Оплата заказа

Вы сформировали свой первый заказ на сайте Лабиринт? Поздравляем! Осталось лишь несколько шагов – выбрать способ доставки – курьером или самовывоз, а так же оплатить его, обязательно применив один из промокодов на скидку Лабиринт! Для того, чтобы оплатить заказ, воспользуйтесь одним из следующих способов: Наличный расчет, оплата подарочным сертификатом, через мобильный телефон, наложенный платеж, предоплата на счет, электронные формы оплаты, пластиковые карты или баланс. Помните, что Вы можете сэкономить на доставке, получив заказ в удобном для Вас розничном магазине!