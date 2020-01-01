Промокоды и скидки Letbefit | Ноябрь 2020

О сервисе Letbefit

Онлайн-сервис по доставке готовой еды Letbefit работает на рынке здорового питания с 2016 года. Компания ежедневно готовит и доставляет клиентам Москвы и Санкт-Петербурга полезные и вкусные блюда. Она использует разные способы термической обработки продуктов: тушение, гриль, варка, жарка и технология су-вид. Все рецепты разработаны штатным диетологом и сбалансированы по калориям, жирам, белкам и углеводам.

Команда поваров Befit готовит рационы в день доставки. Свежеприготовленные блюда подвергаются процессу шокового охлаждения, а после помещаются в герметичную фирменную упаковку. Это позволяет максимально сохранить их вкус и свежесть. Компания постоянно совершенствует существующие рецепты и разрабатывает новые. Меню Letbefit обновляется еженедельно без повтора блюд.