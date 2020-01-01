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Промокоды и скидки ВелоДрайв | Июль 2020

Арендуй, ремонтируй, покупай любые велосипеды со скидками. Актуальных купонов: 11

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Промокод
Минус 10% в день рождения

Беспл
доставка

Скидка
Велосипеды по Санкт-Петербургу доставляем бесплатно

500Р
купон

Скидка
Подпишись на новости и получи промокод на 500 рублей на первую покупку

5%
купон

Скидка
Минус 5% за подписку на новостную рассылку от VK

Беспл
подарок

Скидка
Подарок каждому при покупке велосипеда

90%
купон

Скидка
Минус 90% на запчасти и аксессуары к велосипедам

Лучшее
предложение

Скидка
Представителям учебных учреждений особые условия

3%
купон

Скидка
Школьники, студенты и пенсионеры получат скидку 3%

50%
купон

Скидка
Экономия при покупке велосипеда до 50%

Лучшее
предложение

Скидка
При оплате картами Халва, Совесть и Home Credit Bank рассрочка до 5 месяцев

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Рассрочка в ВелоДрайв

Катайся уже сейчас – а плати потом! В интернет-магазине велосипедов и комплектующих ВелоДрайв Вы можете оформить покупку н новый велосипед в рассрочку до 5 месяцев. Чтобы воспользоваться данной услугой, используйте карты «Халва» и «Совесть» или оформляйте рассрочку в банке Home Cred ... it. Подробные условия рассрочки указаны на сайте магазина и партнеров.


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Контакты ВелоДрайв

Телефон:
8 (800) 2-344-755

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Спортмастер

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Рассрочка в ВелоДрайв

Катайся уже сейчас – а плати потом! В интернет-магазине велосипедов и комплектующих ВелоДрайв Вы можете оформить покупку н новый велосипед в рассрочку до 5 месяцев. Чтобы воспользоваться данной услугой, используйте карты «Халва» и «Совесть» или оформляйте рассрочку в банке Home Cred ... it. Подробные условия рассрочки указаны на сайте магазина и партнеров.


Посетить ВелоДрайв
Контакты ВелоДрайв

Телефон:
8 (800) 2-344-755

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Спортмастер

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Подробнее о магазине velodrive.ru

Подробнее о магазине velodrive.ru

Магазины сети можно найти в ряде российских городов. Первая точка реализации была открыта в 2005 году, и с тех пор бренд расширяет географию своего присутствия. Сегодня весь выбор его товаров доступен и онлайн — на сайте velodrive.ru. Здесь действуют такие же акции, как и в обычных магазинах сети.

В дополнение к программе лояльности онлайн-покупатели могут использовать промокоды, участвовать в акциях и розыгрыше призов. Рассмотрим особенности использования скидочных купонов, выбора товаров и другие аспекты покупки в магазине.

Как использовать код на скидку на сайте velodrive.ru

Как использовать код на скидку на сайте velodrive.ru

На этой странице нашего сайта перечислены все купоны и акции магазина. В последнем случае, для того чтобы воспользоваться предложением, достаточно перейти в категорию товаров, участвующих в нем. Для применения промокодов для снижения цены нужно будет выполнить дополнительные действия:

  1. Открыть номер купона и скопировать его.

  2. Перейти на сайт ритейлера, изучить каталог и поместить интересующие позиции в корзину покупок.

  3. Перейти к оформлению заказа.

  4. Нажать «Добавить промокод» и вставить номер в открывшееся окно.

  5. Кликнуть на клавишу «Применить».

Применять скидочный купон можно только к товарам, которые есть в наличии. В случае бронирования эта опция не предусмотрена. Если условия использования скидки выполнены, цена товаров в корзине изменится. При этом снижение может быть фиксированным, например на 500 рублей, или вариативным — на определенный процент от суммы заказа. Это зависит от типа кода купона.

Как снизить цену покупок в velodrive.ru

Как снизить цену покупок в velodrive.ru

Чтобы уменьшить стоимость товаров в магазине, можно использовать не только коды, но и другие возможности. В этом помогут:

  1. Скидки и акции. Магазин предлагает покупателям постоянный раздел со специальными условиями покупки товаров. В нем можно увидеть выгодные предложения, модели, за покупку которых предусмотрены подарки, дополнительные бонусы. Также все акции компании перечислены на этой странице. Здесь можно выбрать подходящее предложение, изучить условия участия и подобрать то, что нужно. Список постоянно обновляется, так что в разделе можно найти только действующие акции.

  2. Бесплатная доставка. В рамках некоторых предложений и промокодов компания возьмет на себя транспортные расходы. Особенно существенной экономия будет в случае заказа габаритных товаров — велосипедов, техники и комплектующих.

  3. Распродажа. В одноименном разделе находится постоянно обновляющийся список товаров, скидка на которые достигает нескольких десятков процентов и более.

  4. Скидка на первую покупку. Новых покупателей, которые только открыли для себя интернет-магазин, ждут особые условия – они могут получить скидку на первый заказа. Для этого следует подписаться на обновления, найдя на сайте соответствующее поле. После этого на указанный адрес электронной почты придет сообщение с промокодом на фиксированную сумму.

  5. Дисконтная программа. Покупатель, который сделал заказ в фирменном магазине сети или на сайте velodrive.ru, может стать участником программы лояльности. Для получения дисконтной карты клиента нужно заполнить анкету, указав актуальную информацию. После получения ее нужно активировать. В зависимости от суммы покупок, размер скидок с картой может отличаться. Чем больше товаров за определенный промежуток времени покупает клиент, тем выше его уровень в программе лояльности. Дисконт выдается бесплатно, и активировать его можно в фирменном магазине или на сайте. При потере карты она не восстанавливается, а также не является именной и ее можно передавать другим лицам.

  6. Trade-in. Программа предусматривает обмен старого велосипеда на определенную скидку для покупки нового. Для участия в программе нужно доставить свой старый велосипед в один из фирменных магазинов компании. Здесь его оценят специалисты и озвучат цену. При наличии у транспорта дефектов или в случае, когда нельзя доказать принадлежность модели к определенному бренду, предусмотрен промокод на фиксированную скидку. Для участия в программе Trade-in нужно иметь при себе паспорт и документы на транспорт. Если одно из этих условий не выполняется, обмен старого велосипеда на новый с доплатой невозможен.

Выбор товаров со скидкой в velodrive.ru

Выбор товаров со скидкой в velodrive.ru

Именно на велосипеды и комплектующие к ним приходится основная часть заказов в интернет-магазине. На эту категорию товаров раздаются промокоды, действуют акции и дисконтная система. Кроме этих товаров, в магазине можно купить:

  • самокаты;

  • беговелы;

  • тренажеры и спорттовары;

  • гироскутеры и пр.

В магазине можно взять в прокат транспортные средства, разместить объявление о продаже своего велосипеда или попросить помощи мастеров по ремонту. За счет большого спектра услуг и роста выбора товаров магазин velodrive.ru становится все популярнее.

Как оплатить покупку в Велодрайве

Как оплатить покупку в Велодрайве

В магазине Велодрайв можно выбрать получение в офисе одной из российских транспортных компаний или самовывозом в случае, если в вашем городе есть пункт выдачи. Возможна курьерская доставка. Промокод на бесплатную транспортировку не действует при подъеме на этаж габаритных грузов.

Оплатить товары можно при получении: наличными, банковской картой или сертификатом Велодрайв. Сайт также работает по предоплате. Внести ее можно при помощи банковской карты или по выписанному счету в отделении любого банка.

Часто задаваемые вопросы про ВелоДрайв

★ Как получить промокоды в ВелоДрайв?

Необходимо зайти на страницу ВелоДрайв и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод ВелоДрайв?

Чтобы воспользоваться промокодом от ВелоДрайв необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от ВелоДрайв доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 11

★ Все ли предложения ВелоДрайв актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения ВелоДрайв.

★ Почему стоит использовать купоны ВелоДрайв?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

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