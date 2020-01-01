Промокоды и купоны Цвет Диванов | Июль 2020

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В интернет-магазине мягкой мебели Zvet.ru проходит постоянная распродажа уцененных товаров. Вы можете купить диван, кресло или корпусную мебель со скидкой до 50%. В данной категории находятся товары с небольшими незначительными дефектами, а также экспериментальные и выведенные из ск ... ладской программы модели. Более 2000 товаров ждут на сайте.
Юридический адрес:
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 36, 1 этаж
Телефон:
+7 (495) 98-100-98
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
В интернет-магазине мягкой мебели Zvet.ru проходит постоянная распродажа уцененных товаров. Вы можете купить диван, кресло или корпусную мебель со скидкой до 50%. В данной категории находятся товары с небольшими незначительными дефектами, а также экспериментальные и выведенные из ск ... ладской программы модели. Более 2000 товаров ждут на сайте.
Юридический адрес:
г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 36, 1 этаж
Телефон:
+7 (495) 98-100-98
Соц. сети:
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Компания Цвет Диванов предлагает качественную мебель собственного производства. Сотрудники ее сервисной службы при необходимости всегда помогут с установкой и ремонтом. Фирменные магазины, количество которых приближается к 200-м, работают во многих городах РФ. Кроме того, можно делать заказы через сайт, доступный круглосуточно.
На Zvet.ru действует комплексная программа поощрений для новичков и постоянных покупателей. Первые получают дополнительные скидки при помощи промокодов и акционных предложений. Лояльным клиентам регулярно дарят подарки и бонусы, которыми можно частично расплачиваться за покупки.
Чтобы получать купоны прямо на электронную почту, достаточно согласиться на бесплатную рассылку Zvet.ru. Из сообщений вы будете своевременно узнавать все новости магазина. Промокоды также распространяют через соцсети (есть группы в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках) и партнерские сайты. Актуальные акции магазина Цвет Диванов вы найдете и на этой странице.
Краткая инструкция по активации купона:
Выберите предложение, скопируйте код (обычно он автоматически сохраняется в буфере), перейдите на сайт продавца.
Зарегистрируйтесь, если хотите стать участником бонусной программы, или сразу приступайте к поиску.
Поместите товар в корзину и перейдите к покупке.
Вставьте скопированный промокод в одноименное поле и нажмите «Пересчитать».
Заполните анкету, укажите способ оплаты, убедитесь в получении скидки и завершите оформление заказа.
Промокод нельзя активировать, если использована скидка по другой акции или часть покупки оплачена бонусными баллами. Другие ограничения: закончился срок действия, товар не подходит под условия программы. Если купон не срабатывает по невыясненным причинам, обратитесь в службу поддержки. Действующий промокод могут аннулировать раньше времени, но иногда сбой происходит и по техническим причинам.
Информация о доступных скидках и подарках от компании размещена в разделе «Акции». Чтобы узнать условия, перейдите на страницу конкретного предложения. Там же выкладывается список товаров, которые можно приобрести по новой цене. Дополнительная скидка по купону здесь не предоставляется.
Еще меньше платят за покупки участники бонусной программы. С каждого чека они получают бонусные баллы, которыми можно частично рассчитываться за новые заказы в магазине Цвет Диванов. 1 ББ = 1 рубль. Размер кешбэка зависит от покупательской активности. Чем больше тратишь, тем выше со временем становится компенсация. Активным пользователям чаще начисляют дополнительные баллы в подарок.
Для получения бонусной карты достаточно заполнить небольшую анкету. Новых участников ожидает приятный сюрприз в виде приветственных баллов на первую покупку. Максимальная сумма, которую можно оплатить бонусами, зависит от категории товара. ББ не принимают при наличии скидки по промокоду или акции. Исключения допускаются только для уцененной мебели.
На сайте есть следующие категории товаров:
диваны и кресла;
кровати и матрасы;
столы и тумбы;
корпусная мебель;
шкафы;
текстиль.
Сотрудники технического отдела магазина Цвет Диванов готовы выполнить сборку заказанной мебели на дому. Если нужен ремонт, можно вызвать мастера, который устранит проблему на месте или заберет поврежденный предмет в мастерскую для комплексного восстановления. Эти услуги доступны жителям Москвы и некоторых городов, в которых работают фирменные салоны.
Помимо скидок по акциям, промокодам и бонусной программе, покупатель может сэкономить, воспользовавшись предложением из раздела «Распродажа». Здесь собраны уцененные товары. Из-за незначительных дефектов, на которые мало кто обращает внимание, их стоимость снижают на сотни и тысячи рублей. По дисконтной цене выставлена и совершенно новая мебель из старых и экспериментальных коллекций.
Служба доставки компании Цвет Диванов работает в городах, где открыты фирменные магазины. Сотрудник фирмы свяжется с заказчиком для уточнения деталей сразу после того, как будет собрана посылка. Цена услуги зависит от веса груза и дополнительных условий (доставка до двери или подъем на этаж). Можно и лично забрать заказ в салоне. Доступны следующие способы оплаты покупки:
наличными при получении товара;
картами Mastercard Worldwide, Мир, JCB, VISA International на сайте Zvet.ru через платежный шлюз Сбербанка;
в рассрочку (доставка и сборка оплачиваются отдельно картой или наличными).
Сдать мебель, соответствующую условиям заказа, можно в течение недели. Если она в надлежащем состоянии, предложат обмен или вернут деньги. При предварительной оплате картой средства переведут в течение 5–30 рабочих дней. Скидку по бонусной программе или промокоду аннулируют. Товары, сделанные под заказ или по закону не подлежащие возврату, обратно не принимают. О наличии заводских дефектов нужно сообщить в течение 45 дней.
Необходимо зайти на страницу Цвет Диванов и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Цвет Диванов необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 11
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Цвет Диванов.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.