайте.

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