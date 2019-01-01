Промокоды Техпорт на Сентябрь 2019

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Посетить Техпорт

Контакты Техпорт

Юридический адрес:
м. Кантемировская, Москва, Кавказский б-р, 57, стр.7

Электронная почта:
zakaz@techport.ru

Телефон:
8 (495) 228-66-69

Соц. сети:

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Доставка и оплата

Доставка и оплата

Вы уже собрали заказ и даже применили один из купонов на скидку Техпорт? Отлично, осталось только оплатить и получить заказ! Вы можете произвести оплату следующими способами: наличными, банковской картой, переводом, через услуги мобильной связи или терминалы оплаты.
Доставка товаров осуществляется курьерской службой, службой доставки CDEK и в постаматы PickPoint. Вы так же можете забрать заказ самолично. Стоимость доставки рассчитывается, исходя из габаритов, веса и адреса. С подробной информацией Вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе «доставка».

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