Скидка 30% на визит к гинекологу | Ноябрь 2020

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30%
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Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза - 2590р. вместо 3680р. с 23 ноября – 10 декабря 2020г для пациентов, которые не были в клинике Медок.
30%
купон
Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза - 2590р. вместо 3680р. с 23 ноября – 10 декабря 2020г для пациентов, которые не были в клинике Медок.
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Телефон:
+7 (495) 266-57-29
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
...
Телефон:
+7 (495) 266-57-29
Соц. сети:
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|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 30% на визит к гинекологу
|МЕД***