Представляем вашему вниманию Политику конфиденциальности

На нашем Интернет-сайте предлагаются различные способы связи с нами. Если на сайте есть форма обратной связи для отправки общих или специальных запросов или уведомлений, вы можете воспользоваться ею, чтобы связаться с нами при помощи электронных средств. Если вы решите воспользоваться указанной формой, введите следующие данные в поле ввода:

В качестве альтернативы, вы можете связаться с нами по электронной почте.

Соответствующие данные из электронного письма или поля ввода данных автоматически пересылаются сотрудникам, ответственным за обработку запросов клиентов.

В момент отправки формы обратной связи ваш IP-адрес, дата и время запроса автоматически сохраняются на наших серверах.

Обработка личных данных из поля ввода данных или электронного письма осуществляется исключительно в целях обработки вашего запроса. Сбор других данных в процессе отправки (IP-адрес и т. д.) осуществляется для предотвращения некорректного или неправомерного использования формы ввода данных и обеспечения безопасности наших информационно-вычислительных систем.

Переданные вами при контакте персональные данные будут храниться в течение разговора с вами и в течение максимум 6 месяцев после его окончания, если только в отдельных случаях более длительные сроки хранения не будут установлены законодательно. Разговор считается завершенным, если обстоятельства, при которых он проводился, дают веское основание считать, что соответствующие факты были окончательно прояснены.

Наши деловые партнеры могут предложить вам возможность воспользоваться купонами при покупках на их сайтах. Если вы сформировали корзину, но еще не оплатили покупку, после чего посетили данный Интернет-сайт, мы получим информацию о вашей открытой корзине от своих деловых партнеров (например, сведения о стоимости покупки и категории товаров). Впоследствии мы можем предложить вам подходящие купоны на основании содержимого вашей корзины. Для этих целей мы и соответствующий деловой партнер используем технологию DoubleClick for Publishers от Google Inc. В этом случае купоны создаются и обрабатываются полностью в автоматическом режиме. Мы не получаем доступ к информации о вас, хранящейся у наших деловых партнеров или Google. Мы можем только устанавливать общие критерии сегментации (например, стоимость покупки, категория товара) на основании технологии Google DoubleClick, которая используется для создания и отображения купонов.

9. Использование сторонних технологий

Мы используем сторонние технологии на своем сайте для анализа, оптимизации, а также в рекламных целях.

Соответствующие третьи стороны имеют право собирать данные об использовании вами данного Интернет-сайта, о взаимодействии с его контентом и функционалом, включая информацию об общем числе посетителей данного сайта, URL ссылающегося домена, посещаемых страницах, дате, времени и длительности каждого посещения, частоте, баннерах/ссылках, по которым были клики, а также информацию о типе устройства, версии браузера, языке настроек и географическом месторасположении (включая страну, город и регион). Такие третьи лица также имеют право использовать файлы cookie и фиксировать идентификационные данные вашего устройства и ваш IP-адрес.

Вся собранная информация передается непосредственно на сервера таких третьих лиц и хранится там. Указанная информация предоставляется нам исключительно анонимно, в форме статистических данных. Мы не имеем доступа к данным, которые позволили бы нам вас идентифицировать.

Отдельные третьи лица, с которыми мы сотрудничаем, находятся в США. Передача данных поставщикам услуг в США осуществляется в соответствии с принципами т. н. Соглашения о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США или на основании т. н. стандартных договорных условий Комиссии ЕС.

Ниже представлен обзор и описание сторонних технологий, которые могут использоваться на данном сайте.

9.1 Средства для оценки производительности и веб-аналитики

Мы используем все средства оценки производительности и веб-аналитики только с включенной опцией анонимизации IP-адреса. При этом три последние цифры IP-адреса удаляются сразу же после сбора данных, а на серверах соответствующих третьих лиц хранятся только такие укороченные IP-адреса.

9.1.1 Google Analytics

Google Analytics - это сервис веб-аналитики компании Google Inc., адрес: Амфитеатр Парквэй, Маунтин Вью, Калифорния, 94043, США (далее - «Google»). Посредством файлов cookie Google осуществляет сбор данных об использовании нашего Интернет-сайта пользователями. Google использует собранные от нашего имени данные для оценки использования нашего сайта, составления отчетов о его работе и оказания нам других услуг в связи с использованием нашего сайта.

Информация Google об использовании этого сайта (включая укороченный IP-адрес) хранится на серверах Google в Соединенных Штатах Америки. Только в исключительных случаях допускается отправка полного IP-адреса напрямую на сервер Google в США, где указанный адрес укорачивается. По утверждению Google, такой укороченный адрес будет храниться отдельно от других данных Google. Google автоматически удаляет идентификаторы пользователей, которые хранятся в Google Analytics (например, идентификаторы файлов cookie) по истечении 14 месяцев.

С более подробной информацией об условиях и политике конфиденциальности Google Analytics можно ознакомиться здесь: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Отказ от использования: Вы можете запретить обработку ваших данных сервисом Google Analytics, загрузив и установив настройку Google Analytics Disable Browser, предоставленную компанией Google, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9.2 Рекламные технологии

На настоящем сайте мы используем рекламную технологию сотрудничества с третьими лицами в области рекламы, чтобы предоставить вам персонализированный контент, который, согласно нашему мнению, может быть вам интересен. Когда для предоставления таких услуг файлы cookie используются сторонними поставщиками услуг, мы можем контролировать использование файлов cookie и собранную в результате информацию лишь частично. Мы можем только выбирать сегменты и целевые группы (например, возраст, интересы), на которые мы желаем ориентировать нашу рекламу. Третьи лица могут объединять собираемую вами информацию об использовании вами настоящего сайта с полученной вами информацией об использовании вами других сайтов, которые содержат рекламные технологии.

Для получения более детальных сведений о том, какая информация может собираться с помощью Рекламных технологий, как она используется и распространяется, смотрите соответствующую Политику конфиденциальности в отношении третьих лиц по ссылке ниже.

9.2.1 Google

На нашем сайте мы используем средства маркетинга и ремаркетинга компании Google Inc., зарегистрированной по адресу 1600 Амфитеатр Парквэй, Маунтин Вью, Калифорния, 94043, Соединенные Штаты Америки (далее - «Google»). С помощью этих компонентов мы можем лучше настраивать таргетинг нашей рекламы для настоящего сайта.

Для этих целей Google сохраняет следующие данные, связанные с предоставлением рекламы: ваш поисковый запрос, IP-адрес, тип браузера, язык браузера, дату и время вашего запроса и один или несколько фалов cookie, с помощью которых можно безошибочно определить ваш браузер.

Для получения более подробной информации о том, как Google взаимодействует с вашей информацией, смотрите Политику конфиденциальности Google: https://www.google.com/policies/privacy/.



(A) Отслеживание конверсии с помощью Google Adwords



Для отслеживания конверсии Google AdWords Google сохраняет на вашем компьютере файл cookie (далее - «файл cookie для отслеживания конверсии»), когда вы щелкаете по ссылке рекламы Google и переходите на соответствующий сайт. С помощью файла cookie для отслеживания конверсии мы можем определить, используют ли люди, которые перешли на настоящий сайт по ссылке рекламы AdWords, наши предложения (например, активирование кода купона), а также количество таких людей. Google предоставляет нам собранные о вас данные только анонимно и в статистической форме, так что мы никоим образом не можем получить информацию для установления вашей личности. С помощью этой информации мы создаем статистику пользователей и оптимизируем нашу рекламу в Google.



(B) Динамический ремаркетинг Google



Используя технологию ремаркетинга Google, мы также можем таргетировать персонализированную рекламу на пользователей нашего сайта при их посещении других сайтов.

Для этой цели, когда Google получает доступ на наш сайт, Google непосредственно исполняет код, и так называемые (ре-)маркетинговые теги (невидимая графика или код, которые также называют «веб-маяки») интегрируются в сайт. С их помощью отдельный файл cookie сохраняется на вашем устройстве. Файлы cookie могут создаваться разными доменами, в том числе google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. В этом файле содержится информация о том, какой контент вас интересует и на какие предложения вы перешли по ссылке, а также техническая информация о вашем браузере, IP-адресе, страницах переходов, времени посещения и иная информация об использовании сайта. Если позже вы посетите другой сайт, который также входит в рекламную сеть Google, вам будут представлены адресные рекомендации продуктов и рекламные объявления на основе ваших интересов, о которых мы узнаем при ваших посещениях нашего сайта.



(C) Сервис Google DoubleClick for Publishers



DoubleClick for Publishers - это тоже рекламный сервис Google. Мы используем этот сервис на нашем сайте, чтобы показывать предложения на основе ваших предыдущих или одновременных посещений сайтов-партнеров. Для этой цели используются файлы cookie, которые получают анонимный идентификационный номер. Если вы создали корзину в онлайн магазине делового партнера, но еще не совершили оплату, а затем посетили данный сайт, то этот файл cookie может автоматически отправлять анонимную информацию о вашей открытой корзине (например, сведения о стоимости покупки и категории товаров) в компанию Google. Это происходит тогда, когда наши деловые партнеры также используют сервис Google DoubleClick и дали явное согласие на передачу информации. В таких случаях мы можем предложить вам подходящие купоны для вашей открытой корзины. Такая форма рекламы полностью автоматизирована и анонимна. Мы можем только определить общие критерии сегментации (такие как стоимость покупки, категория товара), на основе которых предлагаются те или иные купоны.

Информация, сгенерированная файлами cookie, передается компанией Google на сервер в США и хранится там.

Отказ от использования: Если у вас есть аккаунт Google, вы можете отказаться от использования персонализированной рекламы от Google в настройках рекламы вашего аккаунта:

https://myaccount.google.com/intro/privacy#ads . Вы должны авторизоваться в аккаунте Google. Вы также можете выключить персонализированную рекламу Google по этой ссылке или загрузить и установить подключаемый модуль браузера по ссылке: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en .

Вы также можете предотвратить сохранение файлов cookie, используемых Google, установив соответствующие настройки в вашем браузере. Для получения более подробной информации смотрите нашу Политику в отношении файлов cookie.

10. Раскрытие информации третьим лицам Мы раскрываем вашу личную информацию третьим лицам, только если это необходимо для функционирования данного сайта и услуг, если на основании договорных или юридических обязательств мы должны или вправе предоставлять такую информацию третьим лицам или если вы дали на то свое согласие в явной форме. 10.1 Передача информации деловым партнерам Если вы перейдете по ссылке на предложение, которое доступно на настоящем сайте или в нашей информационной рассылке, мы присвоим этому переходу идентификатор, содержащий различные анонимные признаки (хэшированные данные о свойствах браузера и текущее время). Мы передаем этот анонимный идентификатор дилеру, для которого мы сделали это предложение. Если затем вы посетите сайт продавца и совершите покупку или иную операцию, продавец может установить, что вы пришли с нашего сайта, и мы получим свою комиссию. Мы также работаем с так называемыми партнерскими сетями, которые общаются с посредниками и могут брать на себя обеспечение технического процесса и обработку счетов. В этих случаях мы передаем анонимный идентификатор партнерским сетям для получения комиссий со счетов. Партнерские сети могут также использовать свои собственные технологии отслеживания, когда вы посещаете наш сайт и переходите по ссылке на предложение (например, на купон). Мы считаем передачу анонимного идентификатора нашим деловым партнерам для целей выставления счетов нашим законным интересом в рамках статьи 6 (1), литера f Общего регламента ЕС по защите данных (DSGVO). Кроме того, мы передаем связанные с вами данные деловым партнерам только после получения вашего согласия в явном виде. 10.2 Передача ваших данных компаниям, расположенным за пределами ЕС Наши поставщики услуг могут находиться в третьей стране, например в странах за пределами Европейского союза (ЕС)/ Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Тем не менее, мы сотрудничаем только с теми компаниями, которые предлагают надлежащий уровень защиты данных в соответствии с положениями Общего регламента по защите данных. В настоящий момент мы сотрудничаем с несколькими поставщиками услуг, расположенными в США. Передача данных поставщикам услуг в США осуществляется в соответствии с принципами т. н. Соглашения о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США и на основании т. н. стандартных договорных условий Европейской комиссии. Соглашение о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США - это соглашение между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, разработанное, чтобы гарантировать соблюдение европейских стандартов обеспечения конфиденциальности в Соединенных Штатах Америки. Стандартные договорные условия Европейской комиссии - это договор, в котором поставщик услуг обязуется защищать данные пользователей, обрабатывать их в соответствии с договорными положениями от нашего имени и, в частности, не раскрывать их третьим лицам. Мы будем рады представить вам копию стандартных договорных условий. Для получения стандартных договорных условий, пожалуйста, отправьте письмо и конверт с маркой на адрес, указанный в разделе 12.