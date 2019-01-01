Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Купоны Читай Город на Сентябрь 2019

Лучшие предложения для экономии от Читай Город. Активных купонов: 19

30%
купон

Промокод

Купон Читай Город до 30% минус на учебную литературу

50%
купон

Скидка

Читай Город промокод дарим 50% на стильные тетради

30%
купон

Скидка

Читай Город промокод на скидку 30% на канцтовары, рюкзаки и не только

20%
купон

Скидка

Скидка 20% на подборку скетчбуков

20%
купон

Скидка

При покупке двух наборов забавных ручек дарим скидку 20%

10%
купон

Скидка

Скидка 10% на школьную форму и другие товары в магазинах United Colors of Benetton Купите любой товар из категории "Учебники, рюкзаки и канцтовары" на сумму 1000 рублей в Читай-городе и получите купон на небольшую, но приятную скидку 10% на покупки в United Colors of Benetton.

10%
купон

Скидка

Минус 10% на краски и пластилин Гамма

15%
купон

Скидка

Минус 15% на книги о кулинарии

Лучшая
цена

Скидка

Книга "Мятная сказка" в новом издании по специальной цене 599 рублей

10%
купон

Скидка

Скидка 10% на подборку книг в честь Дня блога

Лучшая
цена

Скидка

Только в сентябре книга "Свет в океане" всего 359 рублей

Лучшая
цена

Скидка

Купи две ручки Replay по специальной цене 279 рублей

Лучшее
предложение

Скидка

Книга месяца для детей "Драконья сага: Пророчество о драконятах" всего 369 рублей

10%
купон

Скидка

Книги современных писателей для чтения осенью дешевле на 10%

10%
купон

Скидка

Экономия 10% на подборку книг «Короля ужасов»

10%
купон

Скидка

Время русской классики - дарим 15% на книги великих писателей

10%
купон

Скидка

Необычная канцелярия для офиса по сниженным ценам на 10%

10%
купон

Скидка

Подборка календарей на 2020 год дешевле на 10%

Лучшая
цена

Скидка

Наборы для взрослого творчества от 120 рублей

30%
купон

Промокод

Купон Читай Город до 30% минус на учебную литературу

50%
купон

Скидка

Читай Город промокод дарим 50% на стильные тетради

30%
купон

Скидка

Читай Город промокод на скидку 30% на канцтовары, рюкзаки и не только

20%
купон

Скидка

Скидка 20% на подборку скетчбуков

20%
купон

Скидка

При покупке двух наборов забавных ручек дарим скидку 20%

10%
купон

Скидка

Скидка 10% на школьную форму и другие товары в магазинах United Colors of Benetton Купите любой товар из категории "Учебники, рюкзаки и канцтовары" на сумму 1000 рублей в Читай-городе и получите купон на небольшую, но приятную скидку 10% на покупки в United Colors of Benetton.

10%
купон

Скидка

Минус 10% на краски и пластилин Гамма

15%
купон

Скидка

Минус 15% на книги о кулинарии

Лучшая
цена

Скидка

Книга "Мятная сказка" в новом издании по специальной цене 599 рублей

10%
купон

Скидка

Скидка 10% на подборку книг в честь Дня блога

Лучшая
цена

Скидка

Только в сентябре книга "Свет в океане" всего 359 рублей

Лучшая
цена

Скидка

Купи две ручки Replay по специальной цене 279 рублей

Лучшее
предложение

Скидка

Книга месяца для детей "Драконья сага: Пророчество о драконятах" всего 369 рублей

10%
купон

Скидка

Книги современных писателей для чтения осенью дешевле на 10%

10%
купон

Скидка

Экономия 10% на подборку книг «Короля ужасов»

10%
купон

Скидка

Время русской классики - дарим 15% на книги великих писателей

10%
купон

Скидка

Необычная канцелярия для офиса по сниженным ценам на 10%

10%
купон

Скидка

Подборка календарей на 2020 год дешевле на 10%

Лучшая
цена

Скидка

Наборы для взрослого творчества от 120 рублей

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

-10%

Промокод

-10% на ВСЮ литературу от МИФ

-20%

Промокод

Промокод бук 24 познавательная литература и ежедневники с экономией 20%

-20%

Промокод

Litres дарит -20% на ВСЁ + 2 книги в подарок

-35%

Акция

Дисконт 35% на практикумы и тренировочные тесты по всем предметам

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

10%
купон

Скидка

Читай Город купон на скидку 10% на все комиксы из раздела «Манга»

15%
купон

Скидка

Дисконт 15% на подборку детских детективов

Лучшая
цена

Скидка

Три текстовыделителя за 109 рублей

50%
купон

Скидка

Минус 50% на подборку книг из серии «Мордашки-милашки»

Лучшая
цена

Скидка

Книга месяца автора Джен Синсеро "Не ной" всего за 549 рублей

15%
купон

Скидка

Экономия 15% при покупке двух масок для сна

499Р
купон

Скидка

Модные рюкзаки по супер цене 499 рублей

Лучшая
цена

Скидка

Пеналы для школьников от 49 рублей

20%
купон

Скидка

Подборка канцелярских товаров со скидкой 20%

10%
купон

Скидка

Дисконт 10% на товары с милыми котами и единорогами

Лучшая
цена

Скидка

Книга месяца Джорджи Кроули "Корги по имени Генри" всего за 549 рублей

15%
купон

Скидка

Экономь 15% при покупке двух карандашей или ручек LeftRight

10%
купон

Скидка

Книги писательницы Джоан Роулинг дешевле на 10%

10%
купон

Скидка

Потрясающие книги, которые стоит прочитать со скидкой 10%

10%
купон

Скидка

Товары красного, желтого и зеленого цветов со скидкой 10%

10%
купон

Скидка

Дисконт 10% на подборку из пяти книг

10%
купон

Скидка

Дарим скидку 10% на интересные книги о современных художниках

10%
купон

Скидка

Детские энциклопедии дешевле на 10%

10%
купон

Скидка

Скидка 10% на подборку молодёжной романтики

10%
купон

Скидка

10% минус на подборку для поклонников муми-троллей и не только

10%
купон

Скидка

Скидка 10% на книги в честь дня рождения Хичкока

10%
купон

Скидка

Книги из серии Pocket book дешевле на 10%

10%
купон

Скидка

Ручки и карандаши LeftRight со скидкой 10%

Лучшее
предложение

Скидка

Подборка книг для поклонников Disney и Pixar

10%
купон

Скидка

Блокноты и тетради со скидкой 10%

10%
купон

Скидка

Подборка канцтоваров со скидкой 10%

10%
купон

Скидка

Скидка 10% на подборку книг из серии Trendbooks

Лучшая
цена

Скидка

Научная фантастика, детективы писателя Рэя Брэдбери по супер ценам

10%
купон

Скидка

Дарим 10% на подборку книг для уютных вечеров

10%
купон

Скидка

Подборка книг в удобном формате со скидкой 10%

10%
купон

Скидка

Книжный микс из 5 книг со скидкой 10%

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Книга – лучший подарок

В интернет-магазине «Читай-город» Вы найдете книги на любой вкус. Удобная система поиска, выгодные условия оплаты и возврата, а так же привлекательные акции сделают Ваш книжный шоппинг незабываемым. Вы хотели бы сэкономить при покупке? Хорошая мысль, примените один из промокодов чит... ай город, приведенных на нашей странице и наслаждайтесь интересной и выгодной по цене книгой уже через несколько дней после размещения заказа!


Посетить Читай-город

Контакты Читай-город

Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27

Телефон:
8 (800) 444-8-444

Соц. сети:

vkfacebookinstagram

Похожие магазины

ЛитРес
Лабиринт
book24
Буквоед
Издательство МИФ
Республика
Нетология
Мосцветторг

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Читай-город

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Приятно, когда сэкономить можно не только на самом продукте, но и на доставке. Интернет-магазин Читай-город дарит своим покупателям бесплатную доставку при совершении заказа на минимальную сумму 2000 рублей.
Не набирается нужная сумма? Вы можете оформить бесплатную доставку в любой филиал магазина и оплатить ее после получения наличными или банковской картой.

Подписка на новости

Подписка на новости

Оформив новостную рассылку Вы будете получать по электронной почте не только эксклюзивные купоны читай город, но и уведомления о различных акциях, подборки книг, подарки в День Рождения и многое другое! Чтобы воспользоваться акцией, введите свой электронный адрес в строку в нижнем правом углу сайта и кликните на «подписаться». Если Вы больше не желаете получать уведомления, Вы можете отказаться от них, щелкнув на соответствующую ссылку в любом из писем рассылки.

Бонусная программа Читай Город

Бонусная программа Читай Город

Что может быть лучше, чем сделать самому себе подарок? С бонусной программой от книжного гиганта Читай-город это становится возможным! Получайте бонусы за каждую покупку, а затем используйте их, чтобы оплатить до 100% стоимости товаров! Так же владельцы бонусной карты получают двойные бонусы в День Рождения и первыми узнают новинках, акциях и мероприятиях. Чтобы стать участником бонусной программы Вам необходимо совершить покупку на сумму от 1000 рублей в розничном или интернет-магазине и заполнить анкету. Если у вас уже есть бонусная карта, вы можете прикрепить ее номер к личному кабинету, чтобы получать бонусы за каждую онлайн-покупку!

Дешевый и еще дешевле

Дешевый и еще дешевле

Вы не нашли для себя подходящего промокода? Не страшно, ведь в разделе «Акции» регулярно появляются новые предложения, которые позволят Вам изрядно сэкономить, а так же помогут выбрать что-нибудь интересное. Скидки от 10%, книжные анонсы, отзывы и многое другое уже ждет вас на официальной странице магазина!

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.