Промокоды и скидки Водовоз | Июль 2020

Как использовать код на скидку в компании Vodovoz

Компания раздает скидочные купоны на покупку различных товаров и проводит массу акций. Чтобы участвовать в них, достаточно перейти по ссылке на нашем сайте в магазин ритейлера. Покупатель попадет в каталог, где цена товаров уже отображается с учетом скидки, но в случае промокодов нужно выполнить дополнительные действия:

Из списка купонов на сайте выбрать такой, который распространялся бы на интересующую категорию товаров. Кликнуть на него, дождаться переадресации в магазин. Подобрать товары из каталога. Переместить их в корзину. Перейти к оформлению покупок. Ввести промокод в поле. Нажать «Пересчитать».

Одни коды можно использовать только один раз, например на первую покупку, а другие применяются всегда, если удовлетворены основные требования. Промокод может не активироваться, если вы используете скидку для новых покупателей, а уже являетесь клиентом сайта, а также когда срок действия номера закончился или в наличии нет акционных товаров. После применения кода цена товаров в корзине пересчитается с учетом скидки и можно будет завершить оформление заказа. Размер скидки отобразится в рублях возле стоимости товара.