Промокоды Снежная Королева на Сентябрь 2019

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500Р
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5%
на ВСЁ
50%
купон
Беспл
доставка
0-0-24%
купон
65%
купон
45%
купон
67%
купон
50%
купон
70%
купон
75%
купон
70%
купон
10%
купон
70%
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1 оценка поставлена средняя 5
Что такое «Снежная Королева»? Это крупнейшая российская сеть мультибрендовых магазинов модных вещей. На просторах онлайн-магазина Вас ждут любые виды женской, мужской одежды, а так же большой ассортимент изделий из натуральной кожи и меха. Откройте для себя более нескольких тысяч на... именований по максимально выгодным ценам, фирменный Аутлет, Королевский клуб и многое другое. А, чтобы сделать Вашу покупку выгоднее уже сегодня, примените один из наших промокодов Снежная Королева и оцените качество бренда по сниженной цене!
Юридический адрес:
141408, Московская обл., г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 5
Электронная почта:
info@snq.ru
Телефон:
8 (800) 777-8-999
Соц. сети:
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Магазин «Снежная Королева» доставляет заказы в удобное для вас время. Стоимость доставки составляет 190 рублей. При курьере у вас будет 15 минут на то, чтобы примерить изделие. Для возврата Вам понадобится отметить товар в личном кабинете, заполнить форму и отнести вещь в один из розничных магазинов.
Оплата заказа возможна следующими способами: банковской картой (что дает Вам дополнительную скидку в размере 5%), наличными или подарочным сертификатом.