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Горячие предложения в Максидом Интернет-магазин товаров для дома Максидом предлагает широкий ассортимент товаров со скидками до 30%. Чтобы посмотреть все товары, участвующие в акции, заходите в раздел «Горячие предложения» на сайте и выбирайте нужную категорию товаров: посуда, ремонт, напольные покрытия, шкафы, л ... юстры и многое другое. Торопитесь! Предложения ограничены во времени и количестве! Товары разбирают как горячие пирожки! Используйте купоны Максидом на скидку, чтобы и другие товары были по приятной цене.

Посетить МаксидоМ

Контакты МаксидоМ Юридический адрес:

195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А) Телефон:

+7(495)995-35-35 Соц. сети:

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