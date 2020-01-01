Промокоды и скидки Lingualeo | Апрель 2020

Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.

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Скидки от умного льва! Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.

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Контакты LinguaLeo Юридический адрес:

г. Москва, ул. Петровка, д.27 Электронная почта:

partners@lingualeo.com Телефон:

+7 (499) 409-89-17 Соц. сети:

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