Промокоды AMF на Октябрь 2019

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Что может быть лучше цветов?

Зачем искать повод для того, чтобы порадовать близкого роскошным букетом цветов? Международная сеть доставки цветов, а именно AMF, позаботилась о том, чтобы эмоции накрыли в самый неожиданный момент: будь это один подсолнух или признание в чувствах в виде 101-ой розы. Настроение дос ... тавляют по всему миру! Загляните в раздел «Специальное предложение», в котором букет придётся по душе и по карману. И не забудьте использовать промокод AMF, чтобы получить скидку 500 рублей на первый заказ.


Посетить AMF

Контакты AMF

Юридический адрес:
121248, Москва, Наб. Тараса Шевченко, 3, Салон цветов (м. Киевская) АМФ

Телефон:
+7 (495) 974-70-90

Соц. сети:

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Спасибо за оценку!

0 оценок поставлено средняя 0

Что может быть лучше цветов?

Зачем искать повод для того, чтобы порадовать близкого роскошным букетом цветов? Международная сеть доставки цветов, а именно AMF, позаботилась о том, чтобы эмоции накрыли в самый неожиданный момент: будь это один подсолнух или признание в чувствах в виде 101-ой розы. Настроение дос ... тавляют по всему миру! Загляните в раздел «Специальное предложение», в котором букет придётся по душе и по карману. И не забудьте использовать промокод AMF, чтобы получить скидку 500 рублей на первый заказ.


Посетить AMF

Контакты AMF

Юридический адрес:
121248, Москва, Наб. Тараса Шевченко, 3, Салон цветов (м. Киевская) АМФ

Телефон:
+7 (495) 974-70-90

Соц. сети:

vkfacebook youtubeinstagram

Похожие магазины

Читай-город
Лабиринт
book24
Tele2
Groupon
Издательство МИФ
Мосцветторг
IVI.RU

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