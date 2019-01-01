Промокоды и скидки Рив Гош на Ноябрь 2019

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Правильно подобрав декоративную косметику, вы всегда будете выглядеть неотразимо. Каталог интернет-магазина Рив Гош предлагает огромный выбор по сниженной цене на 100 рублей. Соберите корзину на сумму свыше 3000 рублей и экономьте с нашим промокодом. Скидка действует только для заказов, оформленных на условиях курьерской доставки и PickPoint. Промокод не распространяется на товары марки-исключения, по специальным ценам, товары разделов «Выбор РИВ ГОШ», SALE и не суммируется с другими промокодами и ценовыми акциями.
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100Р
на ВСЁ
Правильно подобрав декоративную косметику, вы всегда будете выглядеть неотразимо. Каталог интернет-магазина Рив Гош предлагает огромный выбор по сниженной цене на 100 рублей. Соберите корзину на сумму свыше 3000 рублей и экономьте с нашим промокодом. Скидка действует только для заказов, оформленных на условиях курьерской доставки и PickPoint. Промокод не распространяется на товары марки-исключения, по специальным ценам, товары разделов «Выбор РИВ ГОШ», SALE и не суммируется с другими промокодами и ценовыми акциями.
60%
купон
50%
купон
20%
купон
40%
купон
Беспл
подарок
Беспл
подарок
Лучшая
цена
Беспл
подарок
Лучшие
цены
Беспл
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Чтобы стать обладателем золотой карты РИВ ГОШ накопите на одной стандартной карте 10000 бонусных рублей и обменяйте на золотую в ближайшем магазине. Также золотая карта выдается при покупке товаров в клиентские дни, порадуйте себя продукцией марки-участника и станьте владельцем золо ... той карты. С ней приобретаемая косметика и парфюмерия станет дешевле на 25%.
Юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корпус 9, лит. В, пом. 18.
Электронная почта:
shopadmin@rivegauche.ru
Телефон:
8 (800) 333-20-20
Соц. сети:
0 оценок поставлено средняя 0
Чтобы стать обладателем золотой карты РИВ ГОШ накопите на одной стандартной карте 10000 бонусных рублей и обменяйте на золотую в ближайшем магазине. Также золотая карта выдается при покупке товаров в клиентские дни, порадуйте себя продукцией марки-участника и станьте владельцем золо ... той карты. С ней приобретаемая косметика и парфюмерия станет дешевле на 25%.
Юридический адрес:
198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корпус 9, лит. В, пом. 18.
Электронная почта:
shopadmin@rivegauche.ru
Телефон:
8 (800) 333-20-20
Соц. сети:
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Клиентский день это мероприятие, которое призвано ближе познакомить покупателей с новой продукцией или с новыми коллекциями марок, В этот день в магазине, в котором проводится клиентский день, работают представители марки. Они консультируют покупателя, устраивают процедуры, помогают подобрать средства ухода и декоративную косметику. Также в этот день для покупателей действуют специальные условия - подарки при покупке и скидка до 35% на весь ассортимент марки-участника.
Приобретая выделенный ассортимент парфюмерии или косметики в РИВ ГОШ, вместе с покупкой вы получаете подарки. К примеру: при покупке продукции марки PAYOT на сумму превышающую 3000 рублей - косметичка в подарок! А если вы хотите бесплатный аромат - совершите покупку аромата MOSCHINO и получите миниатюру TOY 2 бесплатно.
Совершайте покупки в РИВ ГОШ в течение года, с момента получения золотой карты, вы накапливаете бонусные балы равные рублям (1 бонус = 1 рубль). С каждой покупкой бонусный счет пополняется на 5% от стоимости чека. За семь дней до дня рождения и в течение семи дней после оплачивайте бонусами до 50% покупки.