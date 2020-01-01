Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды МаксидоМ на Февраль 2020

Лучшие предложения и акции от МаксидоМ. Актуальных купонов: 10

2%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Максидом на скидку 2% на ВСЁ при сумме заказа 1000 рублей

4%
на ВСЁ

Промокод
Купон Максидом: -4% на ВЕСЬ ассортимент при покупке от 3000 рублей

5%
на ВСЁ

Промокод
Сэкономь 5% на покупках от 4000 рублей

4%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Максидом радует скидкой 4% новых покупателей при сумме заказа от 2000 рублей

5%
на ВСЁ

Скидка
Вернем 5% с каждой покупки по карте Максидом

50%
купон

Скидка
В дни масленицы дарим выгоду до 50%!

14%
купон

Скидка
Двойная скидка - по карте Максидом скидка удваивается до 14%

Беспл
подарок

Скидка
Купи любой товар Verossa на сумму 4990 рублей - 90 стирок от SYNERGETIC в подарок

Лучшее
предложение

Скидка
Свыше 80 000 товаров для дома, строительства и ремонта

Лучшие
предложения

Скидка
Выгодные скидки и акции собраны здесь

2%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Максидом на скидку 2% на ВСЁ при сумме заказа 1000 рублей

4%
на ВСЁ

Промокод
Купон Максидом: -4% на ВЕСЬ ассортимент при покупке от 3000 рублей

5%
на ВСЁ

Промокод
Сэкономь 5% на покупках от 4000 рублей

4%
на ВСЁ

Промокод
Промокод Максидом радует скидкой 4% новых покупателей при сумме заказа от 2000 рублей

5%
на ВСЁ

Скидка
Вернем 5% с каждой покупки по карте Максидом

50%
купон

Скидка
В дни масленицы дарим выгоду до 50%!

14%
купон

Скидка
Двойная скидка - по карте Максидом скидка удваивается до 14%

Беспл
подарок

Скидка
Купи любой товар Verossa на сумму 4990 рублей - 90 стирок от SYNERGETIC в подарок

Лучшее
предложение

Скидка
Свыше 80 000 товаров для дома, строительства и ремонта

Лучшие
предложения

Скидка
Выгодные скидки и акции собраны здесь

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

AliExpress

-50%

Акция

Товары для дома со скидкой до 50%

Philips

/

Акция

При покупке телефона наушники в подарок!

Kotofoto

-750Р

Промокод

При заказе пяти виниловых пластинок скидка 750 рублей

Mebelion

-40%

Акция

Мебелион промокод на скидку до 40% при покупке домашнего текстиля

Популярные магазины

Горячие предложения в Максидом

Интернет-магазин товаров для дома Максидом предлагает широкий ассортимент товаров со скидками до 30%. Чтобы посмотреть все товары, участвующие в акции, заходите в раздел «Горячие предложения» на сайте и выбирайте нужную категорию товаров: посуда, ремонт, напольные покрытия, шкафы, л ... юстры и многое другое. Торопитесь! Предложения ограничены во времени и количестве! Товары разбирают как горячие пирожки! Используйте купоны Максидом на скидку, чтобы и другие товары были по приятной цене.


Посетить МаксидоМ
Контакты МаксидоМ

Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)

Телефон:
+7(495)995-35-35

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Горячие предложения в Максидом

Интернет-магазин товаров для дома Максидом предлагает широкий ассортимент товаров со скидками до 30%. Чтобы посмотреть все товары, участвующие в акции, заходите в раздел «Горячие предложения» на сайте и выбирайте нужную категорию товаров: посуда, ремонт, напольные покрытия, шкафы, л ... юстры и многое другое. Торопитесь! Предложения ограничены во времени и количестве! Товары разбирают как горячие пирожки! Используйте купоны Максидом на скидку, чтобы и другие товары были по приятной цене.


Посетить МаксидоМ
Контакты МаксидоМ

Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)

Телефон:
+7(495)995-35-35

Соц. сети:

vkfacebook instagram
Похожие магазины
Ситилинк
МТС
Oldi
Huawei
Gearbest
123.ru
Kotofoto
Just.ru
OBI
Все Инструменты
Philips
Banggood
Xiaomi

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от МаксидоМ

Акции в социальных сетях

Акции в социальных сетях

Заходите на официальные страницы Максидом ВКонтакте и Одноклассники, подписывайтесь и участвуйте в эксклюзивных акциях. Каждый месяц магазин товаров для дома Максидом проводит акции в своих социальных сетях. Вы можете получить Максидом промокод на скидку, подарок или дополнительные бесплатные услуги к покупкам. Не упускайте шанс сэкономить вместе с Максидом. 

Бонусная программа Максидом

Бонусная программа Максидом

Покупайте в магазине товаров Максидом и копите баллы, чтобы оплачивать следующие покупки! Бонусная программа дает право получать 5% от стоимости покупки на бонусный счет. Накопленные бонусы Вы можете потратить на следующие заказы. Чтобы стать участником программы, совершите покупку в Максидом на сумму от 3000 рублей и активируйте карту покупателя. 

Специальные акции по подписке

Специальные акции по подписке

Новостная подписка от магазина Максидом – это полезные статьи по обустройству дома, вся информация о новинках и специальные акции только для подписчиков. Заходите на сайт магазина и оставляйте свой электронный адрес и имя в специальном разделе. Уже в первом письме Вы получите список товаров с уникальными ценами и Максидом купоны на дополнительные скидки. 

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.