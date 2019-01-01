Промокоды МТС на Сентябрь 2019

0 оценок поставлено средняя 0
10%
на ВСЁ
80%
на ВСЁ
15000Р
кэшбэк
25%
кэшбэк
Беспл
подарок
Лучшая
цена
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
50%
купон
50%
купон
50%
купон
20%
купон
4000Р
кэшбэк
Беспл
подарок
6000Р
кэшбэк
3000Р
кэшбэк
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
25%
купон
4000Р
купон
Лучшее
предложение
10000Р
купон
10%
на ВСЁ
80%
на ВСЁ
15000Р
кэшбэк
25%
кэшбэк
Беспл
подарок
Лучшая
цена
Беспл
подарок
Лучшее
предложение
50%
купон
50%
купон
50%
купон
20%
купон
4000Р
кэшбэк
Беспл
подарок
6000Р
кэшбэк
3000Р
кэшбэк
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Беспл
подарок
25%
купон
4000Р
купон
Лучшее
предложение
10000Р
купон
Подпишитесь на нашу рассылку и получите доступ к эксклюзивным скидкам и промокодам
1500Р
купон
20000Р
купон
10000Р
кэшбэк
0-0-36
купон
99,9%
купон
10000Р
купон
0-0-24
купон
Лучшее
предложение
15000Р
купон
30%
купон
5000Р
купон
Беспл
подарок
Лучшая
цена
Беспл
подарок
0 оценок поставлено средняя 0
Компания МТС является одним из крупнейших поставщиков услуг сотовой связи. А еще она предоставляет пользователям удобный интернет-магазин, в котором можно не только оформить услуги телевидения или интернета, но и подобрать новый гаджет. На официальном сайте МТС, Вы можете найти пода... рки, спецпредложения, ежедневные розыгрыши и многое другое. Воспользуйтесь одним из наших промокодов МТС и сделайте свой первый заказ уже сегодня, чтобы в полной мере оценить удобство данного оператора!
Юридический адрес:
https://moskva.mts.ru/personal
Телефон:
8 (800) 250 0890
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
В бесплатной лотерее от МТС может участвовать любой клиент данного оператора, для этого ему необходимо всего лишь нажать на кнопку «играть», перейдя к лотерее с главной страницы сайта. В день пользователю выдается три попытки выиграть приз, одна из которых чаще всего оказывается выигрышной. Призами в лотерее являются скидки до 100% на тарифы и услуги МТС, подписка на МТС музыку, кэшбэк и пакеты интернет-трафика. Заходите на официальный сайт и выигрывайте призы каждый день!
Что может быть лучше, чем слушать музыку по пути на работу или во время тренировки в спортзале? Правильно, слушать ее бесплатно и без рекламы! МТС знает это и дарит своим абонентам пол года бесплатной подписки на Apple Music! Подключить услугу Вы можете в мобильном приложении Мой МТС, личном кабинете на сайте МТС, а так же, набрав команду *888# вызов. По истечении бесплатного периода, подписка автоматически перейдет в платный режим со оплатой 169 рублей в месяц.
Любите смотреть фильмы и сериалы в full HD? Тогда это предложение идеально для Вас! Только абоненты МТС получают целых 2 месяца бесплатной подписки на онлайн кинотеатр ivi. Смотрите новинки кино индустрии, оценивайте просмотренное и получайте специальные подборки основанные на Ваших предпочтениях. У Вас нет регулярного доступа в интернет? Не проблема, с подпиской на ivi вы сможете скачивать фильмы и сериалы на свои мобильные устройства и просматривать их в режиме оффлайн! Помните, с третьего месяца услуга станет платной и будет рассчитана по тарифу 13,3 рубля в день.