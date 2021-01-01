Промокоды и скидки Mixit | Январь 2021

Как использовать промокод в Mixit

Косметика от Миксит позволяет купить продукты для ухода за кожей по доступным ценам. Но даже на товарах этого бренда получится сэкономить. Для этого нужно активировать промокод, то есть код купона, состоящий из комбинации букв и цифр. Мы постоянно добавляем актуальные или даже эксклюзивные промокоды, которые вы найдете на этой странице.

Если хотите сэкономить с промокодом, действуйте по инструкции:

Изучите купоны на нашем сайте. При выборе кода проверьте сроки действия и условия активации. Выберите действующий промокод и нажмите на него – скидочный купон будет автоматически скопирован в буфер обмена. Перейдите в интернет-магазин Mixit и добавьте нужные продукты в корзину. На этапе оформления заказа вставьте промокод в свободное поле.

После ввода купона на скидку цена на товары в корзине будет снижена согласно условиям активации промокода. Клиент может сразу переходить к указанию контактных данных и выбору способа оплаты заказа.