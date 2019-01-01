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Промокоды Paper Shop на Октябрь 2019

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Аутлет Paper-Shop

В магазинах Paper Shop представлены модели одежды, которые остаются в тренде на  протяжении долгого времени, а чтобы покупка стала приятней, цены снижены до предела. Сезонные распродажи в OUTLET Paper Shop делают модные товары доступными, на отдельные модели одежды брендовых марок п ... редыдущих коллекций скидки достигают до 92%, а цены стартуют со 149 рублей. В магазине Paper Shop представлен ассортимент мужской и женской одежды, подходящей для любого стиля возраста. Для тех, кто ценит спортивный стиль, свободный крой и комфорт, представлена линейка одежды в стиле спорт шик и casual, а тот, кто экономит еще и время, найдет на странице "Экспресс Газета" paper shop купон, который приведет к интересующей вас покупке.


Посетить Paper-Shop

Контакты Paper-Shop

Электронная почта:
service@paper-shop.ru

Телефон:
8 (800) 200-72-02

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Аутлет Paper-Shop

В магазинах Paper Shop представлены модели одежды, которые остаются в тренде на  протяжении долгого времени, а чтобы покупка стала приятней, цены снижены до предела. Сезонные распродажи в OUTLET Paper Shop делают модные товары доступными, на отдельные модели одежды брендовых марок п ... редыдущих коллекций скидки достигают до 92%, а цены стартуют со 149 рублей. В магазине Paper Shop представлен ассортимент мужской и женской одежды, подходящей для любого стиля возраста. Для тех, кто ценит спортивный стиль, свободный крой и комфорт, представлена линейка одежды в стиле спорт шик и casual, а тот, кто экономит еще и время, найдет на странице "Экспресс Газета" paper shop купон, который приведет к интересующей вас покупке.


Посетить Paper-Shop

Контакты Paper-Shop

Электронная почта:
service@paper-shop.ru

Телефон:
8 (800) 200-72-02

Соц. сети:

vkfacebook instagram

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Bonprix
Снежная Королева
SHEIN
Befree
Mothercare
Love Republic
Tom Tailor
DC shoes
Vans
Kari
O'stin
Reebok

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Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Paper-Shop

Скидка за подписку

Скидка за подписку

Чтобы получить Paper Shop промокод зарегистрируйтесь на официальном сайте магазина, и при первом заказе вы получаете приятный бонус в виде скидки на 10% на весь ассортимент сайта. Промокод высылается в письме подтверждения регистрации на сайте. Так же после регистрации перед вами открываются секретные и закрытые распродажи, в которых вы найдете дополнительный paper shop купон на скидку до 30%. Чтобы быть в курсе, подписывайтесь на новости магазина и ловите момент для выгодных покупок.

Рассрочка без переплат

Рассрочка без переплат

Не стоит откладывать покупку понравившейся вещи на завтра, или ждать, когда появится paper shop купон, с картой рассрочки "Халва" вы можете это сделать в удобное вам время. Для этого оформите карту рассрочки в «Совкомбанке». Оставьте заявку и скоро с вами свяжутся. После получения карты выбираете товар в интернет-магазине Paper Shop и в корзине, в разделе «Оплата» выбираете "Оплата на сайте". В открывшееся окно вводите данные своей карты рассрочки «Халва». Пользуетесь товаром, получаете удовольствие и не переплачиваете: льготный период четыре месяца с процентной ставкой 0%. Базовая процентная ставка по договору составляет 10% годовых, которые начисляются на остаток задолженности.

 

Возврат товара

Возврат товара

Если вы приобрели товар, а после оплаты решили, что он вам не подходит, не стоит расстраиваться - в Paper Shop вернуть не понравившийся товар или товар ненадлежащего качества вы можете в течение 30 дней после покупки,  а использованный paper shop промокод использовать со следующей покупкой. Срок возврата денежных средств составляет 10 рабочих дней. 

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