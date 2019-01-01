Mebelion промокоды на Сентябрь 2019

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Ваш центр мебели и товаров для дома

Вы только что переехали и теперь подбираете мебель, или, может быть, решили сделать ремонт и придать жилому помещению более свежий вид? В обоих случаях Вам поможет онлайн-магазин товаров для дома «Mebelion» – здесь Вы найдете большой выбор светильников, мебели, декора, текстиля и ун... икальных дизайнерских изделий по привлекательным ценам. Каталог товаров разделен на тематические категории, что поможет Вам без труда найти необходимые наименования. Откройте для себя такие уникальные предложения, как «скидки до 40% на столы и стулья», «корпусная мебель со скидкой 30%», «бесплатная доставка» и многие другие в разделе «акции». Вы заинтересованы и хотели бы сэкономить на покупке уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Mebelion и оцените качество сервиса по сниженной цене!


Посетить Mebelion

Контакты Mebelion

Юридический адрес:
г. Москва, 2-й Котляковский пер., д. 3

Электронная почта:
sales@mebelion.ru

Телефон:
8 (800) 707-47-67

Соц. сети:

vkfacebook

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Подписка на новости

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Устали от плохих новостей? Рассылка от онлайн-магазина мебели и товаров «Mebelion» будет сообщать Вам только хорошие! А так же регулярно присылать подарки, скидки и промокоды Мебелион по электронной почте. Для того, чтобы воспользоваться услугой, Вам необходимо ввести свой электронный адрес в специально отведенном для этого поле внизу главной страницы сайта. После успешной авторизации, Вы будете внесены в список получателей и гарантированно не пропустите ни одного удачного предложения! При желании, Вы так же можете отписаться от рассылки в любой момент, просто перейдя по ссылке в любом из полученных электронных писем.

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

У вас нет подходящего транспортного средства, чтобы привезти купленные изделия? Онлайн-магазин товаров для дома «Mebelion» заботится о Вашем комфорте, поэтому дарит бесплатную доставку на покупку мебели от 7000 рублей и на покупку светильников, декора и текстиля от 3000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться предложением, просто сложите в корзину все желаемые товары, сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости Вашего заказа.
Вы хотите воспользоваться услугой бесплатной доставки даже для маленького заказа? Наш совет – внимательно следите за обновлениями на нашей странице, как только в сети появится купон Mebelion на бесплатную доставку, мы тут же его опубликуем!

Накопительная карта

Накопительная карта

Клубная карта онлайн-магазина мебели и товаров для дома «Mebelion» дает Вам возможность экономить на каждой покупке! Оформляя ее, Вы получаете клубный статус, а вместе с ним и доступ к специальным ценам, распродажам и купонам Мебелион на скидку. Для того, чтобы стать членом клуба, оформите заказ на сайте и сообщите менеджеру о своем желании получить карту. Укажите свой контактный номер телефона и получите карту вместе с заказом. Помните, скидки по клубной карте не суммируются с другими акциями магазина. С полной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте.

Оплата и возврат

Оплата и возврат

Вы уже собрали свой заказ и даже применили один из купонов Мебелион на скидку? Отлично, осталось лишь оплатить заказ! Вы можете произвести оплату банковской картой или банковским переводом.
Если Вы не уверены в своем выборе, у Вас есть целых 21 день на возврат товара! Помните, товар надлежащего качества принимается к возврату только в оригинальной упаковке и при отсутствии следов эксплуатации.

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