Промокоды и скидки Твой Дом | Июль 2020

Покупка в онлайн-гипермаркете Tvoydom.ru с максимальной скидкой

Выгодно покупать в гипермаркете можно не только с помощью промокодов. В нем регулярно продаются со скидками тысячи товаров. Для удобства покупателей все они собраны в одном специальном разделе каталога.

В Tvoydom.ru часто проходят и другие акции. Информацию о них можно найти на главной странице и в разделе «Новости». Чтобы всегда быть в курсе новых предложений, получать обзоры популярной продукции и бонусы, рекомендуется оформить подписку на рассылку компании. Для этого потребуется только ввести email в специальное поле и подтвердить свои действия. Иногда в качестве комплимента за подписку на рассылку онлайн-магазин дарит скидку на первый заказ или последующую покупку.

Получать информацию о свежих спецпредложениях также можно из официальных групп компании в социальных сетях. Рекомендуется подписаться на них, чтобы не пропускать акции. Кроме того, в соцсетях онлайн-гипермаркет регулярно проводит розыгрыши призов и подарков.

Еще один способ экономить — оформить бонусную карту Твой дом. Ее можно получить на кассах и в сервисных центрах компании. При каждом заказе в интернет-магазине участник программы лояльности будет получать баллы на свою карту. Их можно будет использовать для оплаты покупок в одном из гипермаркетов компании.