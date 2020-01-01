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Промокоды и скидки ORMATEK | Сентябрь 2020

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60%
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Скидка
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Истекает через 1 день

70%
купон

Скидка
Любой пружинный матрас Millenium Matrix купи со скидкой до 70%
Истекает через 27 дней

67%
купон

Скидка
Сумасшедшая выгода до 67% при покупке новой модели матрасов
Истекает через 27 дней

50%
купон

Скидка
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Истекает через 27 дней

Беспл
доставка

Скидка
Доставим любой заказ свыше 3500 рублей бесплатно
Истекает через 100 дней

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Бонусная программа Орматек

Бонусная программа интернет-магазина Ormatek позволяет сэкономить на каждой покупке. Накопленными бонусами Вы оплачиваете до 20% стоимости товаров в заказе. За каждую покупку начисляются бонусы до 50% от суммы заказа. Дополнительно бонусы дарим при вступлении в программу и в День ро ... ждения. Бонусная программа также позволяет получать дополнительные скидки на отдельные виды товаров.


Посетить ОRМАТЕК
Контакты ОRМАТЕК

Электронная почта:
info@ormatek.com

Телефон:
8 800 333-37-37

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Бонусная программа Орматек

Бонусная программа интернет-магазина Ormatek позволяет сэкономить на каждой покупке. Накопленными бонусами Вы оплачиваете до 20% стоимости товаров в заказе. За каждую покупку начисляются бонусы до 50% от суммы заказа. Дополнительно бонусы дарим при вступлении в программу и в День ро ... ждения. Бонусная программа также позволяет получать дополнительные скидки на отдельные виды товаров.


Посетить ОRМАТЕК
Контакты ОRМАТЕК

Электронная почта:
info@ormatek.com

Телефон:
8 800 333-37-37

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram
Похожие магазины
Столплит
Hoff
МаксидоМ
Домовой
Цвет Диванов

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Специальные предложения от ОRМАТЕК

Подробнее о магазине ORMATEK

Подробнее о магазине ORMATEK

Компания ORMATEK основана в 2001 году. Она производит и продает мебель и товары для сна. Сегодня производственный комплекс организации занимает территорию более 40 тыс. м2, а работают там более 5 тыс. человек.

Продукция Орматек продается в 15 странах мира и соответствует опережающим требованиям стандарта Роскачества. Компания владеет более чем 600 фирменными салонами. Для покупателей, ценящих время, она также открыла онлайн-магазин. В нем можно приобрести товары одноименного бренда со скидками по промокодам и акциям.

Делая заказ в онлайн-салоне компании, покупатель получает ряд дополнительных преимуществ:

  • гарантию подлинности продукции;

  • быструю доставку;

  • удобные варианты оплаты покупок.

По всем возникающим вопросам покупатели могут обратиться к менеджерам организации по телефону, электронной почте или через социальные сети. 

Как покупать в Орматек со скидками по купонам

Как покупать в Орматек со скидками по купонам

Сэкономить деньги при покупке поможет промокод. Зная эту комбинацию символов, клиент сможет получить скидку или другую привилегию. 

Актуальные промокоды вы найдете на нашем сайте. В списке представлены и другие действующие акции онлайн-салона, включая эксклюзивные и не требующие ввода купона. При выборе предложения рекомендуется обращать внимание на 3 параметра:

  • срок действия;

  • ограничения по сумме заказа для активации купона;

  • условия активации, например, часто промокоды действуют на отдельные позиции в каталоге.

После выбора купона или другого предложения нужно нажать на кнопку с ним и дождаться, пока откроется сайт онлайн-салона. Промокод будет автоматически скопирован, а если он не требуется — будет показано соответствующее уведомление.

На сайте магазина нужно добавить понравившиеся товары в корзину, перейти к оформлению покупки, найти поле для ввода купона и указать его. 

После применения кода сумма выгоды будет рассчитана автоматически. Если все покупателя устраивает, ему останется только указать способ оплаты, доставки и другую запрошенную информацию, чтобы закончить оформление покупки. 

Как максимально сэкономить при покупке в онлайн-салоне ORMATEK

Как максимально сэкономить при покупке в онлайн-салоне ORMATEK

Магазин ORMATEK для привлечения клиентов не только выпускает промокоды. Покупателям компании доступны и другие способы сэкономить деньги: 

  • Бонусная программа. Ее участники после регистрации автоматически получают скидку на первую покупку. В дальнейшем покупателям, подключенным к программе, возвращают часть суммы покупки на бонусный счет. Эти средства можно тратить на частичную оплату новых заказов.

  • Распродажи. ORMATEK регулярно делает скидки на определенные товары из каталога. Чтобы клиенты быстро могли найти позиции со сниженными ценами, они выделены в отдельный раздел каталога. 

  • Покупка продуктов из раздела «Дисконт». В него попадает продукция с максимальными скидками, а также уцененные товары с небольшими повреждениями.

  • Акции. Информация о них размещена на отдельной странице онлайн-магазина. Их участники получают скидки и другие бонусы.

Клиентам, желающим узнавать о новых акциях и обновлении ассортимента раньше остальных рекомендуется подписаться на рассылку компании. Подписчикам также иногда предоставляют доступ к закрытым распродажам.

Сведения о новых акциях компания публикует и на собственных страницах в социальных сетях. Участникам официальных групп также доступны рекомендации по выбору товаров для сна, а иногда для них проводятся конкурсы с ценными призами. 

Хиты продаж в ORMATEK со скидками

Хиты продаж в ORMATEK со скидками

Чаще всего со скидками по промокодам в компании заказывают матрасы, мебель для спальни и постельное белье. Но в ассортименте ORMATEK представлены и другие товары:

  • мебель для гостиной и детской комнаты;

  • диваны;

  • светильники;

  • пледы, массажеры, шторы, ковры и другие товары, помогающие создать уютную обстановку у себя в квартире или доме.

Для удобства в каталоге предоставлена возможность сортировки товаров по различным параметрам, включая популярность. Кроме того, на главной странице сайта размещен блок с бестселлерами. 

Оплата и доставка в ORMATEK

Оплата и доставка в ORMATEK

После применения промокода можно оплатить заказ на сайте с помощью банковской карточки. Принимаются карты как международных платежных систем Visa и MasterCard, так и российской Мир. Для проведения операции покупателя перенаправят на защищенную страницу банка-партнера. Кроме того, можно оплатить товары при получении карточкой или наличными.

Компания также предоставляет возможность оформить кредит или рассрочку на покупку. Эти услуги оказываются банками-партнерами.

Доставка осуществляется собственной курьерской службой и компанией ПЭК. Во многих случаях она будет бесплатной. Срок доставки зависит от места жительства клиента и наличия товаров на складах компании. Подробную информацию о приблизительной дате доставки сообщит менеджер после оформления покупки. Отслеживать текущий статус заказа можно самостоятельно через личный кабинет на сайте Орматек.

При желании клиент может также забрать заказ в одном из фирменных магазинов компании.

Часто задаваемые вопросы про ОRМАТЕК

★ Как получить промокоды в ОRМАТЕК?

Необходимо зайти на страницу ОRМАТЕК и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.

★ Где вводить промокод ОRМАТЕК?

Чтобы воспользоваться промокодом от ОRМАТЕК необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.

★ Сколько предложений от ОRМАТЕК доступно | Сентябрь?

Количество актуальных купонов: 10

★ Все ли предложения ОRМАТЕК актуальны | Сентябрь?

Наши специалисты отбирают только действующие предложения ОRМАТЕК.

★ Почему стоит использовать купоны ОRМАТЕК?

Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.

Лучшие промокоды ОRМАТЕК

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Орматек дарит скидку 500 рублей на ВСЕ покупкиKOR***
ПромокодВСЕ покупки дешевле на 500 рублей с Ormatek промокодомOS1***
СкидкаЗакупись по полной для дома со скидками до 73%не требуется
СкидкаОртопедические матрасы Ormatek Flex Standart с дисконтом до 79%не требуется
СкидкаОсенний ценопад до 60%!не требуется
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