Промокоды и скидки Litnet | Июнь 2020

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Соц. сети:
Платформа Litnet создана, чтобы помочь авторам литературных произведений стать популярными, а читателям — получить доступ к новым книгам. Также она регулярно проводит различные конкурсы.
Авторы на платформе могут публиковать не только уже законченные произведения полностью, но и по частям те, что находятся в процессе написания. При этом они сами выбирают, монетизировать книгу или нет. Доступ к литературе пользователям предоставляется бесплатно или по подписке. Но даже на платные издания автор может ограничить возможность скачивания, чтобы бороться с пиратскими версиями книг.
Принцип электронного самиздата позволяет пользователям знакомиться с новой литературой, которая не выходит в бумажном варианте. При этом сильно тратиться им не придется. Цены на подписку разумные, а промокоды и разные спецпредложения позволяют получать скидки. Авторы же благодаря платформе получают первых читателей и средства для продолжения творчества. Еще одна особенность сервиса — наличие функций для общения между авторами и читателями.
Промокод – это один из способов для получения скидки, но работает он на платформе не совсем стандартно. Купон позволяет пользователю пополнить баланс, не тратя при этом собственных средств. Список актуальных кодов на скидку и других акций от сервиса Литнет можно найти нашем сайте.
Чтобы воспользоваться промокодом, пользователю достаточно выполнить 4 действия:
Выбрать купон в списке действующих предложений. В нем представлены и другие акции. У каждого промокода есть свой срок действия, и на это надо обратить особое внимание. Желательно также изучить и другие условия участия в акции.
Нажать на кнопку акции и дождаться перехода на сайт литературной платформы. Промокод при этом будет автоматически скопирован в буфер обмена. Если для получения скидки код купона вводить не требуется, об этом будет показано предупреждение.
Выполнить вход в аккаунт Литнет. Если он отсутствует, придется предварительно зарегистрироваться в сервисе. Создание учетной записи занимает не больше минуты.
Перейти к управлению балансом и активировать промокод. Для этого достаточно выбрать способ пополнения с использованием бонусного купона и указать его в специальном поле.
После активации промокода сумма поступит на баланс и ее можно потратить на подписки. Коды имеют ограниченный срок действия, и их список регулярно обновляется. Если предложение понравилось, не стоит откладывать использование купона в долгий ящик.
Промокод – не единственный способ покупать доступ к книгам с выгодой. Платформа регулярно проводит различные акции, розыгрыши призов и конкурсы. Информация о них размещается на сайте, а чтобы не пропустить новые спецпредложения, пользователю рекомендуется оформить подписку на официальные страницы сервиса в социальных сетях.
Платформа Литнет также позволяет читать электронные книги бесплатно. Многие авторы публикуют свои произведения не ради заработка, а для получения обратной связи от читателей. Размещаются издания с бесплатным доступом в общем каталоге.
Для тех, кто читает книги быстро, отличный способ сэкономить — взять издание напрокат. Эта возможность доступна для некоторых завершенных произведений. Она активирует доступ к полному тексту, но только на 5 дней. При этом стоимость книги существенно снижается. Кроме того, прокат можно завершить и раньше, чем закончатся 5 дней. В этом случае можно использоваться оставшееся время на чтение другого произведения, доступного по данной схеме.
Сегодня сервис Литнет предоставляет доступ к более чем 50 000 изданий, и их количество постоянно увеличивается. В каталоге платформы представлены произведения разных жанров:
фэнтези;
литРПГ;
любовные романы;
фантастика;
исторические романы;
молодежная проза;
попаданцы;
женские романы;
фанфик;
детективы;
проза;
боевики;
триллеры;
мистика/ужасы;
разное.
Для удобства пользователей самые популярные книги и лидеры продаж собраны в отдельные подборки. Они также представлены в каталоге. Кроме того, издания, пользующиеся повышенным спросом, размещаются в отдельном разделе на главной странице сайта. Книги, которые пользователь только планирует прочитать, он может добавить в собственную библиотеку. На основании списка понравившейся литературы сервис Litnet будет давать рекомендации по выбору произведений. Ознакомиться с ними можно и в разделе «Моя библиотека».
Оплата подписок в сервисе осуществляется с внутреннего счета — кошелька. Пополнить его баланс можно с помощью промокодов и следующими способами:
банковской картой;
со счета электронных кошельков (Киви, Яндекс.Деньги);
через терминалы, кассы партнеров;
со счета мобильного телефона.
Книги на платформе Litnet представлены в электронном виде. Их физическая доставка не требуется. Но, в зависимости от желания конкретного автора, доступ к произведению может быть предоставлен только для чтения онлайн или с возможностью скачивания в виде файла.