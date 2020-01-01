Промокоды и скидки ORMATEK | Сентябрь 2020

Подробнее о магазине ORMATEK

Компания ORMATEK основана в 2001 году. Она производит и продает мебель и товары для сна. Сегодня производственный комплекс организации занимает территорию более 40 тыс. м2, а работают там более 5 тыс. человек.

Продукция Орматек продается в 15 странах мира и соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества. Компания владеет более чем 600 фирменными салонами. Для покупателей, ценящих время, она также открыла онлайн-магазин. В нем можно приобрести товары одноименного бренда со скидками по промокодам и акциям.

Делая заказ в онлайн-салоне компании, покупатель получает ряд дополнительных преимуществ:

гарантию подлинности продукции;

быструю доставку;

удобные варианты оплаты покупок.

По всем возникающим вопросам покупатели могут обратиться к менеджерам организации по телефону, электронной почте или через социальные сети.