Промокоды grow food на Октябрь 2019

Рационы питания

Grow food предлагает пять полезных программ питания:

Меню «Fit» на 1200 ккал, которое поможет вернуться в норму веса, наладить пищеварение и восстановить метаболизм. Рацион для вегетарианцев «Vega» без мяса на 1500 ккал, который подойдет и для похудения. Программа «Daily» придется по душе всем, кто не мыслит жизни без мяса. При этом меню содержит 1400 ккал –подходит для людей с малоподвижным образом жизни. План питания «Balance» на 2000 ккал подойдет легкоатлетам и тем, кто желает «подсушить» мышцы и поддерживать рельефное телосложение. Меню для набора мышечной массы «Power» на 2600 ккал для начинающих культуристов. Не откладывайте правильное питание в долгий ящик, заказывая сегодня, до восьми дней здорового питания вы получаете бесплатно.