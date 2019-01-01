Промокоды ОБИ на Сентябрь 2019

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OBI бесплатно доставляет заказы по адресам, которые находятся в первой зоне доставки, а так же, если вес заказа составляет не менее 5 кг, а стоимость – не менее 5000 рублей. Точную стоимость доставки Вы можете рассчитать на официальном сайте в меню «доставка».
Вы можете оплатить свой заказ банковской картой заранее или при получении, наличными.