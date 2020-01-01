Промокоды и скидки Litnet | Июнь 2020

Подробнее о платформе Litnet

Платформа Litnet создана, чтобы помочь авторам литературных произведений стать популярными, а читателям — получить доступ к новым книгам. Также она регулярно проводит различные конкурсы.

Авторы на платформе могут публиковать не только уже законченные произведения полностью, но и по частям те, что находятся в процессе написания. При этом они сами выбирают, монетизировать книгу или нет. Доступ к литературе пользователям предоставляется бесплатно или по подписке. Но даже на платные издания автор может ограничить возможность скачивания, чтобы бороться с пиратскими версиями книг.

Принцип электронного самиздата позволяет пользователям знакомиться с новой литературой, которая не выходит в бумажном варианте. При этом сильно тратиться им не придется. Цены на подписку разумные, а промокоды и разные спецпредложения позволяют получать скидки. Авторы же благодаря платформе получают первых читателей и средства для продолжения творчества. Еще одна особенность сервиса — наличие функций для общения между авторами и читателями.