Промокоды и скидки Letbefit | Ноябрь 2020

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Сервис доставки полезной еды Letbefit осуществляет доставку бесплатно по Москве в пределах МКАД: карта бесплатной доставки представлена на сайте. Курьер привозит Вам продукты каждый день или один раз в два дня в согласованное время – утром или вечером. Вы можете оформить доставку с ... интервалом ожидания 1 час с 7:00 до 23:00.
Юридический адрес:
г. Москва ул. Кировоградская 23А
Телефон:
+7 (499) 110-12-15
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Сервис доставки полезной еды Letbefit осуществляет доставку бесплатно по Москве в пределах МКАД: карта бесплатной доставки представлена на сайте. Курьер привозит Вам продукты каждый день или один раз в два дня в согласованное время – утром или вечером. Вы можете оформить доставку с ... интервалом ожидания 1 час с 7:00 до 23:00.
Юридический адрес:
г. Москва ул. Кировоградская 23А
Телефон:
+7 (499) 110-12-15
Соц. сети:
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Онлайн-сервис по доставке готовой еды Letbefit работает на рынке здорового питания с 2016 года. Компания ежедневно готовит и доставляет клиентам Москвы и Санкт-Петербурга полезные и вкусные блюда. Она использует разные способы термической обработки продуктов: тушение, гриль, варка, жарка и технология су-вид. Все рецепты разработаны штатным диетологом и сбалансированы по калориям, жирам, белкам и углеводам.
Команда поваров Befit готовит рационы в день доставки. Свежеприготовленные блюда подвергаются процессу шокового охлаждения, а после помещаются в герметичную фирменную упаковку. Это позволяет максимально сохранить их вкус и свежесть. Компания постоянно совершенствует существующие рецепты и разрабатывает новые. Меню Letbefit обновляется еженедельно без повтора блюд.
На этой странице собраны все скидочные купоны Befit. Пользуясь специальными предложениями сервиса, вы можете сэкономить на здоровом питании тысячи рублей. Чтобы воспользоваться купоном с акцией или промокодом, нужно сделать следующее:
Изучить варианты скидок и выбрать подходящий промокод.
Кликнуть на предложение и перейти на страницу с акционным товаром. Если для активации скидки предусмотрен ввод промокода, то символы автоматически сохранятся в буфере обмена.
Выбрать цель, программу питания.
Ознакомиться с меню. При желанию можно исключить или заменить блюдо.
Нажать виртуальную кнопку «Заказать».
В карточке заказа указать контактные данные, дни питания в неделю, количество приобретаемых недель, вариант оплаты, а также адрес и предпочтительное время доставки.
Поставить галочку «У меня есть купон на скидку» и вставить символы промокода в открывшееся поле.
Некоторые купоны активируются автоматически при переходе на сайт компании и не требуют ввода промокода. В этом случае предлагаемый по акции товар будет уже со скидкой.
Для постоянных клиентов действует бонусная программа, в рамках которой можно копить баллы и заказывать еду бесплатно. Получить бонусы можно одним из перечисленных способов:
выкладывать отзывы в социальных сетях. Бонусы за отзыв можно запросить только один раз в неделю;
рекомендовать сервис друзьям и получать бонусы за их первые заказы.
В компании есть другие способы снизить цену на заказ:
воспользоваться промокодом на первую покупку;
получать скидку при заказе питания курсом на 2, 3, или 4 недели.
Компания систематически разрабатывает новые акционные мероприятия и генерирует промокоды. Чтобы быть в курсе актуальных предложений, следите за обновлениями нашего сайта и подпишитесь на социальные сети Letbefit.
В ассортименте Letbefit представлены рационы для похудения, поддержания и набора веса, а также для очищения организма. Питаясь с Letbefit, вы быстро достигнете цели в формировании красивой фигуры благодаря систематичности в питании.
Сервис Letbefit предусмотрел особые программы:
для вегетарианцев и веганов — Vegan и Vegetarian;
желающих питаться здоровой пищей в офисе — Daily и Every daily;
приверженцев рыбной диеты — Fish.
Всего в меню представлено более 800 позиций, среди которых – салаты, супы, основные блюда и десерты. В составах блюд – 5 видов мяса, 6 видов рыб, овощи, фрукты и другие ингредиенты.
Для тех, кто хочет проверить качество еды, сервис предлагает пробное меню на один день. Для получения тестового рациона нужно выбрать программу питания, день недели и оформить заказ. Курьер привезет заказ в выбранный промежуток времени, а вы сможете оценить мастерство поваров Letbefit перед заказом недельного меню.
Чтобы получить скидку на популярные программы питания Light, Strong, Normal, Balance, Detox и другие, заказывайте меню курсом, участвуйте в бонусной программе и ищите уникальные промокоды на нашем сервисе.
Оплатить заказ можно одним из перечисленных способов:
наличными курьеру в момент получения заказа;
картой на сайте Letbefit;
переводом через Сбербанк онлайн.
Процедура заказа и доставки осуществляется только по Москве и Санкт-Петербургу следующим образом:
Клиент заказывает рацион и указывает предпочтительную дату и временной интервал его получения.
Оператор связывается с клиентом для подтверждения заказа и времени визита курьера.
Блюда готовятся в день доставки.
Заказ передается в собственную службу логистики сразу после герметичной упаковки свежеприготовленных рационов и доставляется клиенту.
Курьеры ездят по заранее оптимизированным маршрутам, что позволяет в 98 случаев из 100 соблюдать согласованный с клиентом интервал доставки в 1 час. По Москве в пределах МКАД и по Санкт-Петербургу в «зеленой» зоне (можно посмотреть на сайте Letbefit) доставка бесплатная. По отдаленным адресам развоз осуществляется по отдельному тарифу. Любые изменения в адресе или времени доставки сервис принимает накануне доставки до 16:00 по МСК.
Необходимо зайти на страницу Letbefit и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Letbefit необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Letbefit.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Letbefit купон дарит выгоду 12% на первый заказ
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|Скидка
|Закажи питание на 2 и 3 недели и получи дисконт 5% по letbefit промокоду
|не требуется
|Скидка
|Заказ по befit купону на четыре недели с выгодой 7,5%
|не требуется
|Скидка
|За каждую заказанную неделю питания дарим 100 баллов на бонусный счет
|не требуется
|Скидка
|Клиент и его рекомендатель за первый заказ по befit купону получат 250 бонусов
|не требуется
|Скидка
|С befit промокодом начислим 500 бонусов за отзыв в соц. сети
|не требуется