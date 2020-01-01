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Промокоды и скидки La Roche Posay | Июнь 2020

Выгодные предложения на косметику и товары для здоровья. Актуальных купонов: 9

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Беспл
подарок

Промокод
При покупке от 3000 рублей ассортимент товаров со скидкой 20% по промокоду

Беспл
подарок

Промокод
При покупке от 2000 рублей молочко Lipikar Lait без отдушки бесплатно

Беспл
подарок

Промокод
Подарок мини-сыворотка HYALU B5 10 мл при покупке любого средства HYALU B5

20%
купон

Скидка
Минус 20% на наборы продуктов

20%
купон

Скидка
Минус 20% при покупке двух любых продуктов из гаммы HYALU B5

1503Р
купон

Скидка
Выгодная цена: два набора мицеллярной воды 400 мл за 1503 рубля

Беспл
подарок

Скидка
Подарок мини-сыворотка при покупке одного средства HYALU B5

Беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка по Москве при покупке товаров от 3000 рублей

10%
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Скидка
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Хотите получить дополнительную скидку на свою покупку в La Roche Posay? Оформите подписку на новостную рассылку и получите скидку 10%. Для этого Вам нужно оставить свой электронный адрес в специальном поле на сайте. В рассылке Вы будете получать свежие новости о продукции, акции и с ... пециальные предложения от интернет-магазина.


Посетить La Roche Posay
Контакты La Roche Posay

Юридический адрес:
119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.

Электронная почта:
support@laroche-posay.ru

Телефон:
8 800 2000 345

Соц. сети:

vkfacebook instagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидка 10% при подписке

Хотите получить дополнительную скидку на свою покупку в La Roche Posay? Оформите подписку на новостную рассылку и получите скидку 10%. Для этого Вам нужно оставить свой электронный адрес в специальном поле на сайте. В рассылке Вы будете получать свежие новости о продукции, акции и с ... пециальные предложения от интернет-магазина.


Посетить La Roche Posay
Контакты La Roche Posay

Юридический адрес:
119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.

Электронная почта:
support@laroche-posay.ru

Телефон:
8 800 2000 345

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Yves Rocher
Pharmacosmetica.ru
Vichy
Галерея косметики
Созвездие красоты
РИВ ГОШ
Roskosmetika

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Специальные предложения от La Roche Posay

La Roche Posay – элитный уход за кожей

La Roche Posay – элитный уход за кожей

Дерматологическая лаборатория La Roche Posay создает уникальные косметические продукты для людей с разным типом кожи. Приобрести эти товары можно в интернет-магазине компании. На сайте также собрано множество обучающих материалов. Каждый желающий может бесплатно задать вопрос эксперту.

Чтобы оформить заказ, нужно зарегистрироваться на сайте Ля Рош Позе. Альтернативный вариант – озвучить пожелания менеджеру в телефонном разговоре. В этом случае придется указать адрес электронной почты, на которую пришлют дальнейшие уведомления. На email впоследствии будут приходить сообщения о текущих акциях и промокоды, дающие право на скидку.

Как активировать промокод La Roche Posay

Как активировать промокод La Roche Posay

На этой странице собраны актуальные купоны и акции La Roche Posay. С их помощью можно получить скидку или подарок к заказу. Чтобы воспользоваться предложением, нажмите кнопку напротив него. В некоторых случаях программа просто перенаправляет на страницу акции. Вводить промокод при этом не нужно. 

Если код купона необходим, он автоматически копируется. Вам останется лишь вставить его в нужное поле. Для активации промокода нужно:

  1. Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте магазина.

  2. Заполнить корзину товарами.

  3. Перейти к оформлению заказа.

  4. Ввести код купона и нажать «Применить».

 

  1. Убедиться в том, что промокод сработал, и завершить оформление заявки.

Действующие купоны можно также найти на самом сайте La Roche Posay или в группах компании в социальных сетях. Подписавшись на новостную рассылку, вы будете получать бонусы прямо на почту. Скидку на первый заказ дают всем без исключения. Перед тем как активировать промокод, убедитесь, что он не просрочен и распространяется на конкретный товар. На этой странице представлены только актуальные подарочные предложения. 

Дополнительные бонусные акции Ля Рош Позе

Дополнительные бонусные акции Ля Рош Позе

Каждый может бесплатно пройти онлайн-диагностику. По результатам тестирования зарегистрированный пользователь получит консультацию дерматолога и небольшой набор продуктов, подходящих для конкретного типа кожи. Заказ свыше определенной суммы дает право на бесплатную доставку.

Дополнительные привилегии ожидают участников программы La Roche Posay Club. Чтобы вступить в клуб, достаточно дать согласие на подключение и заполнить небольшую анкету. Подтверждение членства придет на телефон или email не позже конца следующего рабочего дня. Сегодня в программе лояльности предусмотрено четыре уровня:

  • I – при каждой покупке начисляются бонусные баллы в размере 5% от суммы чека;

  • II – кешбэк 5% с возможностью расплачиваться баллами;

  • III – возврат 7% с возможностью расплачиваться баллами и участвовать в мероприятиях Testers club;

  • IV – кешбэк 10% с возможностью расплачиваться баллами и участвовать в мероприятиях Testers club.

Бонусными баллами можно оплатить до 50% стоимости заказа. Один такой пункт приравнен к одному рублю. Их также могут дарить за привлечение новых клиентов и за другие активные действия. По истечении года баллы сгорают, поэтому лучше не откладывать их на черный день. При возврате заказа, частично оплаченного бонусами, они возвращаются на счет пользователя.

На какие товары La Roche Posay распространяются промокоды и скидки

На какие товары La Roche Posay распространяются промокоды и скидки

Со скидкой можно приобрести практически любой товар La Roche Posay. Продукция на сайте рассортирована по категориям:

  • лицо;

  • тело;

  • акне;

  • защита от солнца;

  • для детей;

  • наборы продуктов.

В каждом разделе есть подкатегории: состояние и потребность кожи, гаммы. Увидеть дисконт можно по наличию перечеркнутой старой цены. Если есть сомнения с выбором, стоит задать вопрос дерматологу. Также на сайте выложено много полезных статей на тему ухода за чувствительной кожей.

Продукция Ля Рош Позе станет отличным подарком для любой женщины. Компания предлагает электронные сертификаты. Минимальный номинал сегодня (май 2020) равен 1000 рублей. Срок действия сертификата – 1 год. Оплатить такой подарок можно только банковской картой. Если цена покупки ниже номинала, оставшаяся сумма сгорает.

Оплата, доставка, возврат

Оплата, доставка, возврат

При доставке посылки курьером заказ можно оплатить наличными. Этот способ расчета допустим и в пунктах самовывоза при условии, что сумма не превышает 40 000 рублей. Удобнее платить банковской картой, в некоторых случаях это единственно доступный вариант. В интернет-магазине принимают пластиковые MasterCard, VISA, Мир. Виртуальными картами расплачиваться нельзя.

Безопасность транзакций обеспечивает авторизационный сервер банка. Данные передаются по защищенному каналу в зашифрованном виде. При возврате товара нужно подать заявку на электронную почту La Roche Posay. Деньги либо перечисляют обратно на карту, либо возвращают через курьера, если отказ произошел в процессе приема. 

Заказ могут доставить по домашнему адресу, в пункт самовывоза транспортной компании (PickPoint, DPD, Стриж, CDEK) или отделение Почты России. Услуга доступна и жителям Казахстана. Вернуть товар ненадлежащего качества можно на протяжении гарантийного срока. Промокод или бонусные баллы в этом случае будут восстановлены.

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