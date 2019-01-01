Промокоды Tefal Сентябрь 2019

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2 оценки поставлены средняя 5
Tefal – это больше, чем просто посуда. Это сочетание изящного дизайна, практичности и французского качества. В официальном онлайн-магазине продавца Вас ждет большой выбор посуды и бытовой техники по привлекательным ценам, выгодные акции, официальная гарантия производителя, услуга бе... сплатной доставки и другие привилегии! Совершите свою первую выгодную покупку уже сегодня, использовав один из собранных нами промокодов Tefal уже сегодня. Просто скопируйте комбинацию букв и цифр и вставьте ее в специальном поле на странице оплаты заказа.
Юридический адрес:
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 42, стр. 1
Телефон:
8 (800) 350-69-82
Соц. сети:
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Вся посуда компании «Tefal» не только качественно изготовлена, но и запакована так, чтобы не повредиться при транспортировке. К сожалению, зачастую такая упаковка крупногабаритна, что может вызвать сложности при доставке. Компания «Tefal» хочет обезопасить Вас от неудобств, а Ваши покупки от сколов и вмятин, поэтому дарит бесплатную доставку на заказы суммой от 5000 рублей. Для того, чтобы воспользоваться акцией, просто сложите все желаемые предметы в корзину, выберите вид доставки и пройдите к странице оплаты заказа – сумма доставки будет автоматически вычтена из общей стоимости заказа.
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