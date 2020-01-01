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Беспл
подарок
20%
на ВСЁ
15%
на ВСЁ
759Р
купон
439Р
купон
249Р
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149Р
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99Р
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Вы с коллегами хорошо поработали и зверски проголодались? Ваша семья только вернулась из путешествия или надоело готовить? Тогда акция «Вкус Приключений» – для Вас! При заказе от 1599 рублей, Вы получаете в подарок пиццу Пепперони или Супер Папа размером 30 см на любом тесте! Прост ... о соберите заказ, выберите товар из списка «бесплатно», примените купоны Папа Джонс, а затем выберите удобный способ оплаты и доставки.
Юридический адрес:
ул. Кравченко, 8, стр. 6, Москва, 117331
Электронная почта:
info@papajohns.ru
Телефон:
+7 (495) 775-07-94
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Вы с коллегами хорошо поработали и зверски проголодались? Ваша семья только вернулась из путешествия или надоело готовить? Тогда акция «Вкус Приключений» – для Вас! При заказе от 1599 рублей, Вы получаете в подарок пиццу Пепперони или Супер Папа размером 30 см на любом тесте! Прост ... о соберите заказ, выберите товар из списка «бесплатно», примените купоны Папа Джонс, а затем выберите удобный способ оплаты и доставки.
Юридический адрес:
ул. Кравченко, 8, стр. 6, Москва, 117331
Электронная почта:
info@papajohns.ru
Телефон:
+7 (495) 775-07-94
Соц. сети:
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