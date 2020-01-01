Промокоды и скидки Водовоз | Июль 2020

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В интернет-магазине Vodovoz действует постоянная акция: Вы можете получить кулер бесплатно при заказе от 15 бутелей 19 л воды определенной марки. Чем больше бутылок Вы заказываете, тем мощнее получаете кулер – Ecotronic или AEL. Доставка кулера осуществляется по тому же адресу, что ... и доставка воды. При объемном заказе воды бутыли завозят несколькими доставками.
Электронная почта:
zakaz@vodovoz.ru
Телефон:
8 (495) 921-34-34
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В интернет-магазине Vodovoz действует постоянная акция: Вы можете получить кулер бесплатно при заказе от 15 бутелей 19 л воды определенной марки. Чем больше бутылок Вы заказываете, тем мощнее получаете кулер – Ecotronic или AEL. Доставка кулера осуществляется по тому же адресу, что ... и доставка воды. При объемном заказе воды бутыли завозят несколькими доставками.
Электронная почта:
zakaz@vodovoz.ru
Телефон:
8 (495) 921-34-34
Соц. сети:
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Компания основана в 2001 году, с тех пор расширяет сферу своего влияния. Сейчас у организации есть свой склад и команда сотрудников. Vodovoz предоставляет услуги в Москве/Московской области и предлагает большой выбор продуктов.
Клиенты могут участвовать в программе лояльности, акциях, применять промокоды, чтобы снизить цену покупок.
Компания раздает скидочные купоны на покупку различных товаров и проводит массу акций. Чтобы участвовать в них, достаточно перейти по ссылке на нашем сайте в магазин ритейлера. Покупатель попадет в каталог, где цена товаров уже отображается с учетом скидки, но в случае промокодов нужно выполнить дополнительные действия:
Из списка купонов на сайте выбрать такой, который распространялся бы на интересующую категорию товаров.
Кликнуть на него, дождаться переадресации в магазин.
Подобрать товары из каталога.
Переместить их в корзину.
Перейти к оформлению покупок.
Ввести промокод в поле.
Нажать «Пересчитать».
Одни коды можно использовать только один раз, например на первую покупку, а другие применяются всегда, если удовлетворены основные требования. Промокод может не активироваться, если вы используете скидку для новых покупателей, а уже являетесь клиентом сайта, а также когда срок действия номера закончился или в наличии нет акционных товаров. После применения кода цена товаров в корзине пересчитается с учетом скидки и можно будет завершить оформление заказа. Размер скидки отобразится в рублях возле стоимости товара.
Кроме промокодов, в магазине есть и другие актуальные способы сэкономить на покупках. Одни из них доступны только новым покупателям, а другими может воспользоваться постоянный клиент.
Скидки/акции. В постоянном разделе магазина можно найти специальные предложения — товары, которые сейчас дешевле, чем раньше. В рамках акций можно получить подарки, бонусы и другие поощрения. Для этого нужно выполнить перечисленные на сайте условия и оформить заказ. Особые условия покупки ждут образовательные учреждения, школы. Им доступны специальные акции.
Рассылка. Покупатель может подписаться на рассылку магазина. Для этого нужно найти поле для ввода адреса электронной почты на сайте и заполнить его. Подписку можно оформить при регистрации на сайте. Для этого нажмите «Зарегистрироваться», укажите свое имя, контактную информацию и введите проверочный код. Поставьте галочку для рассылки писем от компании.
Приложение на смартфон. На сайте Vodovoz и в магазинах контента для IOS/Android можно скачать программу компании на телефон. Она имеет эргономичный интерфейс и каталог, позволяющий оформлять заказы в любое время. Сервис работает круглосуточно, так что купить воду и другие товары можно даже ночью. В приложении проходят акции, которых нет на сайте, покупателям раздаются эксклюзивные промокоды и подарки.
Раздел «Успей купить» В постоянном каталоге сайта можно найти эту категорию, где собраны спецтовары, которых на складе осталось немного. Из-за этого компания распродает их по сниженной цене, дарит покупателям подарки и бонусы на новые покупки.
Предложения для новых клиентов. Обращаясь в компанию впервые, покупатель может получить скидку на первый заказ и другие бонусы. Среди всех акций есть отдельная категория «Для новых клиентов», где собраны предложения для людей, которые только начинают сотрудничать с Водовозом. Здесь появляются промокоды, позволяющие еще больше снизить цену на покупку сертифицированных товаров.
Компания занимается доставкой минеральной воды. Сегодня сфера ее деятельности расширилась, как и ассортимент, но качественная питьевая вода все так же остается самой популярной категорией товаров. Именно на нее чаще всего распространяются скидки, раздаются коды купонов и проводятся акции. Также на сайте можно купить:
напитки;
алкоголь;
структурированную или обогащенную кислородом воду;
бытовую химию;
товары для дома;
технику;
кулеры/помпы;
одежду;
товары для животных;
продукты питания.
В разделе «Акции» есть подпункты, в которых можно найти действующие предложения для каждой отдельной категории товаров. В Водовозе представлена только сертифицированная продукция, документы на которую можно получить по первому запросу.
В компании Водовоз транспортировка осуществляется только собственной службой. Доставка в другие регионы или почтовыми службами не производится. Транспортировка может быть бесплатной при удовлетворении условий некоторых акций и использовании промокодов. Время получения можно согласовать с оператором, который свяжется с покупателем после оформления заказа на сайте.
Товары можно взять в рассрочку с сервисом «Все в кредит», оплатить онлайн на сайте при помощи банковской карты или наличными при получении. Также можно внести средства по безналичному расчету. Больше о доставке и оплате расскажет менеджер, который свяжется с покупателем для подтверждения заказа.
Необходимо зайти на страницу Водовоз и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Водовоз необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 18
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Водовоз.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.