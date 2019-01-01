Промокоды Tefal Сентябрь 2019

Скидка 7%

Вы собираетесь пополнить кухонный арсенал? Наш совет – подпишитесь на новостную рассылку магазина, чтобы не только всегда быть в курсе новых поступлений товара, акций и скидок, но и получить купон Тефаль на скидку 7% для Вашей первой покупки! Для того, чтобы воспользоваться акцией, введите свой действующий электронный адрес в специальном поле в нижней части официального сайта. После удачной авторизации купон будет выслан на указанный адрес. При желании Вы так же можете в любой момент аннулировать подписку – для этого пройдите по ссылке в нижней части одного из уже полученных ранее электронных писем.