Купоны Mi Shop на Сентябрь 2019

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Xiaomi – это больше, чем просто смартфон. Это гарантия качества и оригинальный дизайн. В официальном онлайн-магазине Вас ждет большой выбор моделей от производителя по справедливым ценам. Сомневаетесь в покупке? Специалисты горячей линии готовы помочь Вам с выбором. Вы хотели бы сэк... ономить? Воспользуйтесь одним из собранных нами купонов Mi Shop, просто скопировав комбинацию букв и цифр и вставив их в специальном поле на странице оплаты заказа.


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Телефон:
8 (800) 775-66-15

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Xiaomi старается быть как можно ближе к своим покупателям, поэтому остается активным в социальных сетях. На таких платформах, как Facebook, Вконтакте и форум MUI Вы сможете обсудить гаджеты, найти интересные статьи, информацию о выходе новых моделей, а так же эксклюзивные промокоды Mi Shop. Оформите подписку на интересующую сеть, чтобы всегда быть в курсе последних новостей магазина!

Доставка и оплата

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Вы уже собрали заказ и применили один из купонов Mi Shop com? Отлично, осталось лишь оплатить и получить товары. Вы можете произвести оплату банковской картой онлайн. Доставка осуществляется курьером или же в пункты розничных магазинов. Вы так же можете воспользоваться промокодом на бесплатную доставку, чтобы сделать покупку еще более выгодной!

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