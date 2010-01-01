Промокоды и скидки EnglishDom | Ноябрь 2020

Подробнее об EnglishDom

Сервис EnglishDom – одна из крупнейших онлайн-школ английского языка в Восточной Европе. Основанная в 2010 году, сегодня эта платформа насчитывает несколько сотен тысяч учеников по всей России.

Для обучения преподаватели Инглишдом используют программы, разработанные на основе материалов Кембриджа и Оксфорда. Это позволяет студентам быстрее погрузиться в языковую среду и начать говорить на английском.