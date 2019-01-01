Промокоды Снежная Королева на Сентябрь 2019

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Спасибо за оценку!

1 оценка поставлена средняя 5

Королевские цены

Что такое «Снежная Королева»? Это крупнейшая российская сеть мультибрендовых магазинов модных вещей. На просторах онлайн-магазина Вас ждут любые виды женской, мужской одежды, а так же большой ассортимент изделий из натуральной кожи и меха. Откройте для себя более нескольких тысяч на... именований по максимально выгодным ценам, фирменный Аутлет, Королевский клуб и многое другое. А, чтобы сделать Вашу покупку выгоднее уже сегодня, примените один из наших промокодов Снежная Королева и оцените качество бренда по сниженной цене!


Посетить Снежная Королева

Контакты Снежная Королева

Юридический адрес:
141408, Московская обл., г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 5

Электронная почта:
info@snq.ru

Телефон:
8 (800) 777-8-999

Соц. сети:

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Специальные предложения от Снежная Королева

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Королевский клуб

Королевский клуб

Участвуя в Королевском клубе, Вы получаете накопления с каждой покупки в магазине «Снежная Королева» и превращаете их в постоянные скидки до 15%! Для того, чтобы получить карту клуба, вам необходимо запросить ее у продавца розничного магазина. Клубная скидка является накопительной и активируется спустя сутки после достижения минимальной суммы. 

Аутлет – вот наш совет

Аутлет – вот наш совет

Если Вам не удалось отыскать подходящий купон не скидку Снежная Королева, не расстраивайтесь! В онлайн-аутлете Вас ждут модные и высококачественные товары по цене от 790 рублей. Выбирайте из более нескольких тысяч экземпляров, покупайте онлайн или оформляйте в рассрочку! При необходимости, Вам всегда готовы помочь специалисты колл-центра. 

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Магазин «Снежная Королева» доставляет заказы в удобное для вас время. Стоимость доставки составляет 190 рублей. При курьере у вас будет 15 минут на то, чтобы примерить изделие. Для возврата Вам понадобится отметить товар в личном кабинете, заполнить форму и отнести вещь в один из розничных магазинов.
Оплата заказа возможна следующими способами: банковской картой (что дает Вам дополнительную скидку в размере 5%), наличными или подарочным сертификатом.

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