Промокоды ОБИ на Сентябрь 2019

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OBI Ваш помощник по ремонту

OBI – крупнейшая сеть гипермаркетов в сфере ремонта и дачи. На просторах интернет-магазина Вас ждут более 45 000 наименований товаров для ремонта, отделки и обустройства дома, дачи и загородного участка, а так же садоводства и ландшафтного дизайна. Органичное строение сайта с удобно... й поисковой системой и регулярно обновляющиеся акции помогут Вам совершить покупки с максимальной выгодой. Вы хотели бы еще больше сэкономить? Тогда примените один из наших промокодов оби, скопировав его и вставив в специально отведенное для этого поле на странице оплаты товара.


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Контакты OBI

Телефон:
8 (495) 777-75-75

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Купоны на скидку ОБИ по почте

Купоны на скидку ОБИ по почте

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Бесплатная доставка и оплата

Бесплатная доставка и оплата

OBI бесплатно доставляет заказы по адресам, которые находятся в первой зоне доставки, а так же, если вес заказа составляет не менее 5 кг, а стоимость – не менее 5000 рублей. Точную стоимость доставки Вы можете рассчитать на официальном сайте в меню «доставка».
Вы можете оплатить свой заказ банковской картой заранее или при получении, наличными.

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