Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Промокоды и скидки Level Kitchen | Сентябрь 2020

Доставка здорового питания со скидками. Актуальных купонов: 10

10%
на ВСЁ

Промокод
10% скидка на первый заказ или 5% на продление по промокоду Level Kitchen
Истекает через 105 дней

15%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Левел Китчен: -15% на первый заказ
Истекает через 13 дней

10%
купон

Промокод
Готовые рационы питания дешевле на 10%
Истекает через 29 дней

10%
на ВСЁ

Промокод
Скидка 10% на весь ассортимент
Истекает через 13 дней

50%
купон

Скидка
До 50% стоимости оплати бонусами
Истекает через 105 дней

3%
кэшбэк

Скидка
Получи кэшбэк 3% от заказа
Истекает через 105 дней

500Р
купон

Скидка
Приведи друга и скидка 500 рублей у тебя в кармане!
Истекает через 105 дней

Беспл
подарок

Скидка
Горячая новинка: рацион питания на весь день + 1 читмил
Истекает через 29 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставим готовую и здоровую еду бесплатно
Истекает через 105 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Заказывай подарочные сертификаты Level Kitchen от 5000 рублей
Истекает через 105 дней

10%
на ВСЁ

Промокод
10% скидка на первый заказ или 5% на продление по промокоду Level Kitchen
Истекает через 105 дней

15%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Левел Китчен: -15% на первый заказ
Истекает через 13 дней

10%
купон

Промокод
Готовые рационы питания дешевле на 10%
Истекает через 29 дней

10%
на ВСЁ

Промокод
Скидка 10% на весь ассортимент
Истекает через 13 дней

50%
купон

Скидка
До 50% стоимости оплати бонусами
Истекает через 105 дней

3%
кэшбэк

Скидка
Получи кэшбэк 3% от заказа
Истекает через 105 дней

500Р
купон

Скидка
Приведи друга и скидка 500 рублей у тебя в кармане!
Истекает через 105 дней

Беспл
подарок

Скидка
Горячая новинка: рацион питания на весь день + 1 читмил
Истекает через 29 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставим готовую и здоровую еду бесплатно
Истекает через 105 дней

Лучшее
предложение

Скидка
Заказывай подарочные сертификаты Level Kitchen от 5000 рублей
Истекает через 105 дней

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Водовоз

-10%

Акция

Купи воду «Spring Aqua» с экономией 10%

Аленка

-17%

Промокод

Получи скидку 17% на ВСЕ товары с промокодом Аленка

Papa John's

-25%

Промокод

Промокод Папа Джонс дарит скидку 25% на ВСЁ в заказе от 899 рублей

2 Берега

/

Акция

Сделай заказ и получи на бонусный счет до 25% бонусов

Популярные магазины

Дарим кешбек 3% от заказа

Оформи и оплати заказ в личном кабинете и верни 3% от чека на счет. Также с бонусной программой Левел Китчен Вы можете сэкономить на каждой покупке, а накопленными бонусами оплатить до 50% стоимости заказа. Бонусная программа также позволяет получать дополнительные скидки на отдельн ... ые виды продуктов. Бонусы действительны в течение 90 дней, потом сгорают.


Посетить Level Kitchen
Контакты Level Kitchen

Юридический адрес:
115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, этаж 2, пом. 1, К 56, оф 1

Электронная почта:
claim@levelkitchen.com

Телефон:
8 (800) 775-85-49

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Domino's Pizza
Утконос
Перекресток
Grow food

Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Дарим кешбек 3% от заказа

Оформи и оплати заказ в личном кабинете и верни 3% от чека на счет. Также с бонусной программой Левел Китчен Вы можете сэкономить на каждой покупке, а накопленными бонусами оплатить до 50% стоимости заказа. Бонусная программа также позволяет получать дополнительные скидки на отдельн ... ые виды продуктов. Бонусы действительны в течение 90 дней, потом сгорают.


Посетить Level Kitchen
Контакты Level Kitchen

Юридический адрес:
115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, этаж 2, пом. 1, К 56, оф 1

Электронная почта:
claim@levelkitchen.com

Телефон:
8 (800) 775-85-49

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Domino's Pizza
Утконос
Перекресток
Grow food

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Level Kitchen

Подробнее о сервисе Level Kitchen

Подробнее о сервисе Level Kitchen

Сервис Level Kitchen создан компанией Performance Group. По данным Infoline, в 2019 году она заняла второе место по выручке среди сервисов доставки наборов еды в РФ. В проекте также принимала участие Mail.ru Group.

Клиенты могут заказать в компании со скидками по промокодам и акциям наборы для правильного питания с доставкой на дом. Работает Левел китчен в Москве и еще нескольких регионах РФ. Территория обслуживания клиентов постоянно увеличивается.

Пользователям сервиса не нужно задумываться о том, что приготовить на обед, ужин или завтрак. Сэкономленное время можно потратить на работу, отдых, общение с семьей или другие полезные занятия.

В каждом из регионов присутствия организации открыта собственная фабрика по производству еды. На них осуществляется постоянный контроль за процессом приготовления блюд. Фирма также тщательно отбирает поставщиков продуктов. Это позволяет ей гарантировать высокое качество доставляемой еды. 

Как воспользоваться скидочным купоном в Level Kitchen

Как воспользоваться скидочным купоном в Level Kitchen

Один из способов сэкономить при заказе еды с доставкой на дом — воспользоваться промокодом. Он представляет собой комбинацию символов, по которой пользователь может получить скидку или другой бонус, например бесплатную заморозку доставки или подарок. Иногда такие коды называют бонусными купонами.

Найти действующие промокоды вы можете на нашем сайте. В списке представлены и другие актуальные акции, включая не требующие ввода кодов. После выбора акционного предложения для заказа правильного питания со скидкой выполните следующие действия:

  1. Нажмите на кнопку с промокодом или другим понравившимся предложением и дождитесь перехода на сайт службы доставки. Код купона будет автоматически скопирован в буфер обмена. Если он не нужен, будет показано соответствующее предупреждение.

  2. Выберите подходящий рацион и длительность заказа. При необходимости можно настроить другие опции заказа, например, активировав опцию «Читмил», чтобы обеспечить себе отдых от правильного питания 1 раз в 6 дней.

  3. Перейдите к оформлению заказа, найдите поле для ввода промокода и укажите его. Размер скидки будет рассчитан автоматически, и вы сможете сразу посмотреть, сколько рублей удалось сэкономить.

После активации купона на скидку останется только закончить оформление заказа и оплатить его. Дополнительно потребуется подтверждение графика доставки по телефону. При выборе промокода нужно обращать внимание на условия его активации: часто они действуют только на первый заказ нового клиента или определенные наборы блюд. 

Заказ наборов еды в Level Kitchen с максимальной скидкой

Заказ наборов еды в Level Kitchen с максимальной скидкой

Компания Левел китчен регулярно проводит для клиентов и другие акции, по которым можно получить скидки или подарки. Информация о них публикуется на сайте организации. Чтобы не пропустить новые специальные предложения, достаточно подтвердить согласие на получение рассылок от службы доставки при оформлении первого заказа.

Еще один способ раньше других узнавать о новых акция – подписаться на страницы Level Kitchen в социальных сетях. Для участников официальных групп компания иногда проводит розыгрыши эксклюзивных подарков.

Можно заказывать еду с дополнительной выгодой, присоединившись к бонусной программе сервиса. Ее участниками автоматически становятся все заказчики. С каждой покупки компания возвращает часть средств покупателю на специальный бонусный счет. В дальнейшем их можно использовать для частичной оплаты новых заказов.

Получить дополнительные бонусы также можно за рекомендацию службы доставки друзьям. За каждого клиента, сделавшего хотя бы 1 заказ, компания зачислит вознаграждение на счет участника программы лояльности. Потратить эти средства можно на частичную оплату новых заказов.

Еще один способ сэкономить деньги — заказывать еду сразу на длительный срок. Чем дольше срок подписки на услуги сервиса, тем дешевле обойдется набор на один день. Это связано с тем, что компания может планировать закупку продуктов. Скидка за заказ на продолжительное время применяются автоматически. 

Популярные наборы еды от сервиса Level Kitchen

Популярные наборы еды от сервиса Level Kitchen

Чаще всего покупатели заказывают со скидками по промокоду в сервисе наборы еды для похудения. Они представлены в нескольких вариантах, отличающихся набором блюд и калорийностью.

Компания также предлагает со скидками и другие наборы:

  • для набора мышечной массы и веса;

  • поддержания текущего веса;

  • улучшения обмена веществ.

В зависимости от выбранного рациона, каждый набор рассчитывается на 4–7 приемов пищи в день. 

Способы оплаты и доставки в Level Kitchen

Способы оплаты и доставки в Level Kitchen

Оплатить заказ со скидкой по промокоду можно с помощью банковской карты Visa, Мир или MasterCard на сайте сервиса. Платеж проводится через страницу банка-партнера, что гарантирует безопасность клиентских данных.

Доставка еды осуществляется собственной курьерской службой компании. График доставок согласовывается заранее. При возникновении непредвиденных обстоятельств, например срочных командировок, можно поставить доставку на паузу. Главное, заранее предупредить об этом сотрудников службы поддержки клиентов. 

Часто задаваемые вопросы про Level Kitchen

★ Как получить промокоды в Level Kitchen?

Необходимо зайти на страницу Level Kitchen и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод Level Kitchen?

Чтобы воспользоваться промокодом от Level Kitchen необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от Level Kitchen доступно | Сентябрь?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения Level Kitchen актуальны | Сентябрь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения Level Kitchen.

★ Почему стоит использовать купоны Level Kitchen?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды Level Kitchen

Тип купонаОписаниеКод
Промокод10% скидка на первый заказ или 5% на продление по промокоду Level Kitchenadp***
ПромокодПромокод Левел Китчен: -15% на первый заказ433***
ПромокодГотовые рационы питания дешевле на 10%utr***
ПромокодСкидка 10% на весь ассортиментW35***
СкидкаДо 50% стоимости оплати бонусамине требуется
СкидкаПолучи кэшбэк 3% от заказане требуется

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.