Промокоды Tefal Сентябрь 2019

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Спасибо за оценку!

2 оценки поставлены средняя 5

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Tefal – это больше, чем просто посуда. Это сочетание изящного дизайна, практичности и французского качества. В официальном онлайн-магазине продавца Вас ждет большой выбор посуды и бытовой техники по привлекательным ценам, выгодные акции, официальная гарантия производителя, услуга бе... сплатной доставки и другие привилегии! Совершите свою первую выгодную покупку уже сегодня, использовав один из собранных нами промокодов Tefal уже сегодня. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.


Посетить Tefal

Контакты Tefal

Юридический адрес:
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 1

Телефон:
8 (800) 350-69-82

Соц. сети:

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Специальные предложения от Tefal

Скидка 7%

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Вы собираетесь пополнить кухонный арсенал? Наш совет – подпишитесь на новостную рассылку магазина, чтобы не только всегда быть в курсе новых поступлений товара, акций и скидок, но и получить купон Тефаль на скидку 7% для Вашей первой покупки! Для того, чтобы воспользоваться акцией, введите свой действующий электронный адрес в специальном поле в нижней части официального сайта. После удачной авторизации купон будет выслан на указанный адрес. При желании Вы так же можете в любой момент аннулировать подписку – для этого пройдите по ссылке в нижней части одного из уже полученных ранее электронных писем.

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Вся посуда компании «Tefal» не только качественно изготовлена, но и запакована так, чтобы не повредиться при транспортировке. К сожалению, зачастую такая упаковка крупногабаритна, что может вызвать сложности при доставке. Компания «Tefal» хочет обезопасить Вас от неудобств, а Ваши покупки от сколов и вмятин, поэтому дарит бесплатную доставку на заказы суммой от 5000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться акцией, просто сложите все желаемые предметы в корзину, выберите вид доставки и пройдите к странице оплаты заказа – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа. 

Несколько способов сэкономить

Несколько способов сэкономить

Для любителей выгодных покупок на сайте «Tefal» найдется не одна возможность сэкономить. Откройте для себя подарки, скидки до 50% и промокоды Тефаль в разделе «Акции».
Так же, совершая покупку суммой свыше 9990 рублей, Вы автоматически получаете в подарок сертификат номиналом от 1000 до 5000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться акцией, Вам нужно лишь добавить все выбранные товары в корзину, при оформлении заказа, сертификат автоматически приложится к покупке. Помните, в данной акции не участвуют товары из других предложений. С подробными условиями Вы можете ознакомиться на официальном сайте. 

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