Промокоды и скидки Level Kitchen | Сентябрь 2020

Подробнее о сервисе Level Kitchen

Сервис Level Kitchen создан компанией Performance Group. По данным Infoline, в 2019 году она заняла второе место по выручке среди сервисов доставки наборов еды в РФ. В проекте также принимала участие Mail.ru Group.

Клиенты могут заказать в компании со скидками по промокодам и акциям наборы для правильного питания с доставкой на дом. Работает Левел китчен в Москве и еще нескольких регионах РФ. Территория обслуживания клиентов постоянно увеличивается.

Пользователям сервиса не нужно задумываться о том, что приготовить на обед, ужин или завтрак. Сэкономленное время можно потратить на работу, отдых, общение с семьей или другие полезные занятия.

В каждом из регионов присутствия организации открыта собственная фабрика по производству еды. На них осуществляется постоянный контроль за процессом приготовления блюд. Фирма также тщательно отбирает поставщиков продуктов. Это позволяет ей гарантировать высокое качество доставляемой еды.