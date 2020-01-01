1 оценка поставлена средняя 5
2%
на ВСЁ
4%
на ВСЁ
5%
на ВСЁ
4%
на ВСЁ
5%
на ВСЁ
50%
купон
14%
купон
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
Лучшие
предложения
2%
на ВСЁ
4%
на ВСЁ
5%
на ВСЁ
4%
на ВСЁ
5%
на ВСЁ
50%
купон
14%
купон
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
Лучшие
предложения
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
Интернет-магазин товаров для дома Максидом предлагает широкий ассортимент товаров со скидками до 30%. Чтобы посмотреть все товары, участвующие в акции, заходите в раздел «Горячие предложения» на сайте и выбирайте нужную категорию товаров: посуда, ремонт, напольные покрытия, шкафы, л ... юстры и многое другое. Торопитесь! Предложения ограничены во времени и количестве! Товары разбирают как горячие пирожки! Используйте купоны Максидом на скидку, чтобы и другие товары были по приятной цене.
Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)
Телефон:
+7(495)995-35-35
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Интернет-магазин товаров для дома Максидом предлагает широкий ассортимент товаров со скидками до 30%. Чтобы посмотреть все товары, участвующие в акции, заходите в раздел «Горячие предложения» на сайте и выбирайте нужную категорию товаров: посуда, ремонт, напольные покрытия, шкафы, л ... юстры и многое другое. Торопитесь! Предложения ограничены во времени и количестве! Товары разбирают как горячие пирожки! Используйте купоны Максидом на скидку, чтобы и другие товары были по приятной цене.
Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)
Телефон:
+7(495)995-35-35
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
Заходите на официальные страницы Максидом ВКонтакте и Одноклассники, подписывайтесь и участвуйте в эксклюзивных акциях. Каждый месяц магазин товаров для дома Максидом проводит акции в своих социальных сетях. Вы можете получить Максидом промокод на скидку, подарок или дополнительные бесплатные услуги к покупкам. Не упускайте шанс сэкономить вместе с Максидом.
Покупайте в магазине товаров Максидом и копите баллы, чтобы оплачивать следующие покупки! Бонусная программа дает право получать 5% от стоимости покупки на бонусный счет. Накопленные бонусы Вы можете потратить на следующие заказы. Чтобы стать участником программы, совершите покупку в Максидом на сумму от 3000 рублей и активируйте карту покупателя.
Новостная подписка от магазина Максидом – это полезные статьи по обустройству дома, вся информация о новинках и специальные акции только для подписчиков. Заходите на сайт магазина и оставляйте свой электронный адрес и имя в специальном разделе. Уже в первом письме Вы получите список товаров с уникальными ценами и Максидом купоны на дополнительные скидки.