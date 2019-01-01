Промокоды AMF на Октябрь 2019

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Зачем искать повод для того, чтобы порадовать близкого роскошным букетом цветов? Международная сеть доставки цветов, а именно AMF, позаботилась о том, чтобы эмоции накрыли в самый неожиданный момент: будь это один подсолнух или признание в чувствах в виде 101-ой розы. Настроение дос ... тавляют по всему миру! Загляните в раздел «Специальное предложение», в котором букет придётся по душе и по карману. И не забудьте использовать промокод AMF, чтобы получить скидку 500 рублей на первый заказ.
Юридический адрес:
121248, Москва, Наб. Тараса Шевченко, 3, Салон цветов (м. Киевская) АМФ
Телефон:
+7 (495) 974-70-90
Соц. сети:
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Зачем искать повод для того, чтобы порадовать близкого роскошным букетом цветов? Международная сеть доставки цветов, а именно AMF, позаботилась о том, чтобы эмоции накрыли в самый неожиданный момент: будь это один подсолнух или признание в чувствах в виде 101-ой розы. Настроение дос ... тавляют по всему миру! Загляните в раздел «Специальное предложение», в котором букет придётся по душе и по карману. И не забудьте использовать промокод AMF, чтобы получить скидку 500 рублей на первый заказ.
Юридический адрес:
121248, Москва, Наб. Тараса Шевченко, 3, Салон цветов (м. Киевская) АМФ
Телефон:
+7 (495) 974-70-90
Соц. сети:
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