Промокоды и скидки Hotels | Август 2020

0 оценок поставлено средняя 0
10%
купон
8%
купон
Беспл
подарок
70%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
35%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
760Р
купон
1617Р
купон
10%
купон
8%
купон
Беспл
подарок
70%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
35%
купон
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
Лучшее
предложение
760Р
купон
1617Р
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Онлайн-сервис по бронированию отелей Хотелс предлагает услугу бесплатной отмены бронирования для большинства отелей, загородных домов, апартаментов и т.п. Данная услуга позволит Вам не потерять деньги в случае отмены поездки. Hotels.com заботится о своих пользователях и стремится пр ... едоставить им лучших сервис.
Юридический адрес:
5400 LBJ Freeway, Suite 500, Даллас, Техас 75240, США
Телефон:
+7 (499) 272-20-35
0 оценок поставлено средняя 0
Онлайн-сервис по бронированию отелей Хотелс предлагает услугу бесплатной отмены бронирования для большинства отелей, загородных домов, апартаментов и т.п. Данная услуга позволит Вам не потерять деньги в случае отмены поездки. Hotels.com заботится о своих пользователях и стремится пр ... едоставить им лучших сервис.
Юридический адрес:
5400 LBJ Freeway, Suite 500, Даллас, Техас 75240, США
Телефон:
+7 (499) 272-20-35
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Сервис для путешественников Hotels.com принадлежит туристическому гиганту Expedia. Он помогает забронировать номера в отелях по всему миру. Компания зарегистрирована в 2002 году в США, где и сегодня находится ее штаб-квартира, а представительства расположены во многих странах Европы. Международный проект имеет версию сайта и на русском языке, что удобно для туристов из РФ и других стран бывшего СНГ.
Система Хотелс помогает быстро подобрать подходящий номер с учетом всех пожеланий клиента. Она включает данные о более чем 240 тысячах объектов. Прямые договоры с гостиницами позволяют компании предлагать цены без накруток. Кроме того, она регулярно проводит маркетинговые мероприятия, распространяет промокоды и запустила бонусную программу, чтобы путешественники могли находить номера для проживания с выгодой.
Расходы на проживание составляют существенную долю трат при любой поездке. Сервис предлагает уменьшить их с помощью промокода. Это комбинация из букв и цифр, указав которую, клиент получает право на скидку.
Список купонов и других спецпредложений доступен на нашем сайте. Он регулярно обновляется. Для бронирования отеля со скидкой по промокоду достаточно выполнить следующие действия:
Выбрать подходящую акцию и нажать на нее.
Дождаться загрузки сервиса Хотелс и выбрать нужный номер.
Перейти к бронированию номера и указать код купона в специальном поле.
Завершить оформление брони и получить ее подтверждение.
До активации промокода нужно изучить правила акции. В сервисе есть отели, в которых нельзя забронировать номера со скидкой. Кроме того, все коды имеют ограниченный срок действия. После нажатия на кнопку акции купон будет автоматически скопирован в буфер обмена. На странице оформления брони можно не набирать его вручную, а вставить в соответствующее поле– это исключит ошибки. Для получения скидки по некоторым акциям вводить промокод не нужно. Об этом выводится предупреждение до момента перехода в сервис для путешественников.
По общим правилам клиент может воспользоваться каждым промокодом только один раз. После активации купона стоимость заказа будет пересчитана и система покажет, сколько рублей нужно будет оплатить онлайн или в отеле.
Бронировать отели со скидками в сервисе можно не только с помощью промокодов. Он регулярно проводит различные акции. На проживание в некоторых гостиницах иногда устанавливаются скидки. Такие предложения обозначаются в каталоге перечеркнутой ценой. Кроме того, по акциям можно получить и другие бонусы. Чтобы всегда быть в курсе новых спецпредложений, рекомендуется подписаться на рассылку компании.
Приложение Hotels.com также поможет забронировать отель со скидкой. Установив его, пользователь всегда будет иметь под рукой данные об актуальных спецпредложениях, а заказать гостиницу сможет даже на ходу. После установки приложения компания часто дарит бонус на первый заказ или последующие бронирования.
Еще один способ экономить – присоединиться к программе Hotels.com Rewards. Ее участники могут копить баллы (штампы) за каждые сутки проживания в отелях-партнерах. После того как на счете накопится определенное правилами число штампов, пользователь получит возможность воспользоваться бесплатным проживанием в некоторых гостиницах. Дополнительно участники программы получают доступ к «секретным» сниженным ценам. Зарегистрироваться в программе можно бесплатно на сайте сервиса.
Чаще всего клиенты пользуются сервисом Хотелс для бронирования отелей со скидками по купонам и акциям. Для удобства предложения каталоги снабжены отзывами и рейтингами, а популярные гостиницы отмечены специальным значком. Города, в которые туристы ездят чаще всего, также выведены на отдельную страницу сайта. Для быстрого поиска подходящего жилья рекомендуется обратить внимание на систему фильтров на сайте.
В каталоге сервиса представлены не только отели, но и предложения по аренде апартаментов, загородных и городских домов и курорты. Их также можно забронировать со скидками по промокодам или спецпредложениям.
Активировать промокод зачастую можно только при оплате бронирования онлайн. На сайте предусмотрен расчет картами различных платежных систем: Visa, MasterCard, Diners Club, AmEx. Кроме того, сервис принимает оплату с электронных кошельков Яндекс.Деньги и PayPal. Если по каким-то причинам клиент хочет рассчитаться за отель на месте, он сможет это сделать наличными или картой (в большинстве случаев). Цена при оформлении брони онлайн не изменится.
Подтверждение, что номер забронирован, приходит в электронном виде. Документ направляют путешественнику по электронной почте. Быстрый доступ к нему также можно получить через личный кабинет или приложение. Во избежание недоразумений рекомендуется распечатать присланный Хотелс документ и взять его с собой в поездку.
Необходимо зайти на страницу Hotels.com и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Hotels.com необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 12
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Hotels.com.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.