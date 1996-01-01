Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды и скидки Стройландия | Июнь 2020

Товары для ремонта и дома по акциям с купонами Стройландия. Актуальных купонов: 18

10%
купон

Скидка
Новоселам скидка на покупки 10%

Лучшее
предложение

Скидка
Делай с клубной картой выгодные покупки

10%
купон

Скидка
На вторую покупку скидка 10%

Лучшее
предложение

Скидка
С картой Халва делать покупки выгодно

Лучшее
предложение

Скидка
Экономь на покупках с картой Совесть

Лучшее
предложение

Скидка
Сделай для друзей и близких идеальный подарок - подарочную карту

40%
купон

Скидка
Экономия 40% на посуду, текстиль и декор для дома

Беспл
доставка

Скидка
Для юридических лиц доставка от 10000 рублей бесплатна

17%
купон

Скидка
Экономия на садовую технику 17%

40%
купон

Скидка
Экономия на покупку крепежа до 40%

24%
купон

Скидка
Скидка 24% на товары для полива

15%
купон

Скидка
Выгода на покупку садовой мебели до 15%

22%
купон

Скидка
Ванны со скидками до 22%

35%
купон

Скидка
Скидка до 35% на ручной инструмент

16%
купон

Скидка
Керамическая плитка с выгодой до 16%

19%
купон

Скидка
До 19% выгоды на покупку мебели для ванны

15%
купон

Скидка
Приобретай краску со скидкой до 15%

40%
купон

Скидка
Приборы для освещения со скидкой до 40%

10%
купон

Скидка
Новоселам скидка на покупки 10%

Лучшее
предложение

Скидка
Делай с клубной картой выгодные покупки

10%
купон

Скидка
На вторую покупку скидка 10%

Лучшее
предложение

Скидка
С картой Халва делать покупки выгодно

Лучшее
предложение

Скидка
Экономь на покупках с картой Совесть

Лучшее
предложение

Скидка
Сделай для друзей и близких идеальный подарок - подарочную карту

40%
купон

Скидка
Экономия 40% на посуду, текстиль и декор для дома

Беспл
доставка

Скидка
Для юридических лиц доставка от 10000 рублей бесплатна

17%
купон

Скидка
Экономия на садовую технику 17%

40%
купон

Скидка
Экономия на покупку крепежа до 40%

24%
купон

Скидка
Скидка 24% на товары для полива

15%
купон

Скидка
Выгода на покупку садовой мебели до 15%

22%
купон

Скидка
Ванны со скидками до 22%

35%
купон

Скидка
Скидка до 35% на ручной инструмент

16%
купон

Скидка
Керамическая плитка с выгодой до 16%

19%
купон

Скидка
До 19% выгоды на покупку мебели для ванны

15%
купон

Скидка
Приобретай краску со скидкой до 15%

40%
купон

Скидка
Приборы для освещения со скидкой до 40%

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Joom

-65%

Акция

Аудио- и видеотехника с дисконтом до 65%

La Redoute

-10%

Промокод

Премиум коллекция Весна-Лето 2020 с дополнительной скидкой 10% по промокоду

Акушерство

-30%

Акция

Дисконт 30% на детские товары Pigeon

goods

-24%

Акция

Кэшбэк до 24% на защитные стекла для смартфонов

Популярные магазины

...


Посетить Стройландия
Контакты Стройландия

Телефон:
8 (3532) 99-77-77

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Юлмарт
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

...


Посетить Стройландия
Контакты Стройландия

Телефон:
8 (3532) 99-77-77

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Юлмарт
Oldi
Холодильник
OBI
Все Инструменты
Столплит

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Стройландия

Российская DIY-сеть Стройландия

Российская DIY-сеть Стройландия

Все для строительства, ремонта и обустройства дачного участка предлагает торговая сеть Стройландия. Группа компаний была основана в 1996 году и первоначально носила название Евростиль. Сегодня магазины сети работают в Оренбургской, Липецкой, Белгородской, Саратовской областях, Башкортостане, Чувашии и других регионах страны. Центральный офис компании находится в городе Оренбурге.

В ассортименте ритейлера – более 40 000 позиций, а штат сотрудников превышает 2000 человек. Магазины предоставляют сервис по доставке товара, подъема на этаж, гарантию на продукцию, обслуживание и другие услуги.

Продавец гарантирует оригинальность реализуемой продукции и подтверждает качество сертификатами. Помимо сторонней продукции, компания производит и реализует товары под собственным брендом.

В интернет-магазине Stroylandiya.ru пользователь найдет скидки, акции и купоны для новых и постоянных покупателей.

Как применить промокод в интернет-магазине Стройландия

Как применить промокод в интернет-магазине Стройландия

Наш сервис систематически обновляет информацию о промокодах, акциях и других актуальных дисконтных предложениях ритейлера. Чтобы воспользоваться скидочным купоном, нужно кликнуть на нужную акцию и скопировать промокод в буфер обмена. Далее пользователь будет перенаправлен в каталог интернет-магазина для выбора товара и оформления покупки.

После перехода к карточке заказа появится поле для ввода кода купона.

Промокоды и акции, которые периодически проводит ритейлер

Промокоды и акции, которые периодически проводит ритейлер

Каждому покупателю магазин Стройландия предлагает оформить бонусную карту в пластиковом или виртуальном виде. Первый вариант дисконтного накопителя можно получить в торговом зале, второй — оформить на сайте Стройландии. Для этого потребуется зарегистрироваться на веб-ресурсе, привязать карту к номеру телефона, заполнить анкету и принять правила пользования программой лояльности.

При каждой покупке на бонусный счет будет начисляться 1% от потраченной суммы, где 1 единица равна 1 рублю. Применение промокода или покупка по акции не влияет на процент бонуса.

Зачисление баллов происходит через 14 дней после покупки. Бонусными рублями можно рассчитаться за товар в магазине Стройландия до 99% от его стоимости. Накопленные единицы необходимо потратить в период до 12 месяцев с момента начисления, в противном случае они сгорят. 

Другие виды промокодов, акций и купонов перечислены ниже:

  • скидки новоселам на товары для ремонта;

  • промокоды на группы товаров и отдельные позиции;

  • бесплатный подъем на этаж;

  • скидки для корпоративных клиентов;

  • подарки за покупку конкретной позиции или от установленной суммы;

  • купон на первую покупку и другое.

Популярные товары магазина Стройландия по акции

Популярные товары магазина Стройландия по акции

Интернет-магазин Stroylandiya.ru проводит распродажи на весь ассортимент. Среди популярных товаров, на которые распространяется скидка по промокоду, следующие виды продукции:

  • ванны, душевые, унитазы, биде, смесители, раковины, пьедесталы, полотенцесушители, водонагреватели, трубопроводы, канализация, люки ревизионные, аксессуары для ванной и другая сантехника, в том числе по специальным ценам и скидочным купонам;

  • строительные материалы, деревянные лестницы для частного дома и дачного коттеджа;

  • напольные покрытия и керамическая плитка;

  • двери, скобяные изделия и сейфы;

  • ручной, электрический, малярный, шлифовальный, измерительный инструмент, строительное оборудование, станки, спецодежда, силовое и газосварочное оборудование;

  • отопительное оборудование, печи, теплый пол, котлы;

  • садовая техника и инвентарь, бассейны, товары для пикника, все для бани, биотуалеты и умывальники, посадочный материал и другие товары для сада; 

  • двери, лакокрасочные материалы, окна, мебель, освещение и товары для дома. 

Если отфильтровать позиции по категории и цене, то сайт покажет самые выгодные предложения в товарной группе, в том числе с дополнительной скидкой по промокоду. 

Оплата и доставка в интернет-магазине Стройландия

Оплата и доставка в интернет-магазине Стройландия

Ритейлер предлагает несколько видов логистики:

  • Стандартная доставка, которая осуществляется на следующий день после оформления либо позже по согласованию с клиентом. Стоимость услуги рассчитывается исходя из веса и удаленности населенного пункта.

  • Экспресс-доставка в Оренбурге в течение 4 часов после подтверждения заказа при условии соблюдении требований к максимальным габаритам и весу: масса — не более 1,5 т, объем — 6,5 куб. м. Услугу можно заказать до 16:00 по региональному времени.

  • Доставка к конкретному времени, которая осуществляется на следующий день после подтверждения заказа при условии, что заказ имеет вес и объем, не превышающий указанных выше значений. 

За отдельную плату можно заказать подъем товара на лифте и пешком. В период действия специального промокода услуги по подъему на этаж могут быть бесплатными.

Рассчитаться за товар можно наличными или банковской картой с курьером в момент получения или онлайн на сайте Stroylandiya.ru. Следует учитывать, что сумма наличного платежа доставщику не должна превышать 20 000 рублей.

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.