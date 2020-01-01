Промокоды и скидки Lingualeo | Апрель 2020

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Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.


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Контакты LinguaLeo

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27

Электронная почта:
partners@lingualeo.com

Телефон:
+7 (499) 409-89-17

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Скидки от умного льва!

Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.


Посетить LinguaLeo
Контакты LinguaLeo

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27

Электронная почта:
partners@lingualeo.com

Телефон:
+7 (499) 409-89-17

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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