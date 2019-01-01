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2 оценки поставлены средняя 5

Промокоды 2 Берега на Сентябрь 2019

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40%
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Промокод

Купоны 2 Берега: закажи четыре пиццы и получи скидку 40%

30%
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Промокод

Выгода 30% на единовременный заказ трех пицц

99Р
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Промокод

99 рублей за крем-суп из лосося при заказе от 850 рублей

99Р
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Супер предложение: 99 рублей на каждый второй товар в чеке! Не упустите сделать вкусный обед еще и выгодным! Во вторник, среду и четверг с 10 до 16 каждый второй товар в чеке по суперцене за 99 рублей! Приятного аппетита!

999Р
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Суши-сет "ЛосОсень" за 999 рублей

Беспл
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Промокод 2 Берега на получение ценного подарка за регистрацию

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предложение

Скидка

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предложение

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

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Посетить 2 Берега

Контакты 2 Берега

Электронная почта:
supervizor@2-berega.ru

Телефон:
8 (812) 600-400-1 8 (812) 495-64-56

Соц. сети:

vkinstagram

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