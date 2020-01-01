Промокоды и скидки Нияма | Июнь 2020

Подробнее о сети ресторанов Нияма

Сеть ресторанов Нияма работает с 2003 года. Ее идея – в изготовлении вкусных и «честных» суши и роллов. Компания отказалась от использования заготовок с длительными сроками хранения и замены ингредиентов в классических рецептах. Она также тщательно подходит к отбору поставщиков продуктов, чтобы гарантировать качество еды. По этим же причинам в сети была создана служба контроля за соблюдением стандартов приготовления блюд и обслуживания гостей.

Сегодня в организации работают более 1000 сотрудников, а ее рестораны открыты в Москве и других городах России. Кроме того, компания Niyama запустила собственный сайт, где каждый желающий может заказать блюда из меню ресторанов с доставкой. При заказе еды через интернет клиент получает не только традиционно качественную еду, но и возможность экономить за счет промокодов, акций и специальных предложений.