Промокоды и скидки Lingualeo | Апрель 2020

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Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27
Электронная почта:
partners@lingualeo.com
Телефон:
+7 (499) 409-89-17
Соц. сети:
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Lingualeo - интернет-ресурс по изучению английского языка, позволяющий выучить его как на любительском, так и на профессиональном уровне. Занятия можно посещать абсолютно с любого девайса. Каждый учащийся может самостоятельно выбирать интересующие его материалы и проходить увлекател ... ьные курсы языковой подготовки. Все тренировки являются интерактивными, что делает обучение веселым и запоминающимся. В процессе изучения используются проверенные методики, поэтому каждому ученику доступно моментальное освоение грамматики, лексики, чтения, слушания. Для всех желающих действуют промокоды Lingualeo, позволяющие экономить на покупках крупные суммы.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Петровка, д.27
Электронная почта:
partners@lingualeo.com
Телефон:
+7 (499) 409-89-17
Соц. сети:
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