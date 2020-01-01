Самый первый, самый выгодный

Прекрасная новость! При первом заказе в интернет магазине Папа Джонс, вы получаете скидку 20%!

Для того, чтобы воспользоваться акцией, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, как новый пользователь. После успешной авторизации, Вам на почту будет выслан уникальный промокод Papa Johns. Скопируйте его и вставьте в специальное окно на странице оплаты заказа.

Данная акция действует только для новых клиентов, не зарегистрированных ранее на сайте. Помните, Ваш заказ не должен быть менее 600 рублей.