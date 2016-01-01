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Электронная почта:
contact@1win.xyz
Телефон:
8 800 301 77 99
1 оценка поставлена средняя 4
...
Электронная почта:
contact@1win.xyz
Телефон:
8 800 301 77 99
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Компания 1WIN принимает ставки на спорт и киберспорт, транслирует фильмы в HD-качестве и позволяет играть в лайв-казино, азартные онлайн-игры, покер, блэкджек. Регулярно ее клиенты пытаются угадать исход около 1000 спортивных событий.
Букмекерская компания представлена на российском рынке с 2016 года. В 2018 году получила сублицензию в Кюрасао. Роскомнадзор блокирует сайт букмекерской конторы, но на него заходят с помощью зеркал. Получить доступ к услугам 1ВИН можно также через приложение на смартфоне под управлением iOS или Android либо через клиент для macOS или Windows.
Сегодня сайт букмекерской компании представлен на 10 языках. Постоянно на связи служба техподдержки. Для доступа к платным версиям игр и ставкам нужна регистрация, которая занимает всего несколько секунд. Но в дальнейшем для вывода средств понадобится верификация, которая может занимать пару недель.
В случае с букмекерской конторой промокоды чаще всего позволяют получить бонусные рубли, которые потом можно использовать для ставок на спорт или игр в казино. Они, как правило, сопровождаются дополнительными условиями и требуют соблюдения правил активаций. Чтобы применить промокод, новому игроку необходимо выполнить несколько шагов:
Выбрать соответствующий купон на данной странице. Скопировать его код, если он автоматически не сохраняется в буфере обмена при переходе на сайт букмекерской компании.
Нажать на кнопку «Регистрация».
В открывшемся окне отметить, что хотите добавить промокод, и вставить код.
Проверить, сработал ли код.
Приступить к игре или сделать ставку.
Некоторые купоны активируются, но начисление бонусных средств происходит после пополнения счета.
Действующие клиенты также могут воспользоваться промокодами. Схема их активации следующая:
Авторизуйтесь в системе.
Выберите раздел «Ваучер».
Введите в открывшееся поле код промокода.
Проверьте счет. Зачисление бонуса должно произойти автоматически, если не предусмотрено никаких дополнительных условий.
Если промокод не сработал, перепроверьте условия его применения, воспользуйтесь другим или зайдите на эту страницу позже, когда появятся новые коды.
Предлагаем несколько советов, как получить больше бонусных баллов:
Зарегистрируйтесь на сайте. Без этого вы не сможете играть на деньги и делать ставки. Обязательно при регистрации воспользуйтесь промокодом и получите первые бонусы.
Заходите в раздел с акциями и бонусами. В нем содержится информация о текущих акционных предложениях и правилах их использования. Сегодня предоставляется бонус за первый депозит, некоторые экспресс-ставки и потраченные деньги в играх TVBET. Каждый клиент может поучаствовать в розыгрыше автомобиля и получить случайные призы в некоторых слотах.
Установите приложение на смартфон. За его установку компания подарит несколько тысяч рублей на бонусный счет. С помощью приложения удобно пользоваться сервисами 1WIN.
Подпишитесь на соцсети букмекерской компании. В них публикуется интересная информация о спорте, предстоящих событиях, прогнозах и ваучеры для постоянных клиентов. Учтите, что у одного кода может быть ограниченное число активаций.
Станьте участником партнерской программы. 1ВИН готова ежедневно платить за привлеченных пользователей. Выплаты поступают на протяжении всего периода их игры. Компания предоставляет дополнительные материалы, которые помогут в привлечении новых пользователей.
Пополняйте счет сразу после регистрации. 1WIN дарит новым клиентам приветственный бонус за внесение первого депозита. Однако срок его использования ограничен, поэтому сразу пополняйте счет и приступайте к игре.
Используйте промокоды и ваучеры. На данной странице собраны актуальные купоны для новых клиентов. Ваучеры присылают по электронной почте или размещают в соцсетях.
Бонусными деньгами, полученными после ввода промокода, пополнения счета или в рамках другой акции разрешено оплачивать ставки на спорт и платные игры в казино, если другое не предусмотрено правилами акционного предложения. Исход спортивных матчей вы можете предугадывать с помощью ставок: ординар, экспресс и серия.
В 1ВИН можно ставить на:
футбол,
баскетбол,
бейсбол,
теннис,
бокс,
регби,
настольный теннис,
австралийский футбол,
крикет,
дартс,
волейбол,
бадминтон,
пляжный волейбол,
Формулу-1,
киберспорт.
Букмекерская компания имеет несколько способов оплаты:
банковские карты Мир, Visa, MasterCard;
электронные кошельки QIWI, Яндекс.Деньги, Piastrix;
мобильные счета Теле2, Мегафон, МТС, Билайн;
криптовалюты Bitcoin и Ethereum.
Внутренний кошелек 1ВИН доступен в следующих валютах: рубли, доллары, евро, гривны. Вывод денег осуществляется только на карты и счета, выписанные на имя клиента. Для крупной суммы может потребоваться верификация. Для ее прохождения необходимо прислать сканы документов, удостоверяющих личность. Если счет пополнялся с карты, то следует прислать и фото карты с двух сторон.
Вывод возможен только для клиентов, полностью заполнивших свой профиль. Время обработки заявки на вывод средств составляет от 1 минуты до 5 дней. Полученные бонусы нельзя сразу вывести – их необходимо отыграть. Если для их получения не нужно было пополнять счет, то для вывода нужно внести минимальный депозит.
Необходимо зайти на страницу 1WIN и выбрать наиболее подходящую скидку или купон. А также все актуальные купоны можно получить, подписавшись на нашу рассылку.
Чтобы воспользоваться промокодом от 1WIN необходимо скопировать его и вставить в поле “промокод” при оформлении заказа на странице магазина.
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Купоны и акции помогают сэкономить от 10% до 75% от стоимости товара, в зависимости от проводимых акций и сезона распродаж.