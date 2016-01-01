Краткая информация о букмекерской конторе 1WIN

Компания 1WIN принимает ставки на спорт и киберспорт, транслирует фильмы в HD-качестве и позволяет играть в лайв-казино, азартные онлайн-игры, покер, блэкджек. Регулярно ее клиенты пытаются угадать исход около 1000 спортивных событий.

Букмекерская компания представлена на российском рынке с 2016 года. В 2018 году получила сублицензию в Кюрасао. Роскомнадзор блокирует сайт букмекерской конторы, но на него заходят с помощью зеркал. Получить доступ к услугам 1ВИН можно также через приложение на смартфоне под управлением iOS или Android либо через клиент для macOS или Windows.

Сегодня сайт букмекерской компании представлен на 10 языках. Постоянно на связи служба техподдержки. Для доступа к платным версиям игр и ставкам нужна регистрация, которая занимает всего несколько секунд. Но в дальнейшем для вывода средств понадобится верификация, которая может занимать пару недель.