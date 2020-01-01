Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Промокоды и скидки Meleon | Июль 2020

Товары для дома и не только со скидками! Актуальных купонов: 9

5%
купон

Скидка
Добавьте 5 товаров в корзину и получите скидку 5% на заказ

6%
купон

Скидка
Экономия 6% при заказе 6 любых товаров

7%
купон

Скидка
Не упусти выгоду: добавь 7 товаров любой стоимости в корзину и получи скидку 7%

8%
купон

Скидка
Добавьте 8 любых товаров в корзину и получите скидку 8%

9%
купон

Скидка
Сэкономь 9% на покупке 9 товаров любой стоимости

10%
купон

Скидка
Закажите 10 товаров любой стоимости и получите скидку 10%

30%
купон

Скидка
Распродажа: выгода 30% при покупке товаров из представленного ассортимента

20%
купон

Скидка
Самые популярные товары со скидками до 20%

Лучшее
предложение

Скидка
Огромная подборка товаров по ценам до 200 рублей

5%
купон

Скидка
Добавьте 5 товаров в корзину и получите скидку 5% на заказ

6%
купон

Скидка
Экономия 6% при заказе 6 любых товаров

7%
купон

Скидка
Не упусти выгоду: добавь 7 товаров любой стоимости в корзину и получи скидку 7%

8%
купон

Скидка
Добавьте 8 любых товаров в корзину и получите скидку 8%

9%
купон

Скидка
Сэкономь 9% на покупке 9 товаров любой стоимости

10%
купон

Скидка
Закажите 10 товаров любой стоимости и получите скидку 10%

30%
купон

Скидка
Распродажа: выгода 30% при покупке товаров из представленного ассортимента

20%
купон

Скидка
Самые популярные товары со скидками до 20%

Лучшее
предложение

Скидка
Огромная подборка товаров по ценам до 200 рублей

Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам


Похожие промокоды

Hoff

-30%

Акция

Купоны Хофф: до -30% на детские кровати

Grand Flora

-6%

Промокод

Получи скидку по промокоду на все 6%

Все майки.ру

-2490Р

Акция

Леггинсы Марвел от 2490 рублей

Столплит

-500Р

Промокод

Купон Столплит дарит 500 рублей на ВСЕ покупки через мобильное приложение

Популярные магазины

Скидки в Мелеон

Интернет-магазин Мелеон представляет большой выбор товаров всех категорий. Большой выбор значит большие скидки! На сайте магазина в разделе «Sale» представлено несколько десятков товаров со скидкой до 30%. Каждый месяц товары по акции обновляются. Подписывайтесь на новостную рассылк ... у магазина, чтобы не упустить нужный товар по выгодной цене.


Посетить MELEON
Контакты MELEON

Юридический адрес:
Москва, 6-я Кожуховская улица, дом 24

Электронная почта:
dir@meleon.ru

Телефон:
8-800-555-55-24

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
123.ru
Philips
Xiaomi
DC shoes
Vans
Ecco

Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Скидки в Мелеон

Интернет-магазин Мелеон представляет большой выбор товаров всех категорий. Большой выбор значит большие скидки! На сайте магазина в разделе «Sale» представлено несколько десятков товаров со скидкой до 30%. Каждый месяц товары по акции обновляются. Подписывайтесь на новостную рассылк ... у магазина, чтобы не упустить нужный товар по выгодной цене.


Посетить MELEON
Контакты MELEON

Юридический адрес:
Москва, 6-я Кожуховская улица, дом 24

Электронная почта:
dir@meleon.ru

Телефон:
8-800-555-55-24

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
bonprix
Снежная Королева
SHEIN
123.ru
Philips
Xiaomi
DC shoes
Vans
Ecco

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от MELEON

Подробнее о магазине MELEON

Подробнее о магазине MELEON

Интернет-магазин MELEON был запущен в 2006 году. Сегодня в нем можно купить товары на все случаи жизни. Компания имеет собственный склад в Москве, показывает актуальную информацию о наличии продуктов в нем и обеспечивает оперативную отправку заказов в любые регионы России как по почте, так и через различные службы доставки.

Команда онлайн-ретейлера постоянно запускает новые акции, распространяет промокоды и проводит другие маркетинговые мероприятия, чтобы клиенты могли покупать нужные для себя вещи с выгодой. Она также постаралась сделать процесс оформления заказа максимально простым.

Онлайн-магазин Мелеон предлагает различные способы оплаты. Для тех, кто сомневается в безопасности расчетов через интернет, реализована возможность рассчитаться за покупку при ее получении.

Как активировать скидочный купон в онлайн-гипермаркете MELEON

Как активировать скидочный купон в онлайн-гипермаркете MELEON

Один из инструментов для получения скидки на покупку товаров на все случаи жизни в онлайн-магазине – промокоды. Они представляют собой комбинацию из букв и цифр, которую нужно указать при оформлении заказа. Список действующих купонов на скидку и других акций доступен на нашем сайте.

Чтобы получить скидку по промокоду, клиенту нужно выполнить следующие действия:

  1. Выбрать в списке на странице актуальный купон или акцию и нажать на кнопку со спецпредложением. Сервис автоматически откроет сайт Мелеон и скопирует код в буфер обмена.

  2. Добавить товары со скидками по промокодам или без них в корзину один за другим и перейти к просмотру ее содержимого. Ограничения по минимальной сумме заказа нет, но если заказать сразу несколько вещей, доставка в пересчете на каждую из них обойдется дешевле.

  3. Ввести код купона и активировать его. Набирать код на клавиатуре необязательно, его можно вставить из буфера обмена.

  1. Оформить заказ. Потребуется указать адрес доставки и другую запрошенную информацию, а затем выбрать способ оплаты и получения.

Промокоды часто действуют только на первую покупку или определенные продукты. Рекомендуется сразу знакомиться с условиями понравившейся акции. Коды имеют ограниченный срок активации, поэтому если понравилось спецпредложение, не стоит откладывать покупку. После активации скидочного купона магазин покажет, сколько рублей составила скидка.

Покупка в магазине MELEON с максимальной скидкой

Покупка в магазине MELEON с максимальной скидкой

Использование промокода — один из множества способов покупать товары в онлайн-магазине с выгодой. Компания также регулярно проводит распродажи, на которых можно купить самые разные вещи со скидками. Для удобства покупателей все позиции, участвующие в распродаже, вынесены в отдельную категорию каталога. В других разделах товары со скидками обозначаются специальным значком.

Сэкономить при покупке в MELEON можно также, заказав сразу несколько товаров. Чем больше продуктов в корзине, тем больше будет снижена цена. Онлайн-магазин пересчитает ее автоматически и без ввода промокода. При этом для получения скидки добавлять в заказ можно не только дорогие, но и дешевые вещи. Недорогие и полезные товары, продающиеся со скидками, компания поместила в отдельный раздел интернет-магазина.

Информация об этих и других актуальных спецпредложениях размещается на главной странице сайта. Ее рекомендуется просматривать, перед тем как сделать заказ. Список акций регулярно обновляется, и в нем всегда можно найти выгодное для себя предложение. 

Популярные товары в магазине MELEON со скидками

Популярные товары в магазине MELEON со скидками

Онлайн-магазин предлагает со скидками по промокодам самые разные товары. Ежемесячно он обрабатывает более 50 тысяч заказов. Чтобы клиентам было проще сориентироваться в каталоге, популярные категории из него размещены на главной странице. В их число входят:

  • дом и сад;

  • товары для кухни;

  • красота и здоровье;

  • спорт и фитнес;

  • детские товары;

  • электроника.

Дополнительно в магазине представлены и другие категории товаров: украшения и часы, автотовары, одежда и галантерея. Актуальные для каждого сезона товары размещаются на отдельной странице, чтобы их можно было быстрее найти. Бестселлеры компания также разместила на отдельной странице. Все это можно купить по сниженным ценам с помощью купонов.

Оплата и доставка в магазине MELEON

Оплата и доставка в магазине MELEON

После применения промокода оплатить заказ на сайте можно банковской картой Visa, Мир, MasterCard. Все реквизиты при этом передаются по защищенным каналам и не хранятся на серверах продавца. Но если клиент сомневается в безопасности онлайн-платежей, он может выбрать оплату покупки наличными или картой при получении. Способ оплаты заказа не влияет на скидку.

Получить заказ можно в пунктах выдачи компаний-партнеров и онлайн-магазина Мелеон или в почтовом отделении. В крупных городах также доступна курьерская доставка «до двери». Стоимость услуги зависит от населенного пункта получения, веса отправления и других параметров. Она рассчитывается в момент оформления покупки по тарифам компаний-партнеров, без дополнительных наценок. Скидка по промокодам обычно не распространяется на услугу доставки, если иное прямо не оговорено в правилах акции.

Часто задаваемые вопросы про MELEON

★ Как получить промокоды в MELEON?

Необходимо зайти на страницу MELEON и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод MELEON?

Чтобы воспользоваться промокодом от MELEON необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от MELEON доступно | Июль?

Количество актуальных купонов: 9

★ Все ли предложения MELEON актуальны | Июль?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения MELEON.

★ Почему стоит использовать купоны MELEON?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Мы и наши партнеры используем файлы cookies и похожие технологии для предоставления услуг и улучшения качества сервиса, сбора статистических данных , рекламы, и аналитики. Узнать больше о файлах cookie и о том, как их отключить. Для полноценной работы сайта, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.