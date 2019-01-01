Промокоды Консул на Сентябрь 2019

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Консул – гарантия швейцарского качества

Розничные филиалы и онлайн-магазин «Консул» уже почти 30 лет представляют в России швейцарские часы и ювелирные украшения. На официальном сайте Вы найдете множество моделей таких известных брендов, как Alpina, Baume&Mercier, Breitling, Candino и других, а так же высокие скидки в раз... деле «Sale», удобные условия доставки, выгодные акции и множество других привилегий. Вы желаете получить скидку на покупку уже сегодня? Отлично, примените один из промокодов Консул, которые мы собрали на нашем сайте, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Консул

Контакты Консул

Юридический адрес:
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 2

Электронная почта:
info@consul.ru

Телефон:
8 (800) 777-79-82

Соц. сети:

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10% в День Рождения

10% в День Рождения

В День Рождения принято получать поздравления и подарки от тех, кто Вас любит. Именно поэтому онлайн-магазин часов и ювелирных изделий «Консул» дарит Вам скидку 10% в Ваш особенный день! Для того, чтобы воспользоваться акцией, Вам необходимо предоставить документ, подтверждающий дату Вашего рождения. Купон Консул будет оставаться активным в течение двух недель после праздника, чтобы у Вас было время, не спеша, выбрать подходящий подарок для самого важного человека в Вашей жизни – Вас самих.

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Вы уже собрали заказ и даже применили один из промокодов Consul? Отлично, осталось лишь получить товар! Доставка заказов осуществляется курьерской службой, а так же службой доставки СДЭК. При заказе на сумму от 5000 рублей доставка осуществляется бесплатно. Для того, чтобы воспользоваться акцией, добавьте в корзину все приглянувшиеся товары и пройдите к странице оплаты, сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости Вашего заказа. 

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