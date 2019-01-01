Промокоды Все майки на Октябрь 2019

1 оценка поставлена средняя 5
500Р
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500Р
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В условиях перенасыщенности масс-маркета каждый стремится быть уникальным: один красит волосы в голубой цвет, другой прокалывает уши в нескольких местах, а третий и вовсе боится таких экспериментов с внешностью. Это не проблема, потому что создатели проекта Всемайки.ру позаботились ... об этом. Экстравагантный дизайн, собственный логотип или отрывок из любимого комикса можно разместить на футболке, кружке, кепке и даже рюкзаке. Каждый сезон магазин радует клиентов распродажами, скидки на которых достигают 70%! А чтобы получить дополнительный дисконт необходимо применить промокод Все майки в моменте оформления заказа.
Юридический адрес:
Москва, Пресненская набережная, 2 (ТРЦ Афимолл Сити, 1 этаж)
Электронная почта:
info@vsemayki.ru
Телефон:
+7 (495) 646-87-67
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
В условиях перенасыщенности масс-маркета каждый стремится быть уникальным: один красит волосы в голубой цвет, другой прокалывает уши в нескольких местах, а третий и вовсе боится таких экспериментов с внешностью. Это не проблема, потому что создатели проекта Всемайки.ру позаботились ... об этом. Экстравагантный дизайн, собственный логотип или отрывок из любимого комикса можно разместить на футболке, кружке, кепке и даже рюкзаке. Каждый сезон магазин радует клиентов распродажами, скидки на которых достигают 70%! А чтобы получить дополнительный дисконт необходимо применить промокод Все майки в моменте оформления заказа.
Юридический адрес:
Москва, Пресненская набережная, 2 (ТРЦ Афимолл Сити, 1 этаж)
Электронная почта:
info@vsemayki.ru
Телефон:
+7 (495) 646-87-67
Соц. сети:
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