Промокоды Консул на Сентябрь 2019

10% в День Рождения

В День Рождения принято получать поздравления и подарки от тех, кто Вас любит. Именно поэтому онлайн-магазин часов и ювелирных изделий «Консул» дарит Вам скидку 10% в Ваш особенный день! Для того, чтобы воспользоваться акцией, Вам необходимо предоставить документ, подтверждающий дату Вашего рождения. Купон Консул будет оставаться активным в течение двух недель после праздника, чтобы у Вас было время, не спеша, выбрать подходящий подарок для самого важного человека в Вашей жизни – Вас самих.