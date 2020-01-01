Промокоды и скидки La Roche Posay | Июнь 2020

Как активировать промокод La Roche Posay

На этой странице собраны актуальные купоны и акции La Roche Posay. С их помощью можно получить скидку или подарок к заказу. Чтобы воспользоваться предложением, нажмите кнопку напротив него. В некоторых случаях программа просто перенаправляет на страницу акции. Вводить промокод при этом не нужно.

Если код купона необходим, он автоматически копируется. Вам останется лишь вставить его в нужное поле. Для активации промокода нужно:

Зарегистрироваться или авторизоваться на сайте магазина. Заполнить корзину товарами. Перейти к оформлению заказа. Ввести код купона и нажать «Применить».

Убедиться в том, что промокод сработал, и завершить оформление заявки.

Действующие купоны можно также найти на самом сайте La Roche Posay или в группах компании в социальных сетях. Подписавшись на новостную рассылку, вы будете получать бонусы прямо на почту. Скидку на первый заказ дают всем без исключения. Перед тем как активировать промокод, убедитесь, что он не просрочен и распространяется на конкретный товар. На этой странице представлены только актуальные подарочные предложения.