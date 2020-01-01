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Юридический адрес:
Москва, 6-я Кожуховская улица, дом 24
Электронная почта:
dir@meleon.ru
Телефон:
8-800-555-55-24
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Интернет-магазин Мелеон представляет большой выбор товаров всех категорий. Большой выбор значит большие скидки! На сайте магазина в разделе «Sale» представлено несколько десятков товаров со скидкой до 30%. Каждый месяц товары по акции обновляются. Подписывайтесь на новостную рассылк ... у магазина, чтобы не упустить нужный товар по выгодной цене.
Юридический адрес:
Москва, 6-я Кожуховская улица, дом 24
Электронная почта:
dir@meleon.ru
Телефон:
8-800-555-55-24
Соц. сети:
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Интернет-магазин MELEON был запущен в 2006 году. Сегодня в нем можно купить товары на все случаи жизни. Компания имеет собственный склад в Москве, показывает актуальную информацию о наличии продуктов в нем и обеспечивает оперативную отправку заказов в любые регионы России как по почте, так и через различные службы доставки.
Команда онлайн-ретейлера постоянно запускает новые акции, распространяет промокоды и проводит другие маркетинговые мероприятия, чтобы клиенты могли покупать нужные для себя вещи с выгодой. Она также постаралась сделать процесс оформления заказа максимально простым.
Онлайн-магазин Мелеон предлагает различные способы оплаты. Для тех, кто сомневается в безопасности расчетов через интернет, реализована возможность рассчитаться за покупку при ее получении.
Один из инструментов для получения скидки на покупку товаров на все случаи жизни в онлайн-магазине – промокоды. Они представляют собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать при оформлении заказа. Список действующих купонов на скидку и других акций доступен на нашем сайте.
Чтобы получить скидку по промокоду, клиенту нужно выполнить следующие действия:
Выбрать в списке на странице актуальный купон или акцию и нажать на кнопку со спецпредложением. Сервис автоматически откроет сайт Мелеон и скопирует код в буфер обмена.
Добавить товары со скидками по промокодам или без них в корзину один за другим и перейти к просмотру ее содержимого. Ограничения по минимальной сумме заказа нет, но если заказать сразу несколько вещей, доставка в пересчете на каждую из них обойдется дешевле.
Ввести код купона и активировать его. Набирать код на клавиатуре необязательно, его можно вставить из буфера обмена.
Оформить заказ. Потребуется указать адрес доставки и другую запрошенную информацию, а затем выбрать способ оплаты и получения.
Промокоды часто действуют только на первую покупку или определенные продукты. Рекомендуется сразу знакомиться с условиями понравившейся акции. Коды имеют ограниченный срок активации, поэтому если понравилось спецпредложение, не стоит откладывать покупку. После активации скидочного купона магазин покажет, сколько рублей составила скидка.
Использование промокода — один из множества способов покупать товары в онлайн-магазине с выгодой. Компания также регулярно проводит распродажи, на которых можно купить самые разные вещи со скидками. Для удобства покупателей все позиции, участвующие в распродаже, вынесены в отдельную категорию каталога. В других разделах товары со скидками обозначаются специальным значком.
Сэкономить при покупке в MELEON можно также, заказав сразу несколько товаров. Чем больше продуктов в корзине, тем больше будет снижена цена. Онлайн-магазин пересчитает ее автоматически и без ввода промокода. При этом для получения скидки добавлять в заказ можно не только дорогие, но и дешевые вещи. Недорогие и полезные товары, продающиеся со скидками, компания поместила в отдельный раздел интернет-магазина.
Информация об этих и других актуальных спецпредложениях размещается на главной странице сайта. Ее рекомендуется просматривать, перед тем как сделать заказ. Список акций регулярно обновляется, и в нем всегда можно найти выгодное для себя предложение.
Онлайн-магазин предлагает со скидками по промокодам самые разные товары. Ежемесячно он обрабатывает более 50 тысяч заказов. Чтобы клиентам было проще сориентироваться в каталоге, популярные категории из него размещены на главной странице. В их число входят:
дом и сад;
товары для кухни;
красота и здоровье;
спорт и фитнес;
детские товары;
электроника.
Дополнительно в магазине представлены и другие категории товаров: украшения и часы, автотовары, одежда и галантерея. Актуальные для каждого сезона товары размещаются на отдельной странице, чтобы их можно было быстрее найти. Бестселлеры компания также разместила на отдельной странице. Все это можно купить по сниженным ценам с помощью купонов.
После применения промокода оплатить заказ на сайте можно банковской картой Visa, Мир, MasterCard. Все реквизиты при этом передаются по защищенным каналам и не хранятся на серверах продавца. Но если клиент сомневается в безопасности онлайн-платежей, он может выбрать оплату покупки наличными или картой при получении. Способ оплаты заказа не влияет на скидку.
Получить заказ можно в пунктах выдачи компаний-партнеров и онлайн-магазина Мелеон или в почтовом отделении. В крупных городах также доступна курьерская доставка «до двери». Стоимость услуги зависит от населенного пункта получения, веса отправления и других параметров. Она рассчитывается в момент оформления покупки по тарифам компаний-партнеров, без дополнительных наценок. Скидка по промокодам обычно не распространяется на услугу доставки, если иное прямо не оговорено в правилах акции.
Необходимо зайти на страницу MELEON и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от MELEON необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 9
Наши специалисты отбирают только действующие предложения MELEON.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.