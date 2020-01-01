Краткая информация о бренде Lancome

История компании Lancome началась в 1935 году. Ее основал Арман Петижан, ученик известного парфюмера Франсуа Коти. Первые 5 парфюмов отправили на Международную выставку в Брюссель, где они получили высокую оценку жюри. Постепенно ассортимент компании расширялся: сначала в него добавили средства по уходу за кожей, а затем и декоративную косметику. Единственное, что оставалось неизменным – французский стиль марки. В 1964 году Ланком стала частью концерна L`Oreal.

Французский бренд всегда стремился соединить в одном флаконе технологии и природную красоту. В рекламных кампаниях продукцию представляли известные актрисы и модели. Сейчас лицами бренда являются Кейт Уинслет, Лупита Нионго, Джулия Робертс, Лили Коллинс, Пенелопа Круз, Альма Ходоровски и Дарья Вербова.