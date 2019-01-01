Купоны Читай Город на Сентябрь 2019

Бонусная программа Читай Город

Что может быть лучше, чем сделать самому себе подарок? С бонусной программой от книжного гиганта Читай-город это становится возможным! Получайте бонусы за каждую покупку, а затем используйте их, чтобы оплатить до 100% стоимости товаров! Так же владельцы бонусной карты получают двойные бонусы в День Рождения и первыми узнают новинках, акциях и мероприятиях. Чтобы стать участником бонусной программы Вам необходимо совершить покупку на сумму от 1000 рублей в розничном или интернет-магазине и заполнить анкету. Если у вас уже есть бонусная карта, вы можете прикрепить ее номер к личному кабинету, чтобы получать бонусы за каждую онлайн-покупку!