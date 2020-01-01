Промокоды и скидки Warface | Апрель 2020

Захватывающий онлайн-шутер Warface

Погрузитесь в захватывающий мир ближайшего будущего, где идет война между военными корпорациями! Warface – многопользовательский онлайн-шутер, действия которого проходят в 2023 году. Военная корпорация Blackwood во главе с Урсулой Эллис пытаются захватить все возможные ресурсы в мире и начать собственное господство. Ей противостоит другая военная корпорация Warface во главе с генералом Ли Уортоном. Противостояние быстро растет, к Warface присоединяются тысячи новых бойцов, чтобы нанести удар по Blackwood.

Игра проводится в формате PvP-сражений с разделением на классы персонажей и в формате PvE-миссии, где персонажи могут кооперироваться.

Чтобы начать игру, Вам необходимо будет пройти несколько обучающих миссий, чтобы открыть дополнительные возможности игры и полноценно вступить в бой. На выбор игрокам дают большое количество вариантов режимов и спецопераций.

В режиме «блиц» Вам необходимо за 90 секунд предотвратить взрыв заряда, в режиме выживание – убить как можно больше противников. Режим доминация направлен на захват и удержание ключевых позиций, а режим мясорубка – на единоличный бой с противником.

В спецоперациях Вы можете участвовать только с определенного уровня, используя полученные жетоны. В каждой спецоперации есть свой сюжет и миссия, которую нужно выполнить.

Играя в команде, Вы зарабатываете не только опыт и навыки, Вы также получаете внутриигровую валюту – короны и варбаксы. С ними Вы можете создавать уникальный камуфляж, покупать дополнительные опции для оружия и снаряжение. Чтобы получать больше корон и варбаксов, используйте Warface промокоды и купоны.