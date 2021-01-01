Промокоды и скидки Mixit | Январь 2021

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Магазины косметической сети Mixit давно известны во многих городах РФ и ближнего зарубежья. На сайте компании можно заказать эффективные средства по уходу за лицом, волосами и телом, а также аксессуары и подарочные наборы. На многие товары распространяются скидки. Кроме бонусных пре ... дложений, собранных в разделе «Акции», сэкономить на покупках помогают бесплатные промокоды Mixit. Зарегистрированным пользователям сайта предлагают стать участником бонусной программы. При каждой оплате в магазине клиент получает кэшбэк в виде баллов, которыми можно частично рассчитываться за следующие заказы.
Электронная почта:
hello@mixit.ru
Телефон:
8 (800) 550-98-70
Соц. сети:
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Магазины косметической сети Mixit давно известны во многих городах РФ и ближнего зарубежья. На сайте компании можно заказать эффективные средства по уходу за лицом, волосами и телом, а также аксессуары и подарочные наборы. На многие товары распространяются скидки. Кроме бонусных пре ... дложений, собранных в разделе «Акции», сэкономить на покупках помогают бесплатные промокоды Mixit. Зарегистрированным пользователям сайта предлагают стать участником бонусной программы. При каждой оплате в магазине клиент получает кэшбэк в виде баллов, которыми можно частично рассчитываться за следующие заказы.
Электронная почта:
hello@mixit.ru
Телефон:
8 (800) 550-98-70
Соц. сети:
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Компания Mixit – это лаборатория современной косметики для лица и тела. Фирма основана в 2014 году, и ее главной целью было создание инновационных уходовых продуктов, позволяющих сохранить естественную красоту и гармонию организма. При их производстве используются только натуральные ингредиенты и биоактивные компоненты.
Сегодня компания превратилась в один из крупнейших косметических брендов России. Фирменные магазины Миксит открыты в большинстве стран СНГ.
Косметика от Миксит позволяет купить продукты для ухода за кожей по доступным ценам. Но даже на товарах этого бренда получится сэкономить. Для этого нужно активировать промокод, то есть код купона, состоящий из комбинации букв и цифр. Мы постоянно добавляем актуальные или даже эксклюзивные промокоды, которые вы найдете на этой странице.
Если хотите сэкономить с промокодом, действуйте по инструкции:
Изучите купоны на нашем сайте. При выборе кода проверьте сроки действия и условия активации.
Выберите действующий промокод и нажмите на него – скидочный купон будет автоматически скопирован в буфер обмена.
Перейдите в интернет-магазин Mixit и добавьте нужные продукты в корзину.
На этапе оформления заказа вставьте промокод в свободное поле.
После ввода купона на скидку цена на товары в корзине будет снижена согласно условиям активации промокода. Клиент может сразу переходить к указанию контактных данных и выбору способа оплаты заказа.
Промокоды позволяют заказать косметику по выгодной цене, но это не единственный способ сэкономить на покупке. Компания предлагает и другие варианты:
Beauty Bonus. Бонусная программа для постоянных покупателей Миксит. Для участия нужно активировать бесплатную карту магазина на сайте. Потом при совершении покупок на нее будут начисляться баллы, которыми можно оплатить часть заказа. Участники программы также получают дополнительные бонусы на день рождения.
Мобильное приложение. Программа доступна на ОС Android и iOS. В приложении можно следить за новинками и добавлять понравившиеся продукты в избранное. Здесь есть личный дневник. Добавив информацию об особенностях своей кожи, пользователь бесплатно получает рекомендации по подходящим средствам для ухода.
Комплимент от Mixit. К каждому заказу компания добавляет конверт с подарком.
Акции. Компания вместе с другими брендами часто запускает совместные проекты, участвуя в которых, покупатель не только получает скидку на продукты, но и помогает другим людям. Все акции собраны в одноименном разделе.
Рассылка. Первым узнавайте о новинках и получайте спецпредложения, оставив данные своей электронной почты на сайте. Компания будет регулярно отправлять письма с новостями и уникальными промокодами. А при подписке получите деньги на счет, которые можно потратить на дальнейшие покупки.
Социальные сети. У компании – один из крупнейших косметических Instagram-аккаунтов, а также группы в Facebook и ВКонтакте. Бренд делится с подписчиками информацией о предстоящих акциях и публикует эксклюзивные предложения.
Сэкономить на покупке косметики от Mixit можно, воспользовавшись подарочным сертификатом. С его помощью получится частично или полностью оплатить товары в корзине.
Бренд Mixit ориентируется на выпуск инновационной косметики для женщин и мужчин. Здесь регулярно проходят распродажи, и чаще всего скидки делают на следующие категории товаров:
средства для тела: в этом разделе появляются кремы, бальзамы и масла, также есть гели для душа и пены для ванны;
косметику для лица: в основном представлены продукты для ухода за кожей (сыворотки, тоники, кремы), но есть и средства для макияжа (тональные основы, пудры, тени для век, карандаши и подводки для глаз);
аксессуары: здесь выкладывают бижутерию, массажные щетки, кисти для макияжа и нанесения масок, а также косметички с оригинальным дизайном;
продукты для волос: есть масла, шампуни и бальзамы, часто в категорию добавляют аксессуары (расчески и резинки для волос).
Недавно добавлен раздел «Здоровье». Здесь доступны антисептические гели для рук с приятными ароматами, антибактериальные спреи и кремы. На этой странице можно найти и тканевые маски.
Отдельно выделена категория «Эффективные комплексы», где представлены наборы для разных типов кожи. Там также действуют скидки на большинство категорий. Кроме того, найти комплекты из нескольких продуктов можно на странице «Подарочные наборы».
В интернет-магазине можно оформить заказ только по предоплате. Компания работает с банковскими картами платежных систем MasterCard, VISA и Мир, также доступна оплата через Google Pay и Apple Pay.
Заказы по России доставляют:
в постаматы и пункты выдачи PickPoint;
курьером;
в пункты выдачи IML;
Почтой России;
транспортной компанией DPD.
При покупке на определенную сумму заказы доставляют бесплатно.
Необходимо зайти на страницу Mixit и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от Mixit необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
Количество актуальных купонов: 10
Наши специалисты отбирают только действующие предложения Mixit.
Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.
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