Промокоды Яндекс Афиша на Сентябрь 2019

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Билеты от 3000 рублей на концерт инди-рокеров Foals

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Ночные снайперы дадут концерт в Москве: билеты от 1800 рублей

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Спасибо за оценку!

3 оценки поставлены средняя 5

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Посетить Яндекс.Афиша

Контакты Яндекс.Афиша

Юридический адрес:
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16

Электронная почта:
lient-service@yandex-team.ru

Телефон:
8 (495) 739-22-22

Соц. сети:

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Скидка 350 рублей

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