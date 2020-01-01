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Скидка 30% на визит к гинекологу | Ноябрь 2020

Прием гинеколога + УЗИ в Медок. Актуальных купонов: 1

30%
купон

Промокод
Скидка 30% на визит к гинекологу

Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза - 2590р. вместо 3680р. с 23 ноября – 10 декабря 2020г для пациентов, которые не были в клинике Медок.

Истекает через 16 дней

30%
купон

Промокод
Скидка 30% на визит к гинекологу

Прием гинеколога + УЗИ органов малого таза - 2590р. вместо 3680р. с 23 ноября – 10 декабря 2020г для пациентов, которые не были в клинике Медок.

Истекает через 16 дней

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    Телефон:
    +7 (495) 266-57-29

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    Спасибо за оценку!

    0 оценок поставлено средняя 0

    ...


    Посетить Медок
    Контакты Медок

    Телефон:
    +7 (495) 266-57-29

    Соц. сети:

    facebook youtubeinstagram
    Похожие магазины

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    Часто задаваемые вопросы про Медок

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    ПромокодСкидка 30% на визит к гинекологуМЕД***

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