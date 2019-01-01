Промокоды и скидки Рив Гош на Ноябрь 2019

Клиеyтские дни в РИВ ГОШ

Клиентский день это мероприятие, которое призвано ближе познакомить покупателей с новой продукцией или с новыми коллекциями марок, В этот день в магазине, в котором проводится клиентский день, работают представители марки. Они консультируют покупателя, устраивают процедуры, помогают подобрать средства ухода и декоративную косметику. Также в этот день для покупателей действуют специальные условия - подарки при покупке и скидка до 35% на весь ассортимент марки-участника.