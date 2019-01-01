Промокод Кари на Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5

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Экономим на покупках качественной обуви в Кари. Актуальных купонов: 17

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500Р
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Промокод

Промокод Кари: -500 рублей на осеннюю коллекцию обуви

500Р
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Промокод

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купон

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500Р
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Промокод

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500Р
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500Р
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50%
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50% скидка на вторые солнцезащитные очки

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Kari дарит любимым покупателям подвеску! При покупке на сумму от 2000 рублей не стесняйтесь претендовать на подарок. Подарите себе эмоции!

4%
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Спецпредложение: до 4% от покупки вернется на карту "Тройка"

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

Одежда, обувь и аксессуары по выгодным ценам

«Kari» – это онлайн-магазин обуви и аксессуаров, на просторах которого Вы найдете широкий ассортимент моделей известных брендов, регулярно пополняющуюся распродажу, выгодную бонусную программу и удобную систему доставки. Откройте для себя такие предложения, как скидки к отпуску, 1+1... и другие акции. Вы сомневаетесь в выборе? Специалисты горячей линии с радостью проконсультируют Вас и помогут совершить правильную покупку. Вы хотели бы сэкономить? Примените один из собранных нами промокодов Кари, скопировав его и вставив в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Kari

Контакты Kari

Юридический адрес:
107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13

Телефон:
8 (800) 200−10−63

Соц. сети:

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Новостная рассылка

Новостная рассылка

Вы устали выискивать выгодные предложения в интернете и обновлять страницу в ожидании начала распродажи? Забудьте об этой суматохе, с подпиской на новостную рассылку от онлайн-магазина обуви и аксессуаров «Kari» Вы будете регулярно получать подборки новых поступлений товара, подарки, поздравления в День Рождения, а так же уведомления о начале акций и промокоды на скидку Кари прямо по электронной почте. Для того, чтобы воспользоваться предложением, укажите свой действующий электронный адрес в специальном поле в нижней части главной страницы сайта. Вы так же можете заказать рассылку по номеру телефона, чтобы не зависеть от наличия беспроводного интернета и получать уведомления когда и где угодно.

Клубная программа

Клубная программа

С клубной картой онлайн-магазина обуви и аксессуаров «Kari» экономить стало еще проще! Клубная карта работает по принципу банковской – вы можете пополнять баланс и расплачиваться ей в розничных и онлайн-филиалах. С каждой покупки Вы получаете бонусы, которыми можете в будущем оплатить до 30% суммы заказа. Для того, чтобы получить карту, Вам необходимо обратиться в розничный филиал с паспортом. С подробными условиями использования карты Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «Kari Club» или по номеру горячей линии.

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже собрали заказ и даже применили один из промокодов Kari? Отлично, осталось только оплатить и получить товары! Вы можете произвести оплату наличными или банковской картой. Заказы доставляются курьером, который так же предоставит Вам 15 минут на проверку и примерку изделий. Если какие-то вещи Вам не подошли или не понравились, Вы можете, не оплачивая, вернуть их курьеру. При сумме выкупа более 1000 рублей, доставка осуществляется бесплатно!

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