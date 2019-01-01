Промокоды myToys на Сентябрь 2019

Доставка и оплата

Вы можете оплатить свой заказ при получении или же заранее, онлайн. К оплате принимаются наличные, банковские карты, а так же подарочные сертификаты.

Доставляются заказы магазина myToys курьерскими службами MaxiPost, DHL и DPD. Вы так же можете забрать заказ в пунктах выдачи или воспользоваться услугами Почты России. С подробной стоимостью доставки можно ознакомиться на сайте.

Вам не подошел заказанный товар? myToys дает покупателям 7 дней на возврат с момента получения заказа. Помните, товар надлежащего качества может быть принят к возврату только в случае, если он не был в употреблении, а так же при наличии чека и оригинальной упаковки.