Промокоды Нетология на Сентябрь 2019

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«Век живи, век учись» – вот главное правило всех студентов онлайн-платформы обучающих занятий «Нетология». На официальном сайте Вы сможете приобрести доступ к программам таких направлений, как графический дизайн, маркетинг, IT и многих других. Данное заведение является лицензированн... ым учреждением по подготовке и дополнительному обучению, где преподавателями выступают ведущие специалисты РФ. У Вас возникли сомнения? Специалисты горячей линии с радостью проконсультируют Вас и помогут выбрать подходящую программу. Вы так же можете посетить Кампус Нетологии в Москве, чтобы лично встретиться с консультантом. Хотите сэкономить на курсе уже сегодня? Воспользуйтесь одним из собранных нами промокодов Нетология, чтобы сделать покупку еще более выгодной!


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Контакты Нетология

Юридический адрес:
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 3, 3 этаж, офис B306-B308

Электронная почта:
support@netology.ru

Телефон:
8 (800) 301-39-69

Соц. сети:

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Бесплатные занятия

Бесплатные занятия

Вас заинтересовала какая-то из обучающих программ, но Вы не уверены в том, насколько полезной она окажется? Воспользуйтесь одним из бесплатных занятий, предоставляемых Нетологией. Для того, чтобы воспользоваться услугой, пройдите по вкладке «бесплатные занятия» и выберите интересующий Вас курс. Щелкните на него, чтобы просмотреть детальную информацию о занятии, преподавателе и теме урока. Чтобы забронировать место на онлайн-занятии, Вам необходимо записаться на него, указав в специальном поле в верхней или нижней части страницы.

Еще больше о Нетологии

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Еще один способ узнать больше об онлайн-платформе обучающих занятий – посетить их онлайн-блог. Там Вы найдете множество полезных статей, обзоров, а так же информацию о курсах и школе. А на youtube-канале Вас ждет множество познавательных видео, бесплатных уроков и подкастов. Ну, и самое главное? Вся эта информация абсолютно бесплатна. 

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