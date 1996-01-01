Промокоды и скидки Стройландия | Июнь 2020

0 оценок поставлено средняя 0
10%
купон
Лучшее
предложение
10%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
40%
купон
Беспл
доставка
17%
купон
40%
купон
24%
купон
15%
купон
22%
купон
35%
купон
16%
купон
19%
купон
15%
купон
40%
купон
10%
купон
Лучшее
предложение
10%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
40%
купон
Беспл
доставка
17%
купон
40%
купон
24%
купон
15%
купон
22%
купон
35%
купон
16%
купон
19%
купон
15%
купон
40%
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
...
Телефон:
8 (3532) 99-77-77
Соц. сети:
Все для строительства, ремонта и обустройства дачного участка предлагает торговая сеть Стройландия. Группа компаний была основана в 1996 году и первоначально носила название Евростиль. Сегодня магазины сети работают в Оренбургской, Липецкой, Белгородской, Саратовской областях, Башкортостане, Чувашии и других регионах страны. Центральный офис компании находится в городе Оренбурге.
В ассортименте ритейлера – более 40 000 позиций, а штат сотрудников превышает 2000 человек. Магазины предоставляют сервис по доставке товара, подъема на этаж, гарантию на продукцию, обслуживание и другие услуги.
Продавец гарантирует оригинальность реализуемой продукции и подтверждает качество сертификатами. Помимо сторонней продукции, компания производит и реализует товары под собственным брендом.
В интернет-магазине Stroylandiya.ru пользователь найдет скидки, акции и купоны для новых и постоянных покупателей.
Наш сервис систематически обновляет информацию о промокодах, акциях и других актуальных дисконтных предложениях ритейлера. Чтобы воспользоваться скидочным купоном, нужно кликнуть на нужную акцию и скопировать промокод в буфер обмена. Далее пользователь будет перенаправлен в каталог интернет-магазина для выбора товара и оформления покупки.
После перехода к карточке заказа появится поле для ввода кода купона.
Каждому покупателю магазин Стройландия предлагает оформить бонусную карту в пластиковом или виртуальном виде. Первый вариант дисконтного накопителя можно получить в торговом зале, второй — оформить на сайте Стройландии. Для этого потребуется зарегистрироваться на веб-ресурсе, привязать карту к номеру телефона, заполнить анкету и принять правила пользования программой лояльности.
При каждой покупке на бонусный счет будет начисляться 1% от потраченной суммы, где 1 единица равна 1 рублю. Применение промокода или покупка по акции не влияет на процент бонуса.
Зачисление баллов происходит через 14 дней после покупки. Бонусными рублями можно рассчитаться за товар в магазине Стройландия до 99% от его стоимости. Накопленные единицы необходимо потратить в период до 12 месяцев с момента начисления, в противном случае они сгорят.
Другие виды промокодов, акций и купонов перечислены ниже:
скидки новоселам на товары для ремонта;
промокоды на группы товаров и отдельные позиции;
бесплатный подъем на этаж;
скидки для корпоративных клиентов;
подарки за покупку конкретной позиции или от установленной суммы;
купон на первую покупку и другое.
Интернет-магазин Stroylandiya.ru проводит распродажи на весь ассортимент. Среди популярных товаров, на которые распространяется скидка по промокоду, следующие виды продукции:
ванны, душевые, унитазы, биде, смесители, раковины, пьедесталы, полотенцесушители, водонагреватели, трубопроводы, канализация, люки ревизионные, аксессуары для ванной и другая сантехника, в том числе по специальным ценам и скидочным купонам;
строительные материалы, деревянные лестницы для частного дома и дачного коттеджа;
напольные покрытия и керамическая плитка;
двери, скобяные изделия и сейфы;
ручной, электрический, малярный, шлифовальный, измерительный инструмент, строительное оборудование, станки, спецодежда, силовое и газосварочное оборудование;
отопительное оборудование, печи, теплый пол, котлы;
садовая техника и инвентарь, бассейны, товары для пикника, все для бани, биотуалеты и умывальники, посадочный материал и другие товары для сада;
двери, лакокрасочные материалы, окна, мебель, освещение и товары для дома.
Если отфильтровать позиции по категории и цене, то сайт покажет самые выгодные предложения в товарной группе, в том числе с дополнительной скидкой по промокоду.
Ритейлер предлагает несколько видов логистики:
Стандартная доставка, которая осуществляется на следующий день после оформления либо позже по согласованию с клиентом. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса и удаленности населенного пункта.
Экспресс-доставка в Оренбурге в течение 4 часов после подтверждения заказа при условии соблюдении требований к максимальным габаритам и весу: масса — не более 1,5 т, объем — 6,5 куб. м. Услугу можно заказать до 16:00 по региональному времени.
Доставка к конкретному времени, которая осуществляется на следующий день после подтверждения заказа при условии, что заказ имеет вес и объем, не превышающий указанных выше значений.
За отдельную плату можно заказать подъем товара на лифте и пешком. В период действия специального промокода услуги по подъему на этаж могут быть бесплатными.
Рассчитаться за товар можно наличными или банковской картой с курьером в момент получения или онлайн на сайте Stroylandiya.ru. Следует учитывать, что сумма наличного платежа доставщику не должна превышать 20 000 рублей.