Промокоды и скидки PlayToday | Январь 2021

О компании Playtoday

Производитель детской одежды Playtoday начал работу в 2004, а на российский рынок вышел в 2005 году. Компания изначально ориентировалась на выпуск вещей из безопасных и прочных материалов, но не забывала и о дизайне.

Сегодня фирма активно сотрудничает с The Walt Disney Company, Warner Bros., Marvel и другими компаниями, что позволяет ей выпускать лицензионные коллекции одежды для детей с героями популярных мультфильмов и сериалов.

Playtoday не только производит одежду, но и владеет сетью собственных торговых точек и онлайн-магазином. Заказывая вещи через интернет, клиенты получают ряд преимуществ:

Скидки по промокодам и различным акциям. Они помогают экономить деньги, покупая качественные вещи для детей.

Гарантия подлинности товара. Все вещи поступают в онлайн-салон напрямую с фабрик бренда, без посредников.

Быстрая доставка. Осуществляется по всей территории страны.

При возникновении проблем или вопросов клиенты онлайн-бутика могут обратиться за помощью к сотрудникам компании по телефону или через чат.