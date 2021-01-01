Промокоды и скидки Net Print | Февраль 2021

Подробнее о компании Net Print

Компания Net Print — известный бренд на российском рынке услуг фототоваров. Основанная в 1997 году, за десятилетия работы она укрепила позиции и заработала репутацию надежного исполнителя заказов частных и корпоративных клиентов. Нетпринт сегодня — это производительное оборудование и опытные сотрудники, готовые печатать до 1,5 млн снимков в день, поддерживая при этом планку качества на высоком уровне.

Для обработки фото используется швейцарское оборудование ImagingSolutions, а печать снимков ведется на бумаге FUJI. Большие объемы работы позволяют снизить себестоимость готовых продуктов, тем самым сделав их доступнее. Но компания не останавливается на этом. Чтобы сделать фототовары и услуги еще доступнее, она устраивает акции, публикует скидочные купоны, предоставляет персональные и общедоступные промокоды с дисконтом. Все акции, действующие сегодня, собраны в нашем списке.