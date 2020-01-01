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Промокоды и скидки Warface | Апрель 2020

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Новое метательное оружие

Не возможно на сто процентов быть уверенным, что в бою хватит патронов и боеприпасов для дальнейшей схватки. Если все-таки такая ситуация произошла, то стоит прибегнуть к помощи металического друга. С новым обновлением в Warface появится возможность метать ножи в противника в ближне ... м бою. Новинка касается всех видов метательного оружия. От ножей и топоров, до лопатки и катаны.


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World of Warships

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0 оценок поставлено средняя 0

Новое метательное оружие

Не возможно на сто процентов быть уверенным, что в бою хватит патронов и боеприпасов для дальнейшей схватки. Если все-таки такая ситуация произошла, то стоит прибегнуть к помощи металического друга. С новым обновлением в Warface появится возможность метать ножи в противника в ближне ... м бою. Новинка касается всех видов метательного оружия. От ножей и топоров, до лопатки и катаны.


Посетить Warface
Контакты Warface

Соц. сети:

vkyoutubeinstagram
Похожие магазины
Frendi
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World of Warships

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Специальные предложения от Warface

Захватывающий онлайн-шутер Warface

Захватывающий онлайн-шутер Warface

Погрузитесь в захватывающий мир ближайшего будущего, где идет война между военными корпорациями! Warface – многопользовательский онлайн-шутер, действия которого проходят в 2023 году. Военная корпорация Blackwood во главе с Урсулой Эллис пытаются захватить все возможные ресурсы в мире и начать собственное господство. Ей противостоит другая военная корпорация Warface во главе с генералом Ли Уортоном. Противостояние быстро растет, к Warface присоединяются тысячи новых бойцов, чтобы нанести удар по Blackwood.

Игра проводится в формате PvP-сражений с разделением на классы персонажей и в формате PvE-миссии, где персонажи могут кооперироваться.

Чтобы начать игру, Вам необходимо будет пройти несколько обучающих миссий, чтобы открыть дополнительные возможности игры и полноценно вступить в бой. На выбор игрокам дают большое количество вариантов режимов и спецопераций.

В режиме «блиц» Вам необходимо за 90 секунд предотвратить взрыв заряда, в режиме выживание – убить как можно больше противников. Режим доминация направлен на захват и удержание ключевых позиций, а режим мясорубка – на единоличный бой с противником.

В спецоперациях Вы можете участвовать только с определенного уровня, используя полученные жетоны. В каждой спецоперации есть свой сюжет и миссия, которую нужно выполнить.

Играя в команде, Вы зарабатываете не только опыт и навыки, Вы также получаете внутриигровую валюту – короны и варбаксы. С ними Вы можете создавать уникальный камуфляж, покупать дополнительные опции для оружия и снаряжение. Чтобы получать больше корон и варбаксов, используйте Warface промокоды и купоны.

Как использовать купоны в Warface?

Как использовать купоны в Warface?

С купонами и промокодами Варфейс, представленными на нашем сайте, Вы получите дополнительные игровые бонусы и заработаете еще больше побед! Чтобы воспользоваться одним из промокодов, Вам необходимо:

·      выбрать подходящий промокод на данной странице;

·      открыть промокод нажатием на него.

После того, как Вы будете перенаправлены на страницу игры, зарегистрируйтесь или зайдите в личный кабинет. В специальном окне в личном кабинете вставьте промокод.

Поздравляем, промокод активирован!

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Играть в Warface вдвойне интереснее, если Вы знаете, как улучшить свои игровые возможности.

На нашем сайте представлены самые актуальные акции, подарки и промокоды на скидку Варфейс. Используя их Вы можете дополнительно получить оружие, камуфляж, прокачку игрока или внутриигровую валюту.

В игре также предусмотрена выгодная бонусная программа и специальные условия для новых игроков. Не упустите шанс получить интересные бонусы в игре!

Персонажи Warface и их преимущества

Персонажи Warface и их преимущества

В игре Warface предоставляется возможность выбрать одного из пяти персонажей для любого сражения или спецоперации. Каждый персонаж обладает особыми навыками и умениями в бою. Вы можете выбрать штурмовика, медика, инженера, снайпера или СЭД.

Штурмовик – универсальный боец. Он может успешно вести бой на средней дистанции, так как имеет сбалансированные характеристики урона, скорострельности и силы отдачи оружия. Уникальная характеристика штурмовика – дополнительный запас патронов. Его можно использовать в бою или поделиться с членами команды.

Медик – мастер ближнего боя. Его преимущества в бою заключаются в большом уроне и меткости на ближних дистанциях. В арсенале медика есть аптечки и реанимационный набор для союзников.

Инженер схож по характеристикам со штурмовиком: имеет хороший урон и скорострельность на ближних и средних дистанциях. Особыми навыками инженера являются ремонт брони союзников, активация и дезактивация бомб, ремонт СЭД.

Снайпер – боец средних и дальних дистанций. Его преимущество – точность и сокрушительность стрельбы. Особым навыком является наличие в арсенале противопехотной мины, которая может прикрыть тыл.

СЭД отлично справляется c длительными боями. Среди навыков этого персонажа присутствует умение забираться на препятствия самостоятельно и умение занимать выгодные позиции. Его преимуществом является прочность и выносливость.

Для каждого персонажа есть специальное оружие, которое подходит именно для его характеристик:

·      для штурмовика – штурмовые винтовки и легкие пулеметы;

·      для медика – ружье с дробью;

·      для инженера – пистолеты-пулеметы;

·      для снайпера – полуавтоматические и автоматические снайперские винтовки;

·      для СЭД – тяжелый пулемет и ручной гранатомет.

Помимо этого, в игре представлено несколько сотен оружие различных видов. Каждое из них имеет реальный прототип и может быть изменено специально под особенности Вашего стиля боя: замена камуфляжа, прицела и другое. Вы можете приобрести это оружие в игровом магазине или получить в подарок, воспользовавшись промокодами Варфейс.

Механика покупки в игре Warface

Механика покупки в игре Warface

Помимо внутриигровой валюты – корон и варбаксов, зарабатываемых в боях, в Warface также есть кредиты – валюта, покупаемая на настоящие деньги.

С кредитами Вы можете купить броню, камуфляж, оружие и припасы в специальном игровом магазине. Чтобы получить кредиты, Вам нужно зайти в личный кабинет и нажать на кнопку «Пополнить счет». После процедуры перевода, кредиты появятся в Вашем личном кабинете.

Получить кредиты можно с помощью банковской карты или электронного кошелька.

А если хотите получить их бесплатно, используйте купоны и промокоды Warface, которые есть на этой странице.

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