Промокоды и скидки Leomax | Июль 2020

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На сайте интернет-магазина Леомакс проводится постоянная акция, в которой участвуют товары, оставшиеся в последнем размере на складе. Скидка на такие товары составляет до 70%. Весь список участвующих товаров представлен на сайте магазина в разделе «Акции». Экономьте на покупках люби ... мых товаров вместе с магазином Леомакс!
Юридический адрес:
127055, Москва, ул.Сущевская, д.12, стр.1, этаж 3, пом.4
Телефон:
8 (800) 500-4-800
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
На сайте интернет-магазина Леомакс проводится постоянная акция, в которой участвуют товары, оставшиеся в последнем размере на складе. Скидка на такие товары составляет до 70%. Весь список участвующих товаров представлен на сайте магазина в разделе «Акции». Экономьте на покупках люби ... мых товаров вместе с магазином Леомакс!
Юридический адрес:
127055, Москва, ул.Сущевская, д.12, стр.1, этаж 3, пом.4
Телефон:
8 (800) 500-4-800
Соц. сети:
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Компания работает на рынке России с 2009 года. Сегодня выбор товаров и география ее работы существенно расширились. В сети магазинов работает около 1000 сотрудников, работает через интернет и по телевидению.
Представительства компании есть во многих городах России, а ее доход измеряется миллионами рублей. Но бренд не останавливается на достигнутом, привлекая новых клиентов. Для этого раздаются скидочные купоны, проводятся акции, распродажи.
Все коды купонов для использования в магазине перечислены на этой странице нашего сайта. Это перечень постоянно обновляется, так что каждый посетитель может использовать актуальные предложения. Для этого достаточно:
Выбрать среди кодов тот, который подойдет в конкретном случае.
Нажать на кнопку возле его описания.
Дождаться, пока номер скопируется в буфер обмена и произойдет переадресация на сайт ритейлера.
Пролистать каталог, переместить в корзину интересующие позиции.
Перейти к оформлению заказа.
Найти в корзине поле для кода и вставить его.
Нажать «Применить».
Каждый купон можно использовать только один раз, при этом должны соблюдаться условия его применения. После выполнения инструкции сумма заказа пересчитается автоматически и размер скидки будет указан рядом со старой ценой.
На нашем сайте перечислены не только промокоды, но и действующие акции. Чтобы поучаствовать в них, не нужно копировать номер купона — достаточно перейти по ссылке в магазин. Покупатель попадает в раздел, где перечислены участвующие в акции товары и описаны условия участия.
Покупать в Леомакс по сниженной цене можно не только при помощи промокодов. Ниже мы собрали советы, которые помогут получать товары со скидками:
Leomax клуб. Членом закрытой дисконтной системы может стать любой покупатель. Для этого нужно купить карту и активировать ее. Дисконт дает преимущества: скидка на первый заказ и последующие покупки, сниженная цена доставки, лимитированные акции, подарки в день рождения. С бонусной системой суммируются промокоды, что позволяет дополнительно снизить цену покупок. Заказы, поступившие от владельцев карт, обрабатываются в первую очередь. Дисконт действует в течение одного года, после чего его можно продлить еще на 12 месяцев по специальной цене. Все данные, добавленные пользователем в базу Leomax, хранятся в зашифрованном виде и не передаются третьим лицам. Чтобы убедиться в этом, можно ознакомиться с политикой конфиденциальности компании.
Акции. В постоянном разделе магазина есть список специальных предложений. На скидку могут рассчитывать все покупатели, а не только те, кто оформил заказ впервые. По условиям акции можно получить подарок при покупке определенных товаров, дополнительную скидку или заказывать модели по фиксированной цене. Также все выгодные предложения Leomax можно найти на страницах нашего сайта – список здесь постоянно обновляется. Есть и архив, в котором отображаются акции, что проходили ранее.
Распродажа. Время от времени магазин распродает товары. Обычно это модели, которые остались в одном размере, коллекции прошлых сезонов и прочие товары. Размер скидок в таком случае может доходить до нескольких сотен рублей и более. Анонсы сейлов попадают на главную страницу, поэтому покупатели не пропустят их. Со скидкой на распродаже и акциями промокоды обычно не суммируются.
Подписка на рассылку. Компания составляет для клиентов специальные письма, из которых можно узнать о выгодных предложениях, анонсах предстоящих событий и мероприятий. Подписаться на рассылку можно, введя адрес своей электронной почты в поле на сайте. После подтверждения действия покупатели получают скидку на первую покупку в магазине.
Социальные сети. Группы компании на популярных сайтах полняются информацией об акциях, которые доступны только подписчикам сообществ. Здесь также раздаются промокоды, скидки, разыгрываются подарки и бонусы.
Приложение на смартфон. Скачав программу на свой телефон, можно покупать товары независимо от доступа к ПК. Пользователям мобильных приложений приходят новые акции, анонсы распродаж и другие полезные сведения.
Наибольшей популярностью в магазине пользуются товары для красоты, здоровья и быта. Такие модели можно встретить на распродажах, в списке акционных предложений. На товары этих категорий часто действуют промокоды. Но этим ассортимент не ограничивается, в магазине можно купить:
товары для кухни;
одежду;
аксессуары;
обувь;
украшения и пр.
Каталог постоянно обновляется, появляются новые разделы и категории товаров.
К оплате на сайте принимаются карты Visa, Mastercard и Мир. Отдать деньги можно при получении заказа — наличными курьеру или в отделении транспортной компании. Доставка во все регионы осуществляется Почтой России, а в отдельных населенных пунктах работает служба компании. Курьеры Leomax доставляют посылки в 3000 городов. Больше о способах получения и оплаты заказа расскажут консультанты.
Используйте промокоды и снижайте цену покупок в магазине с нашим сервисом.
Необходимо зайти на страницу Leomax и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Leomax необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.