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Промокоды и скидки Папа Джонс | Апрель 2020

Вкусные скидки и предложения при покупке пиццы! Актуальных купонов: 11

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Промокод Папа Джонс снижает 30% ВСЕГО заказа

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на ВСЁ

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Купоны Папа Джонс дарят скидку 30% на первый заказ

Предложение активно при оформлении покупки на сумму 899 рублей.

Беспл
подарок

Промокод
Пицца 23 см в подарок при оформлении заказа на сумму 899 рублей

Беспл
подарок

Промокод
При покупке от 999 рублей в подарок достанется пицца 30 см

20%
на ВСЁ

Скидка
Первый заказ от 600 рублей будет со скидкой 20% на ВСЁ

15%
на ВСЁ

Скидка
Papa Johns промокод: -15% на ВСЁ при самовывозе

759Р
купон

Скидка
Когда не хочешь мясо: пицца с красной рыбой от 759 рублей

439Р
купон

Скидка
Необычная пицца Чикен Блючиз стоимостью от 439 рублей

249Р
купон

Скидка
249 рублей за сытный обед: митболы с картофельными дольками!

149Р
купон

Скидка
Натуральный ягодный морс можно купить за 149 рублей

99Р
купон

Скидка
Papa John s промокод: сладкие пирожные Шу от 99 рублей

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Посетить Papa John's
Контакты Papa John's

Юридический адрес:
ул. Кравченко, 8, стр. 6, Москва, 117331

Электронная почта:
info@papajohns.ru

Телефон:
+7 (495) 775-07-94

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Вкусные приключения

Вы с коллегами хорошо поработали и зверски проголодались? Ваша семья только вернулась из путешествия или надоело готовить? Тогда акция «Вкус Приключений» – для Вас! При заказе от 1599 рублей, Вы получаете в подарок пиццу Пепперони или Супер Папа размером 30 см на любом тесте! Прост ... о соберите заказ, выберите товар из списка «бесплатно», примените купоны Папа Джонс, а затем выберите удобный способ оплаты и доставки.


Посетить Papa John's
Контакты Papa John's

Юридический адрес:
ул. Кравченко, 8, стр. 6, Москва, 117331

Электронная почта:
info@papajohns.ru

Телефон:
+7 (495) 775-07-94

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
iHerb
Domino's Pizza
Утконос
Перекресток
Аленка

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Специальные предложения от Papa John's

Заходите в Papa John's

Заходите в Papa John's

Пиццерия Папа Джонс предлагает своим клиентам не только самые лучшие виды пиццы и соусов, но и широкий ассортимент закусок, салатов, десертов и напитков.
Так же, не забудьте опробовать уникальную возможность создать пиццу из любых ингредиентов, по своему желанию, приложив фантазию и личные вкусовые пристрастия.
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Самовывоз – это не только удобно, но и выгодно!
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Прекрасная новость! При первом заказе в интернет магазине Папа Джонс, вы получаете скидку 20%!
Для того, чтобы воспользоваться акцией, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте, как новый пользователь. После успешной авторизации, Вам на почту будет выслан уникальный промокод Papa Johns. Скопируйте его и вставьте в специальное окно на странице оплаты заказа.
Данная акция действует только для новых клиентов, не зарегистрированных ранее на сайте. Помните, Ваш заказ не должен быть менее 600 рублей.

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