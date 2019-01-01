Промокоды myToys на Сентябрь 2019

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Спасибо за оценку!

4 оценки поставлены средняя 4.8

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Посетить myToys

Контакты myToys

Юридический адрес:
115114 г. Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 8

Электронная почта:
service@mytoys.ru

Телефон:
8 (800) 775-24-23

Соц. сети:

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Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы можете оплатить свой заказ при получении или же заранее, онлайн. К оплате принимаются наличные, банковские карты, а так же подарочные сертификаты.
Доставляются заказы магазина myToys курьерскими службами MaxiPost, DHL и DPD. Вы так же можете забрать заказ в пунктах выдачи или воспользоваться услугами Почты России. С подробной стоимостью доставки можно ознакомиться на сайте.
Вам не подошел заказанный товар? myToys дает покупателям 7 дней на возврат с момента получения заказа. Помните, товар надлежащего качества может быть принят к возврату только в случае, если он не был в употреблении, а так же при наличии чека и оригинальной упаковки.

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