Представляем вашему вниманию Политику конфиденциальности

Данная Политика конфиденциальности применима к следующим Интернет-сайтам:

При посещении страниц, не являющихся частью указанных сайтов, просим ознакомиться с тем, каким образом будут обрабатываться ваши данные.

Раскрытие данных/Передача данных третьим лицам: Мы осуществляем раскрытие ваших персональных данных третьим лицам (деловым партнерам или поставщикам услуг) исключительно в тех случаях, когда это необходимо для предоставления доступа к данному Интернет-сайту и соответствующим услугам, если в соответствии с законодательством или договором мы обязаны сделать это или если вы дали предварительное согласие на такое раскрытие данных. Мы также сотрудничаем с поставщиками услуг, которые расположены за пределами Евросоюза (ЕС)/Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Тем не менее, мы сотрудничаем только с теми компаниями, которые предлагают надлежащий уровень защиты данных в соответствии с положениями Общего регламента по защите данных.

Социальные сети: IКроме того, мы можем использовать на отдельных страницах данного Интернет-сайта функционал социальных сетей («плагины»), что позволяет вам легко и быстро делиться интересным контентом в таких сетях или рекомендовать его. При взаимодействии с плагинами такие социальные сети также могут собирать данные об использовании вами нашего Интернет-сайта.

Сторонние технологии: Мы также используем аналитические данные, технологии определения местонахождения и рекламные решения, предоставляемые сторонними организациями, или разрешаем соответствующим третьим сторонам использовать файлы cookie и аналогичные технологии на данном Интернет-сайте. Такие третьи стороны включают поставщиков услуг и рекламные сети, которые облегчают нам понимание того, как вы используете наш Интернет-сайт и предложения. Тем самым, мы имеем возможность размещать наиболее релевантные и персонализированные предложения. Указанные третьи стороны также имеют право осуществлять сбор данных для идентификации вашего устройства. К таким данным относятся IP-адреса или иные уникальные идентификаторы устройств.

Файлы cookie и аналогичные технологии: Мы производим сбор указанных данных о пользовании Интернет-сайтом посредством файлов cookie, веб-маяков и аналогичных технологий. Иногда мы храним в файлах cookie уникальные идентификаторы для опознавания вашего браузера при следующем посещении сайта.

Данные по использованию Интернет-сайта: Кроме того, мы осуществляем сбор информации о пользовании данным Интернет-сайтом и размещенными на нем предложениями, например: время и длительность взаимодействия со страницей, посещенные подстраницы, поисковые запросы, клики и переходы по баннерам и ссылкам. Мы используем собранные данные в различных целях. В частности, они необходимы нам для лучшего понимания потребностей и предпочтений посетителей нашего Интернет-сайта, что помогает нам совершенствовать сам сайт и его характеристики в целях создания профилей использования и отображения более персонализированного и релевантного контента и предложений.

Личные данные, которые вы нам предоставляете: Что касается специальных возможностей данного Интернет-сайта, например, использования функций комментирования или контактных форм, мы собираем и храним предоставленные вами личные данные. Такие данные включают ваш адрес электронной почты и любую другую информацию, которая необходима в целях оказания услуг и пользования ими. Аналогичные данные обрабатываются при подписке на информационную рассылку.

Данные по доступу: При посещении данного Интернет-сайта наши серверы осуществляют временную запись технических данных, которые ваш браузер отправляет нам в автоматическом режиме. Такие данные включают тип браузера, используемой операционной системы и время вызова веб-страницы. При этом IP-адрес направляющей запрос системы также включается в собираемые данные. Мы обрабатываем указанные данные, включая IP-адрес, исключительно в целях технического администрирования Интернет-сайта, обнаружения случаев неправильного и/или неправомерного использования и устранения неполадок.

Информация, представленная в данном разделе, представляет собой краткий обзор видов используемой и обрабатываемой нами личной информации, которую мы получаем при посещении вами данного Интернет-сайта. Она также дает представление о том, как мы и третьи лица используем файлы cookie и аналогичные технологии. Подробные сведения об обработке личных данных и ваших правах представлены в следующих разделах данной политики конфиденциальности.

Мы используем ваши данные в соответствии с применимыми нормативно-правовыми актами о защите персональных данных, в частности, в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (далее - «Регламент ЕС по защите данных»). Обработка персональных данных осуществляется после получения от вас согласия на такую обработку (например, соответствующее согласие может быть предоставлено в процессе оформления подписки на информационную рассылку), а юридическим основанием для обработки и хранения указанных данных служит Статья 6, пункт 1, часть 1, литера а Регламента ЕС по защите данных и Статья 6, пункт 1, предложение 1, литера с Регламента ЕС по защите данных. Что касается всех прочих операций по обработке личных данных в связи с использованием данного Интернет-сайта, то юридическим основанием для них служит Статья 6, пункт 1, часть 1, литера f Регламента ЕС по защите данных. В соответствии с указанными положениями, обработка личных данных в целях обеспечения законных интересов допускается, если только интересы соответствующего лица не имеют преимущественную силу.

Адмитад Проджектс отвечает за общую стратегию, планирование развития, разработку продукции, маркетинговую стратегию и контроль качества, определяет цели и средства обработки персональных данных, сбор которых может осуществляться в связи с использованием Интернет-сайтов Адмитад Проджектс или ее местных аффилированных лиц.

Мы осуществляем обработку персональных данных, пока это необходимо для выполнения указанных целей. После их достижения все такие данные подлежат удалению.

Вы можете в любой момент отказаться от персонализированной рекламы наших рекламных партнеров, перейдя по ссылкам для отказа от персонализированной рекламы. Кроме того, вы можете отказаться от хранения файлов cookie, которые используются для создания профиля, установив соответствующие настройки в своем браузере. Более подробная информация о файлах cookie приводится в Политике в отношении файлов cookie.

Мы полагаем, тот факт, что наши Интернет-сайты, предложения и реклама учитывают особенности спроса и что они оптимизированы и адаптированы под интересы и привычки пользователей, является законным интересом в значении Статьи 6, пункт 1, часть 1, литера f Регламента ЕС по защите данных. Пользователи ожидают, что мы будем предоставлять самые релевантные предложения, способные заметно повысить объемы продаж.

В отдельных случаях в файлах cookie хранятся уникальные идентификаторы, чтобы при следующем посещении можно было опознать ваш браузер. Указанные идентификаторы не позволяют прямо вас идентифицировать. С подробной информацией о файлах cookie и аналогичных технологиях можно ознакомиться в Политике в отношении файлов cookie.

Кроме того, мы активно собираем дополнительную информацию об использовании вами данного Интернет-сайта и предложений.

Мы не объединяем указанные данные с данными, поступающими из других источников. Временное хранение IP-адреса в файлах журнала необходимо в силу технических причин, а также для обеспечения безопасности системы, в частности, для обнаружения случаев неправильного и/или неправомерного использования. В указанных целях мы осуществляем обработку персональных данных для обеспечения наших законных интересов в соответствии со Статьей 6, пункт 1, часть 1, литера f Регламента ЕС по защите данных.

4. Использование специальных возможностей Интернет-сайта

На нашем Интернет-сайте предлагаются различные способы связи с нами. Если на сайте есть форма обратной связи для отправки общих или специальных запросов или уведомлений, вы можете воспользоваться ею, чтобы связаться с нами при помощи электронных средств. Если вы решите воспользоваться указанной формой, введите следующие данные в поле ввода:

Фамилия

Адрес электронной почты

Тело сообщения

Если применимо, дополнительная информация в случае специальных запросов или сообщений

В качестве альтернативы, вы можете связаться с нами по электронной почте.

Соответствующие данные из электронного письма или поля ввода данных автоматически пересылаются сотрудникам, ответственным за обработку запросов клиентов.

В момент отправки формы обратной связи ваш IP-адрес, дата и время запроса автоматически сохраняются на наших серверах.

Обработка личных данных из поля ввода данных или электронного письма осуществляется исключительно в целях обработки вашего запроса. Сбор других данных в процессе отправки (IP-адрес и т. д.) осуществляется для предотвращения некорректного или неправомерного использования формы ввода данных и обеспечения безопасности наших информационно-вычислительных систем.

Переданные вами при контакте персональные данные будут храниться в течение разговора с вами и в течение максимум 6 месяцев после его окончания, если только в отдельных случаях более длительные сроки хранения не будут установлены законодательно. Разговор считается завершенным, если обстоятельства, при которых он проводился, дают веское основание считать, что соответствующие факты были окончательно прояснены.

5. Подписка на информационную рассылку На нашем Интернет-сайте вы можете подписаться на бесплатную информационную рассылку. Вы будете получать актуальные уведомления о новых купонах, скидочных кодах или аналогичные специальные предложения по различным категориям товаров и услуг, например, по такой тематике как мода, путешествия или электроника, в связи с предложениями, публикуемыми на нашем сайте. Ваш адрес электронной почты может быть передан нашим деловым партнерам лишь в том случае, если при сборе данных вы прямо выразили согласие на получение информационных рассылок об определенных товарах и/или услугах и в том числе и от таких деловых партнеров. 5.1 Сбор данных при регистрации и подтверждение подписки на рассылку При оформлении подписки на информационную рассылку личные данные, которые вы указываете в поле ввода, направляются нам. Как правило, вам нужно ввести лишь свой адрес электронной почты. В отдельных случаях может потребоваться указать дополнительные сведения, например, имя, фамилию и пол. Кроме того, ваш IP-адрес, дата и время запроса будут автоматически сохранены на наших серверах. Если вы впервые оформляете подписку на информационную рассылку, вы получите письмо-подтверждение на указанный вами адрес электронной почты. В таком письме-подтверждении должна содержаться ссылка, по которой нужно перейти для подтверждения регистрации. Указанная процедура подтверждения подписки на рассылку в отдельном сообщении электронной почты служит для проверки того, что владелец соответствующего адреса электронной почты действительно разрешил получение информационных уведомлений и согласился их получать. Все процедуры входа в систему заносятся в журнал, чтобы подтвердить факт входа в систему в соответствии требованиям законодательства. Подлежащие регистрации и хранению данные включают время входа в систему и время подтверждения, а также IP-адрес. 5.2 Использование поставщиков услуг по доставке информационных писем Для отправки и оценки информационных писем мы пользуемся услугами внешних поставщиков услуг (далее - «поставщики услуг по доставке информационных писем»). Некоторые из таких служб доставки находятся за пределами ЕС/США. Тем не менее, мы сотрудничаем только с теми компаниями, которые предлагают надлежащий уровень защиты данных в соответствии с требованиями Общего регламента ЕС по защите данных. Адреса электронной почты получателей информационной рассылки и прочие данные хранятся на серверах поставщика услуг по доставке информационных писем. Наш поставщик услуг по доставке информационных писем использует собранную информацию для отправки и оценки использования информационной рассылки. Указанному поставщику услуг по доставке информационных писем ни при каких обстоятельствах не разрешается использовать данные подписчиков нашей информационной рассылки в личных целях или передавать такие данные третьим сторонам. 5.3 Отслеживание информационной рассылки Мы ведем учет того, как вы пользуетесь информационной рассылкой, что включает открытие электронных писем и переход по ссылкам в таких письмах, применяя технологию отслеживания, предоставленную поставщиком услуг по доставке информационных писем. Во все электронные письма в формате HTML, направляемые посредством информационной рассылки, встроен так называемый пиксельный счетчик (другое название «веб-маяк» или «пиксель отслеживания»). При открытии информационного письма внешний сервер поставщика услуг по доставке информационных писем может фиксировать следующие данные получателя через такой пиксельный счетчик: Информация о браузере и вашей системе

Ваш IP-адрес

Время и частота открытия электронного письма

Ссылки, по которым был осуществлен переход Наш поставщик услуг по отправке информационных писем также может использовать указанные данные для отчетов об успешности/неудаче рассылки, чтобы мы имели возможность откорректировать содержание информационных рассылок. Мы считаем, что стоящие за этим рекламные цели являются законным интересом в значении Статьи 6 (1), литера f Регламента ЕС по защите данных. Если при регистрации на получение от нас информационных писем вы прямо выразите свое согласие, мы будем собирать информацию об использовании нашей информационной рассылки вместе с информацией об использовании нашего Интернет-сайта, которую мы собираем и храним. Это снимает анонимность с собранных в прошлом данных об использовании вами нашего сайта под псевдонимом и сопоставляет эти данные с вашим адресом электронной почты. Благодаря этому мы сможем лучше понять ваши потребности и предпочтения, что позволит адаптировать содержание информационной рассылки и контент сайта к вашим личным интересам. Текст формы согласия, которое вы могли дать при подписке на информационную рассылку, приводится в конце данной политики конфиденциальности. 5.4 Срок хранения данных и право на аннулирование Персональные данные, обработанные при оформлении подписки на рассылку и отправке информационных писем, хранятся, пока подписка на информационную рассылку активна. Подписка на информационную рассылку и согласие на обработку ваших персональных данных в вышеупомянутых целях могут быть аннулированы в любое время. Для этого нужно перейти по ссылке, указанной в информационном письме для этой цели. Аннулировать вышеупомянутое отслеживание данных отдельно невозможно. Тем не менее, вы можете установить такие настройки в своем почтовом клиенте или ящике электронной почты, чтобы в них отображались письма в текстовом формате, а не в формате HTML. В результате этого файлы изображений и графики не будут отображаться, и отслеживание станет невозможным. Вы также можете предотвратить использование пиксельных счетчиков, отказавшись от использования файлов cookie. Для этого необходимо установить соответствующие настройки в браузере. Пиксельные счетчики используются в сочетании с файлами cookie. Однако в таких случаях новостная рассылка не будет отображаться полностью, и вы, скорее всего, не сможете воспользоваться всеми ее возможностями.

6. Информация от бизнес-партнеров 6.1 Информация по выставлению счетов Поскольку финансирование нашей деятельности осуществляется за счет комиссионных, мы получаем данные от аффилированных торговых компаний о стоимости заказов, которые вы делаете на странице компании-продавца после посещения данного сайта. Мы не получаем информацию о вас лично, а только ту информацию, которая относится к выставлению счетов, например, сведения о стоимости сделанной покупки, сумме наших комиссионных, дате и времени транзакции. Мы используем эту информацию исключительно для выставления деловым партнерам счетов на оплату наших комиссионных. Мы также сотрудничаем с так называемыми партнерскими сетями, которые поддерживают контакты с дилерами и могут брать на себя обеспечение технического процесса и обработку счетов. 6.2 Динамические купоны Наши деловые партнеры могут предложить вам возможность воспользоваться купонами при покупках на их сайтах. Если вы сформировали корзину, но еще не оплатили покупку, после чего посетили данный Интернет-сайт, мы получим информацию о вашей открытой корзине от своих деловых партнеров (например, сведения о стоимости покупки и категории товаров). Впоследствии мы можем предложить вам подходящие купоны на основании содержимого вашей корзины. Для этих целей мы и соответствующий деловой партнер используем технологию DoubleClick for Publishers от Google Inc. В этом случае купоны создаются и обрабатываются полностью в автоматическом режиме. Мы не получаем доступ к информации о вас, хранящейся у наших деловых партнеров или Google. Мы можем только устанавливать общие критерии сегментации (например, стоимость покупки, категория товара) на основании технологии Google DoubleClick, которая используется для создания и отображения купонов.

7. Файлы cookie При первом посещении нашего Интернет-сайта вы будете проинформированы об использовании файлов cookie и соответствующих возможностях их использования. Если вы продолжите пользоваться сайтом, не изменив настройки cookie, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на данном Интернет-сайте. Текст согласия на использование файлов cookie находится в конце данной политики конфиденциальности. В Политике в отношении файлов cookie мы подробно информируем вас о том, как работают файлы cookie и аналогичные технологии, об их использовании на нашем сайте и о вариантах, которые у вас есть в этом отношении.

8. Интеграция плагинов социальных сетей На нашем Интернет-сайте мы можем использовать так называемые социальные плагины (далее - «плагины») социальных сетей и аналогичных платформ (далее - «социальные сети»), чтобы обеспечить вам возможность делиться интересными предложениями или рекомендовать их легко и быстро в социальных сетях, способствуя тем самым узнаваемости компаний. Благодаря использованию плагинов повышается известность и узнаваемость нашей компании. Мы считаем, что стоящие за этим рекламные цели являются нашим законным интересом в значении Статьи 6 (1), литера f Регламента ЕС по защите данных. Используемые плагины можно узнать по соответствующему логотипу, ассоциирующемуся с определенной социальной сетью (например, белая буква «f» на синем фоне обозначает Facebook или символ фотоаппарата обозначает Instagram). Встраивание плагина в веб-страницу обычно обеспечивает связь браузера непосредственно с серверами продавца при обращении к соответствующей веб-странице и загрузку плагина и соответствующего контента в ваш браузер, после чего такой контент отображается на посещаемой вами веб-странице. Тем не менее, мы интегрировали плагины таким образом, что связь с соответствующей социальной сетью не устанавливается до тех пор, пока вы не начнете активно взаимодействовать с плагинами, например, кликая на кнопку «Нравится» или кнопку «Instagram» и/или кнопки, позволяющие делиться контентом. Если вы взаимодействуете с плагинами, не авторизовавшись сперва на сайте поставщика услуг, то соответствующий поставщик услуг изначально получит только информацию о том, с какого сайта было обращение к соответствующей странице. Прямой контакт между вами и соответствующей социальной сетью устанавливается только после того, как вы подтвердите свое намерение поделиться информацией. Информация, которой вы делитесь, может передаваться непосредственно на сервер соответствующего поставщика услуг и храниться на таком сервере. Данные, собранные поставщиками услуг, могут включать данные пользователя, в т. ч., IP-адрес и географическое месторасположение, а также технические данные, например, тип используемого браузера или операционной системы. Мы не контролируем сбор, хранение и использование указанных данных социальными сетями. У нас нет доступа к таким собранным данным. Для получения сведений о целях и объеме сбора данных и последующей обработке и использовании таких данных поставщиками услуг, а также об их правах в этой связи и установке параметров для защиты конфиденциальности рекомендуем ознакомиться с политикой конфиденциальности поставщика услуг. Политика конфиденциальности Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Политика конфиденциальности Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Политика конфиденциальности Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Политика конфиденциальности YouTube: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Политика конфиденциальности Twitter: https://twitter.com/privacy