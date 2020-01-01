Промокоды и скидки Marks & Spencer | Декабрь 2020

Подробнее о магазине Marks & Spencer

В России интернет-магазин Marks & Spencer был открыт в 2016 году. Он создан одноименной английской компанией, выпускающей и продающей одежду с 1884 года.

Штаб-квартира организации базируется в Лондоне, но представлена она во многих странах мира. Ее торговая сеть включает более 1300 фирменных бутиков, из которых более 40 находятся в РФ.

Покупая продукцию Марк Спенсер в фирменном онлайн-магазине, покупатель приобретает вещи, изготовленные в соответствии со стандартами, принятыми в компании. Дополнительно ему доступны скидки по промокодам и другие инструменты для выгодных покупок.

Еще один плюс онлайн-магазина – возможность в числе первых купить новинки из последних коллекций. Они выпускаются брендом как самостоятельно, так и в коллаборациях со знаменитостями.

Задать вопросы или получить помощь при выборе товаров можно через чат на сайте или по телефону горячей линии.